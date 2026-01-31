close Đăng nhập

Khám phá "hàng hiếm" BMW Dixi gần 100 năm tuổi tại Việt Nam

Thượng Tâm
Thượng Tâm

Chiếc BMW Dixi đời 1928 được đưa về Việt Nam theo diện sưu tầm, đáng chú ý là xe vẫn có thể nổ máy và di chuyển.

vt-bmw-dixi-100-nam-tuoi-tai-viet-nam-3.jpg
Là một trong những biểu tượng của ngành ô tô Đức, BMW gắn liền với hình ảnh sang trọng và thể thao. Nhưng ít ai biết rằng nền tảng đầu tiên của hãng lại bắt đầu từ một mẫu xe nhỏ bé - BMW Dixi 3/15. Đây chính là mẫu xe đặt viên gạch đầu tiên cho hành trình sản xuất ô tô của BMW và hiện đã có mặt tại Việt Nam.
vt-bmw-dixi-100-nam-tuoi-tai-viet-nam-2.jpg
Chiếc BMW Dixi này được sản xuất năm 1928 và hiện thuộc sở hữu của một người sưu tầm xe tại TP.HCM. Theo tìm hiểu, xe từng thuộc về một cặp vợ chồng người Đức lớn tuổi, trước khi được đưa ra đấu giá và về tay chủ nhân tại Việt Nam.
vt-thumb-2.jpg
Mức giá để đưa chiếc xe về Việt Nam không được tiết lộ. Theo tìm hiểu trên trang đấu giá RM Sotheby’s, một chiếc Dixi đời 1928 từng được bán với giá 52.900 euro, tương đương hơn 1,6 tỷ đồng. Cộng thêm chi phí vận chuyển và các khoản phát sinh để đưa xe về Việt Nam, số tiền mà người chơi xe này bỏ ra được ước tính không dưới 2 tỷ đồng.
vt-bmw-dixi-100-nam-tuoi-tai-viet-nam-5.jpg
Dù đã gần 100 năm tuổi, chiếc BMW Dixi này vẫn có thể nổ máy và vận hành bình thường. Một số chi tiết của xe đã được làm mới như lốp xe, da nội thất.
vt-bmw-dixi-100-nam-tuoi-tai-viet-nam-9.jpg
Hệ thống báo rẽ trên Dixi là thanh gạt điều khiển cơ, thay vì đèn như xe hiện đại.
vt-bmw-dixi-100-nam-tuoi-tai-viet-nam-4.jpg
Về nguồn gốc, Dixi không phải là mẫu xe do BMW tự phát triển hoàn toàn. Dòng xe này vốn do hãng Fahrzeugfabrik Eisenach (đặt tại Eisenach, Đức) sản xuất dựa trên mẫu Austin Seven của Anh. Đến năm 1928, BMW mua lại nhà máy Eisenach và đồng thời tiếp quản quyền sản xuất mẫu xe cỡ nhỏ Dixi.
vt-thumb.jpg
Trước khi dây chuyền tại Đức vận hành trọn vẹn, 100 chiếc Dixi đầu tiên được Austin cung cấp dưới dạng bộ linh kiện để lắp ráp. Từ cuối năm 1927, những chiếc Dixi "made in Eisenach" xuất xưởng, mang ký hiệu DA-1 3/15PS. Trong đó, DA là viết tắt của Deutsche Ausführung (phiên bản Đức), còn 3/15 lần lượt biểu thị công suất tính thuế và công suất thực tế của xe.
vt-bmw-dixi-100-nam-tuoi-tai-viet-nam-12.jpg
Ở thời điểm 1928, nhiều xe vẫn mang tên BMW Dixi trong giai đoạn chuyển tiếp sau thương vụ mua nhà máy. Đến tháng 7/1929, BMW bắt đầu tiếp thị mẫu này dưới tên mới BMW 3/15 PS (DA-2) và cái tên Dixi dần được loại bỏ.
vt-bmw-dixi-100-nam-tuoi-tai-viet-nam-13.jpg
Tương tự các mẫu xe cùng thời, BMW Dixi có nhiều biến thể như coupe, roadster, tourer và sedan, trong đó tourer là kiểu phổ biến nhất. Một số khung gầm cũng được chuyển cho các xưởng đóng thân bên ngoài để tạo ra những cấu hình độc bản theo thị hiếu người chơi xe.
vt-bmw-dixi-100-nam-tuoi-tai-viet-nam-10.jpg
Động cơ của Dixi 3/15 là máy 4 xi-lanh dung tích 747 cc, cho công suất 15 mã lực ở 3.000 vòng/phút. Với trọng lượng dưới 500 kg, Dixi có tốc độ tối đa vào khoảng 75 km/h, đủ "nhanh nhẹn" so với mặt bằng ô tô thời đó.

Tin liên quan

Từ khóa:

#BMW Dixi #xe cổ #BMW #Dixi #xe đầu tiên của BMW #xe cổ Việt Nam #BMW Dixi 3/15

Đừng bỏ lỡ

Thị trường số

Chiếc Santa Fe bốc cháy ở khoang động cơ khi đang trên đường chạy thử tại Hàn Quốc. Ảnh: Sở Cứu hỏa Ulsan.

Santa Fe bản nâng cấp bốc cháy khi đang chạy thử

Hyundai cho biết đang điều tra nguyên nhân vụ cháy Santa Fe facelift trong quá trình thử nghiệm và chưa xác nhận loại động cơ. Một số đồn đoán cho rằng xe có thể liên quan cấu hình EREV mới, nhưng hiện chưa có cơ sở để khẳng định.