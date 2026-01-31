Khám phá "hàng hiếm" BMW Dixi gần 100 năm tuổi tại Việt Nam

Thị trường số
VinFast hé lộ 4 mẫu mô tô điện có thiết kế cực chất
VinFast dự kiến ra mắt phiên bản thương mại của dòng mô tô điện cao cấp trong quý IV năm nay.
Giảm giá, Toyota Hilux 2026 có cạnh tranh được Ford Ranger?
Hilux 2026 mới ra mắt với giá cạnh tranh, thiết kế mạnh mẽ, động cơ diesel 2.8L với nhiều trang bị an toàn, giúp tăng sức cạnh tranh trên thị trường.
Toyota Hilux bản mới "hầm hố" lộ diện, rẻ hơn đời cũ
Toyota Hilux thế hệ mới xuất hiện tại đại lý trước ngày ra mắt, với 3 phiên bản và mức giá thấp hơn đời cũ, qua đó tăng sức cạnh tranh trong phân khúc bán tải.
Jaecoo J7 bán chạy tại Anh, về Việt Nam vẫn loay hoay tìm chỗ đứng
Jaecoo J7 gây chú ý tại Anh khi lọt top xe bán chạy trong năm 2025 nhờ kiểu dáng gợi nhớ Evoque nhưng giá rẻ hơn.
Khả năng đặc biệt của Geely EX5 PHEV sắp ra mắt tại Việt Nam
Geely EX5 PHEV hầm hố hơn bản thuần điện, trang bị động cơ 1.5 turbo kết hợp mô-tơ cho tổng công suất 259 mã lực.
Những lý do giúp VinFast vươn lên số 2 thị trường xe máy Việt Nam
Kết thúc năm 2025, xe máy điện VinFast chứng kiến đà tăng trưởng ấn tượng trong bối cảnh doanh số xe máy xăng sụt giảm.
Xe tay ga siêu đắt Vespa 946 ra mắt phiên bản Bính Ngọ
Phiên bản giới hạn Vespa 946 Horse dự kiến bán từ đầu 2026, nổi bật với thiết kế độc đáo, hướng đến khách hàng sưu tầm.
Xe điện Kia được rao bán tại Việt Nam sau 4 năm "mất tích"
Kia EV6 vừa được đại lý ở TP.HCM rao bán, chậm gần 4 năm so với kế hoạch ban đầu.
Sedan hạng C tụt dốc dù liên tục giảm giá, lộ diện cái tên “gánh” cả phân khúc
Doanh số sedan hạng C năm 2025 giảm sâu so với năm 2024 vì người mua chuyển mạnh sang xe gầm cao và xe năng lượng mới.
Santa Fe bản nâng cấp bốc cháy khi đang chạy thử
Hyundai cho biết đang điều tra nguyên nhân vụ cháy Santa Fe facelift trong quá trình thử nghiệm và chưa xác nhận loại động cơ. Một số đồn đoán cho rằng xe có thể liên quan cấu hình EREV mới, nhưng hiện chưa có cơ sở để khẳng định.
Mitsubishi Destinator hết xe tại nhiều đại lý, khách phải chờ sau Tết?
Destinator đang được giảm giá mạnh dịp cận Tết, nhưng tình trạng khan hàng khiến nhiều đại lý không còn xe sẵn, khách phải đặt cọc và chờ giao.
Đồng hồ Garmin Instinct Crossover AMOLED giá 17 triệu đồng có gì mạnh so với đối thủ?
Garmin Instinct Crossover AMOLED kết hợp thiết kế lai kim, màn AMOLED và độ bền chuẩn quân đội, tạo lợi thế ở nhóm người dùng outdoor. Ở mức giá 17 triệu đồng, mẫu máy này có những điểm mạnh nào khi đặt cạnh các đối thủ cùng phân khúc?
Ra mắt với giá trên 800 triệu đồng, Limo Green mới lấy gì cạnh tranh với các đối thủ?
Ra mắt với mức giá hơn 800 triệu đồng, Limo Green mới được nâng cấp để hướng tới khách hàng gia đình. Tuy nhiên, mẫu xe vẫn phải đối mặt với cạnh tranh gay gắt từ BYD M6 và các dòng MPV xăng quen thuộc ở cùng tầm giá.
VinFast "ép" Honda tăng tốc trong cuộc đua xe máy điện tại Việt Nam
Hãng xe xăng lớn bắt đầu triển khai trạm đổi pin, mở rộng dòng sản phẩm, chuẩn bị cạnh tranh sòng phẳng với VinFast và Yadea trong năm 2026.
VinFast sắp ra mắt mô tô điện cạnh tranh với Honda
Hình ảnh lan truyền trên mạng xã hội cho thấy VinFast chuẩn bị gia nhập phân khúc mô tô điện, cạnh tranh trực tiếp với Nuen N1-S hay Honda WN7.
Xforce và Creta vượt Yaris Cross, chiếm nhóm dẫn đầu SUV đô thị năm 2025
Cú nước rút tháng 12 khiến bảng xếp hạng SUV đô thị đảo chiều ở nhóm dẫn đầu. Trong khi đó, nửa dưới phân khúc tiếp tục phân hóa khi một số mẫu giảm tốc và các tân binh vẫn chưa kịp tạo dấu ấn.
Giá vàng thế giới hôm nay giao dịch ở mốc 146,3 triệu đồng/lượng
VietTimes - Quy đổi theo tỷ giá USD tại ngân hàng khoảng 26.391 đồng/USD, giá vàng thế giới sáng nay 18/1 tương đương khoảng hơn 146,3 triệu đồng/lượng.
Hãng xe thể thao Lotus sắp ra mắt Việt Nam, có gì để cạnh tranh với Porsche?
Theo đại diện Lotus, hãng sẽ ra mắt 3 mẫu xe tại Việt Nam vào quý I/2026, nhắm thẳng đến việc cạnh tranh với Porsche.
VinFast ra mắt 4 xe máy điện mới, tăng tốc "cuộc chơi" đổi pin tại Việt Nam
VinFast vừa bổ sung 4 mẫu xe máy điện mới, trải dài từ nhu cầu đi học, đi phố đến nhóm người dùng cần tốc độ và quãng đường lớn.
Ford Everest "rớt" hơn 300 triệu đồng sau 4 năm sử dụng
Chiếc Ford Everest đời 2021 được rao bán với mức khấu hao gần 30%, cao hơn đáng kể so với đối thủ Toyota Fortuner.