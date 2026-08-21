close Đăng nhập

Ban Bí thư khai trừ Đảng nguyên Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp Trần Quý Kiên

Quỳnh An
Quỳnh An

Nguyên Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Trần Quý Kiên bị Ban Bí thư kỷ luật bằng hình thức khai trừ khỏi Đảng.

00:00
0:00
00:00
Tốc độ phát 1x

Ngày 21/8, sau khi xem xét đề nghị của Ủy ban Kiểm tra Trung ương về việc thi hành kỷ luật đảng viên vi phạm, Ban Bí thư nhận thấy nguyên Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Trần Quý Kiên; Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bắc Ninh (nguyên Bí thư Huyện ủy Việt Yên, tỉnh Bắc Giang cũ) Nguyễn Văn Dũng; nguyên Tổng Giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Tổng Công ty Cao su Đồng Nai, Nguyễn Thị Gái đã suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống.

Các cán bộ này đã vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao; trong phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

anh-1-2583.jpg
Nguyên Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Trần Quý Kiên. Ảnh: TTXVN.

Ban Bí thư xác định những cán bộ trên cũng vi phạm quy định những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương, gây hậu quả rất nghiêm trọng, dư luận bức xúc, ảnh hưởng rất xấu đến uy tín của tổ chức đảng, địa phương, cơ quan, đơn vị công tác.

Vì thế Ban Bí thư quyết định thi hành kỷ luật Khai trừ ra khỏi Đảng đối với ông Trần Quý Kiên, ông Nguyễn Văn Dũng và bà Nguyễn Thị Gái.

Đồng thời đề nghị các cơ quan chức năng thi hành kỷ luật hành chính kịp thời, đồng bộ với kỷ luật đảng.

Tin liên quan

Từ khóa:

#Trần Quý Kiên #Kỷ luật đảng viên vi phạm #Ban Bí thư

Đừng bỏ lỡ

Xã hội số

Đại tá, TS Nguyễn Hồng Quân, Phó Cục trưởng Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (A05) – Bộ Công an. Ảnh XM.

Giải pháp nào cho an toàn dữ liệu doanh nghiệp vừa và nhỏ?

"Doanh nghiệp cần chuyển từ tư duy “có giải pháp bảo mật” sang “có năng lực bảo vệ thực sự”. An ninh mạng không chỉ là yêu cầu tuân thủ pháp luật, mà phải trở thành năng lực quản trị, uy tín và sức cạnh tranh", Phó Cục trưởng A05 nhấn mạnh

Sửa Luật Đất đai: Chỉ thu hồi đất khi thật sự cần thiết

Sửa Luật Đất đai: Chỉ thu hồi đất khi thật sự cần thiết

Cơ quan thẩm tra đề nghị siết tiêu chí thu hồi đất vì lợi ích quốc gia, công cộng, chỉ thực hiện trong trường hợp “thật sự cần thiết”, đồng thời cho rằng bảng giá đất và hệ số điều chỉnh giá đất cần có cơ chế tăng hoặc giảm phù hợp thực tế.