Ban Bí thư khai trừ Đảng nguyên Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp Trần Quý Kiên

Nguyên Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Trần Quý Kiên bị Ban Bí thư kỷ luật bằng hình thức khai trừ khỏi Đảng.

Ngày 21/8, sau khi xem xét đề nghị của Ủy ban Kiểm tra Trung ương về việc thi hành kỷ luật đảng viên vi phạm, Ban Bí thư nhận thấy nguyên Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Trần Quý Kiên; Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bắc Ninh (nguyên Bí thư Huyện ủy Việt Yên, tỉnh Bắc Giang cũ) Nguyễn Văn Dũng; nguyên Tổng Giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Tổng Công ty Cao su Đồng Nai, Nguyễn Thị Gái đã suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống.

Các cán bộ này đã vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao; trong phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

Nguyên Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Trần Quý Kiên. Ảnh: TTXVN.

Ban Bí thư xác định những cán bộ trên cũng vi phạm quy định những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương, gây hậu quả rất nghiêm trọng, dư luận bức xúc, ảnh hưởng rất xấu đến uy tín của tổ chức đảng, địa phương, cơ quan, đơn vị công tác.

Vì thế Ban Bí thư quyết định thi hành kỷ luật Khai trừ ra khỏi Đảng đối với ông Trần Quý Kiên, ông Nguyễn Văn Dũng và bà Nguyễn Thị Gái.

Đồng thời đề nghị các cơ quan chức năng thi hành kỷ luật hành chính kịp thời, đồng bộ với kỷ luật đảng.