Đề nghị kỷ luật nguyên Thứ trưởng Trần Quý Kiên và nguyên Tổng giám đốc Cao su Đồng Nai

Ủy ban Kiểm tra Trung ương đề nghị cấp có thẩm quyền xem xét, thi hành kỷ luật ông Trần Quý Kiên, nguyên Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường và bà Nguyễn Thị Gái, nguyên Tổng Giám đốc Tổng Công ty Cao su Đồng Nai.

Ngày 14/8, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Trần Sỹ Thanh chủ trì kỳ họp thứ 11 của Ủy ban, xem xét Báo cáo đề nghị thi hành kỷ luật đối với đảng viên vi phạm tại Đảng bộ Bộ Nông nghiệp và Môi trường và thành phố Đồng Nai.

Tại Kỳ họp, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã xem xét, nhận thấy ông Trần Quý Kiên, nguyên Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường và bà Nguyễn Thị Gái, nguyên Tổng Giám đốc Công ty TNHH Một thành viên Tổng Công ty Cao su Đồng Nai, đã suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống.

Hai cán bộ này, theo cơ quan kiểm tra, đã vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao; vi phạm quy định những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương.

Những vi phạm đó gây hậu quả rất nghiêm trọng, ảnh hưởng rất xấu đến uy tín của tổ chức đảng và cơ quan, đơn vị, địa phương công tác, đến mức phải thi hành kỷ luật.

Ủy ban Kiểm tra Trung ương vì thế đề nghị cấp có thẩm quyền xem xét, thi hành kỷ luật ông Trần Quý Kiên và bà Nguyễn Thị Gái.

Ông Trần Quý Kiên. Ảnh: Báo Nông nghiệp và Môi trường.

Cũng tại kỳ họp này, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã xem xét kết quả giám sát đối với Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Ban Thường vụ Đảng ủy, Bí thư Đảng ủy Tổng Công ty Lương thực miền Nam.

Ủy ban Kiểm tra Trung ương nhận thấy bên cạnh những ưu điểm, kết quả đạt được vẫn còn có một số vi phạm, khuyết điểm.

Ủy ban Kiểm tra Trung ương yêu cầu Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Ban Thường vụ Đảng ủy, Bí thư Đảng ủy Tổng Công ty Lương thực miền Nam phát huy ưu điểm, kịp thời lãnh đạo, chỉ đạo kiểm điểm, nghiêm túc rút kinh nghiệm, ban hành kế hoạch cụ thể khắc phục các vi phạm, khuyết điểm đã được chỉ ra, báo cáo kết quả về Ủy ban Kiểm tra Trung ương.

Ngoài ra, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã xem xét, giải quyết khiếu nại kỷ luật đảng một trường hợp và kết luận một số nội dung quan trọng khác.