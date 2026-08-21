Gần 40.000 sản phẩm bất động sản tồn kho trong quý II

Quý II/2026, tồn kho bất động sản của chủ đầu tư tăng mạnh ở cả chung cư, nhà ở riêng lẻ và đất nền, trong khi nguồn cung mới tiếp tục tăng tốc, theo báo cáo thị trường mới công bố của Bộ Xây dựng.

Theo Bộ Xây dựng, báo cáo từ 25/34 địa phương cho thấy tồn kho bất động sản của các chủ đầu tư trong quý II/2026 đạt khoảng 39.284 căn/nền, gồm chung cư, nhà ở riêng lẻ và đất nền.

Trong đó, tồn kho chung cư đạt 12.823 căn, tăng 22,2% so với quý I; nhà ở riêng lẻ 15.313 căn, tăng tới 46,4%; còn đất nền 11.148 nền, tăng 25,4%.

Ở chiều nguồn cung, quý II/2026 cả nước có 1.735 dự án nhà ở thương mại, dự án đầu tư hạ tầng để chuyển nhượng quyền sử dụng đất và dự án du lịch nghỉ dưỡng đang triển khai xây dựng, với tổng quy mô khoảng 878.589 căn, lô/nền.

Nguồn cung đang triển khai gồm 394.390 căn chung cư, 325.282 căn nhà ở riêng lẻ và 158.917 lô đất nền chuyển nhượng cho người dân tự xây dựng nhà ở.

Trong quý, có 72 dự án hoàn thành xây dựng, cung cấp khoảng 17.150 căn, lô/nền. Đồng thời, 131 dự án với khoảng 59.073 căn đủ điều kiện bán nhà ở hình thành trong tương lai, gồm 33.832 căn chung cư và 25.241 căn nhà ở riêng lẻ. Lượng sản phẩm đủ điều kiện bán tăng 23,6% so với quý I và tăng 70,1% so với cùng kỳ năm 2025.

Đáng chú ý, số dự án nhà ở thương mại được cấp phép xây dựng mới trong quý đạt 113 dự án, với khoảng 103.205 căn, gồm 69.588 căn chung cư và 33.617 căn nhà ở riêng lẻ. Quy mô này bằng 194,8% quý I/2026 và hơn 3 lần cùng kỳ năm trước.

Ở phân khúc nhà ở xã hội, lũy kế đến nay cả nước có 875 dự án đang triển khai với quy mô khoảng 771.971 căn. Trong đó, 289 dự án đã hoàn thành, 270 dự án đang triển khai xây dựng và 316 dự án đã được chấp thuận chủ trương đầu tư.

Tổng số dự án nhà ở xã hội đã hoàn thành, khởi công và được chấp thuận chủ trương đầu tư đến năm 2026 đạt khoảng 77% chỉ tiêu của Đề án 1 triệu căn hộ nhà ở xã hội.

Riêng trong quý II, cả nước có 62 dự án nhà ở xã hội được khởi công, với quy mô 65.065 căn. Lũy kế đến nay, số dự án đã khởi công đạt 270 dự án, tương ứng 269.409 căn.

Bộ Xây dựng cho biết mặt bằng lãi suất cho vay mua nhà có xu hướng tăng thời gian qua. Nhiều khoản vay sau ưu đãi đã chuyển sang thả nổi khoảng 13-15%, thậm chí 15-16% một năm. Chi phí vốn tăng làm giảm khả năng hấp thụ tín dụng của người mua nhà đồng thời gia tăng áp lực tài chính với các chủ đầu tư, nhất là các doanh nghiệp có tỷ lệ đòn bẩy cao hoặc dự án triển khai kéo dài.

"Chi phí vốn và điều kiện tín dụng tiếp tục ảnh hưởng đến khả năng hấp thụ, thanh khoản và đà phục hồi của thị trường", Bộ Xây dựng đánh giá.