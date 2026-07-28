Khai trừ khỏi Đảng Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Hoàng Trung

Ban Bí thư quyết định thi hành kỷ luật Khai trừ ra khỏi Đảng đối với Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Hoàng Trung và 4 người khác.

Tại cuộc họp ngày 28/7, Ban Bí thư đã xem xét đề nghị của Ủy ban Kiểm tra Trung ương về việc thi hành kỷ luật đảng viên vi phạm.

Ban Bí thư đã chỉ ra sai phạm của 5 cá nhân liên quan, gồm: Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Hoàng Trung; nguyên Phó bí thư, Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu (nay là tỉnh Cà Mau) Dương Thành Trung; nguyên Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Lào Cai Đỗ Trường Giang; nguyên Bí thư Đảng ủy xã Bình Liêu, Bí thư Tỉnh đoàn Quảng Ninh Nguyễn Thế Minh; nguyên Bí thư Tỉnh đoàn Quảng Ninh Nguyễn Phương Thảo.

Ông Hoàng Trung. Ảnh: VGP.

Theo Ban Bí thư, các cán bộ này đã suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước. 5 cán bộ trên cũng vi phạm quy định những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương; gây hậu quả rất nghiêm trọng, dư luận bức xúc, ảnh hưởng rất xấu đến uy tín của tổ chức đảng, địa phương, cơ quan, đơn vị công tác.

Căn cứ nội dung, tính chất, mức độ, hậu quả, nguyên nhân vi phạm; căn cứ các quy định của Đảng về kỷ luật đảng viên vi phạm, Ban Bí thư quyết định thi hành kỷ luật Khai trừ ra khỏi Đảng đối với các ông, bà: Hoàng Trung, Dương Thành Trung, Đỗ Trường Giang, Nguyễn Thế Minh, Nguyễn Phương Thảo.

Ban Bí thư đề nghị các cơ quan chức năng thi hành kỷ luật hành chính kịp thời, đồng bộ với kỷ luật đảng.