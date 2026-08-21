Dược phẩm Vitath bị phạt 110 triệu đồng sau vụ quảng cáo Non Alco

Công ty Cổ phần Dược phẩm Vitath bị Sở Y tế Hà Nội phạt 110 triệu đồng vì 3 hành vi vi phạm trong quảng cáo, trong bối cảnh sản phẩm Non Alco của doanh nghiệp vừa bị yêu cầu kiểm tra.

Sáng 21/8, Sở Y tế Hà Nội đã ra quyết định xử phạt vi phạm trong lĩnh vực quảng cáo đối với Công ty Cổ phần Dược phẩm Vitath, có trụ sở tại 29A đường Tức Mạc, phường Cửa Nam, thành phố Hà Nội.

Theo quyết định, doanh nghiệp này bị xử phạt tổng cộng 110 triệu đồng với 3 hành vi vi phạm.

Viên ngậm giải rượu Non Alco vẫn quảng cáo dù chưa có giấy phép. Ảnh chụp màn hình.

Cụ thể, Vitath bị phạt 70 triệu đồng vì quảng cáo sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ đặc biệt mà không được cơ quan nhà nước có thẩm quyền xác nhận nội dung trước khi thực hiện quảng cáo theo quy định.

Doanh nghiệp bị phạt thêm 15 triệu đồng vì quảng cáo thực phẩm bảo vệ sức khỏe nhưng không có cụm từ “Thực phẩm bảo vệ sức khỏe”.

Với hành vi quảng cáo thực phẩm thiếu một trong các nội dung bắt buộc gồm tên thực phẩm; tên, địa chỉ của tổ chức, cá nhân chịu trách nhiệm về sản phẩm, Vitath bị phạt 25 triệu đồng.

Ngoài tiền phạt, Sở Y tế Hà Nội yêu cầu Công ty Cổ phần Dược phẩm Vitath thực hiện các biện pháp khắc phục hậu quả theo quy định.

Doanh nghiệp phải tháo gỡ, tháo dỡ, xóa quảng cáo hoặc thu hồi xuất bản phẩm, tạp chí in quảng cáo đối với các nội dung vi phạm.

Các biện pháp này được áp dụng đối với cả hành vi quảng cáo sản phẩm khi chưa được cơ quan có thẩm quyền xác nhận nội dung, quảng cáo thực phẩm bảo vệ sức khỏe không có cụm từ bắt buộc và quảng cáo thực phẩm thiếu thông tin theo quy định.

Việc xử phạt diễn ra sau khi Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) ngày 19/8 có văn bản đề nghị Sở Y tế Hà Nội kiểm tra sản phẩm Viên ngậm giải rượu Non Alco.

Theo Cục An toàn thực phẩm, Viên ngậm giải rượu Non Alco do Công ty Cổ phần Dược phẩm Vitath công bố và được Cục cấp Giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm số 4993/2024/ĐKSP ngày 19/6/2024.

Tuy nhiên, sản phẩm này chưa được cấp Giấy xác nhận nội dung quảng cáo. Trong khi đó, Non Alco lại được quảng cáo trên website của doanh nghiệp.

Cục An toàn thực phẩm cũng lưu ý trên website quảng cáo sản phẩm có tình trạng một số bác sĩ tham gia quảng cáo thực phẩm, thực phẩm chức năng, có thể gây hiểu lầm cho người sử dụng.

Trước những thông tin này, Cục An toàn thực phẩm đề nghị các đơn vị liên quan kiểm tra, xử lý theo thẩm quyền.

Đồng thời, Cục có văn bản đề nghị Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử rà soát, kiểm tra, xác minh thông tin quảng cáo trên môi trường mạng và áp dụng biện pháp xử lý nếu phát hiện vi phạm.

Cục An toàn thực phẩm nhấn mạnh việc kiểm tra, xử lý nhằm bảo vệ quyền lợi, sức khỏe người tiêu dùng, đồng thời bảo đảm hoạt động quảng cáo thực phẩm trên không gian mạng tuân thủ quy định pháp luật.