Giải pháp nào cho an toàn dữ liệu doanh nghiệp vừa và nhỏ?

Ngày 21/8, Diễn đàn “Tương lai số an toàn cho doanh nghiệp vừa và nhỏ” do Hiệp hội An ninh mạng quốc gia (NCA), Tạp chí điện tử An ninh mạng Việt Nam, Quỹ Châu Á và Đại học Duy Tân đồng tổ chức đã tập trung phân tích thực trạng rủi ro và đề xuất giải pháp bảo vệ dữ liệu cho cộng đồng SME.
Đây là hoạt động tiếp nối chương trình tại Hà Nội ngày 15/4, hướng tới đưa kiến thức và giải pháp an toàn số đến gần hơn với doanh nghiệp khu vực miền Trung – Tây Nguyên.
Rủi ro ngày càng lớn khi doanh nghiệp phụ thuộc vào dữ liệu
Công nghệ số đang trở thành một phần không thể thiếu trong hoạt động doanh nghiệp – từ quản trị nội bộ, giao dịch khách hàng, thanh toán, marketing đến chuỗi cung ứng và phát triển sản phẩm. Trí tuệ nhân tạo, điện toán đám mây và dữ liệu lớn mở ra cơ hội nâng cao năng suất, giảm chi phí và tiếp cận thị trường mới. Tuy nhiên, cơ hội luôn đi cùng rủi ro.
Đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ, nguồn lực dành cho công nghệ và an ninh mạng còn hạn chế. Một sự cố tưởng nhỏ có thể gây gián đoạn hoạt động, ảnh hưởng tài chính, uy tín và niềm tin khách hàng, thậm chí vượt quá khả năng chống chịu.
Đại tá Lê Cao Tâm, Trưởng Phòng PA05 Công an TP Đà Nẵng, chỉ ra nhiều doanh nghiệp còn thiếu đồng bộ trong quản trị dữ liệu. Hệ thống tồn tại lỗ hổng khiến dữ liệu cá nhân và dữ liệu doanh nghiệp trở thành mục tiêu thu thập. Rủi ro pháp lý và gián đoạn kinh doanh gia tăng khi chia sẻ thông tin với bên thứ ba mà không có kiểm soát.
Ông Vũ Duy Hiền, Phó Tổng Thư ký Hiệp hội An ninh mạng quốc gia, nhấn mạnh xây dựng niềm tin và uy tín cần rất nhiều thời gian, nhưng chỉ cần một lần mất dữ liệu, doanh nghiệp có thể đối mặt với tổn hại lớn. Với đặc thù SME, việc đầu tư hệ thống an ninh mạng là thách thức, đòi hỏi giải pháp phù hợp với quy mô và nguồn lực thực tế.
An ninh mạng phải trở thành năng lực quản trị, không chỉ là tuân thủ
Ông Hoàng Quang Phòng, Phó Chủ tịch VCCI, khẳng định: “Chuyển đổi số và an toàn số phải đi cùng nhau. An toàn số không chỉ là vấn đề kỹ thuật, mà trước hết là vấn đề quản trị doanh nghiệp và yếu tố cấu thành năng lực cạnh tranh trong nền kinh tế số”.
Còn Đại tá, TS Nguyễn Hồng Quân, Phó Cục trưởng Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (A05) – Bộ Công an, cho rằng doanh nghiệp cần chuyển từ tư duy “có giải pháp bảo mật” sang “có năng lực bảo vệ thực sự”. An ninh mạng không chỉ là yêu cầu tuân thủ pháp luật, mà phải trở thành thành tố trong năng lực quản trị, uy tín và sức cạnh tranh.
Phiên thảo luận bàn tròn “Từ quy định đến năng lực thực thi an ninh mạng” đặt ra ba vấn đề cốt lõi: hiểu đúng yêu cầu và nhận diện đúng rủi ro; xây dựng năng lực thực thi phù hợp với nguồn lực; chuyển hóa an toàn số thành uy tín và lợi thế cạnh tranh. Thông điệp rõ ràng: tuân thủ không nên chỉ là yêu cầu phải đáp ứng, mà cần trở thành năng lực quản trị rủi ro và duy trì niềm tin với khách hàng, đối tác.
Bắt đầu đúng, ưu tiên đúng – giải pháp vừa sức cho SME
Các chuyên gia thống nhất SME không cần bắt đầu bằng hệ thống quy mô lớn hay khoản đầu tư vượt khả năng. Điều quan trọng là bắt đầu đúng và ưu tiên đúng.
Các bước thiết thực được khuyến nghị gồm: nhận diện tài sản thông tin và rủi ro ngay từ khi thiết kế hệ thống vận hành; quản lý tài khoản, phân quyền truy cập chặt chẽ; bảo vệ và sao lưu dữ liệu định kỳ; nâng cao nhận thức của toàn bộ người lao động; xây dựng phương án ứng phó sự cố và phục hồi nhanh; kiểm soát rủi ro khi chia sẻ dữ liệu với đối tác thứ ba.
Tại diễn đàn, Ban Tổ chức ra mắt “Cẩm nang An ninh mạng dành cho doanh nghiệp vừa và nhỏ” – tài liệu ngắn gọn, dễ áp dụng. Lễ phát động “Vì một tương lai số an toàn cho doanh nghiệp” khuyến khích mỗi đơn vị bắt đầu ngay từ những việc vừa sức, thay vì chờ đủ điều kiện hoặc chỉ xử lý sau sự cố.
Thông điệp xuyên suốt được nhấn mạnh: chuyển đổi số phải gắn với an toàn; phát triển công nghệ phải đi cùng trách nhiệm; tăng trưởng trên không gian số chỉ bền vững khi được xây dựng trên nền tảng niềm tin. SME không cần hệ thống đắt đỏ ngay từ đầu, nhưng cần có năng lực tối thiểu để phòng ngừa đúng – phát hiện sớm – ứng phó kịp thời – phục hồi nhanh, biến an toàn dữ liệu thành lợi thế cạnh tranh dài hạn.
Dưới sự chỉ đạo của Hiệp hội An ninh mạng quốc gia (NCA), Tạp chí điện tử An ninh mạng Việt Nam, Quỹ Châu Á và Đại học Duy Tân đã tổ chức Diễn đàn “Tương lai số an toàn cho doanh nghiệp vừa và nhỏ” tại TP Đà Nẵng.
Diễn đàn là hoạt động tiếp nối chương trình được tổ chức tại Hà Nội ngày 15/4, nhằm đồng hành cùng cộng đồng doanh nghiệp, đưa các thông điệp, kiến thức và giải pháp về an toàn, an ninh mạng đến gần hơn với doanh nghiệp vừa và nhỏ, đặc biệt tại khu vực miền Trung.
Điểm nhấn của chương trình là Lễ phát động “Vì một tương lai số an toàn cho doanh nghiệp”, ra mắt “Cẩm nang An ninh mạng dành cho doanh nghiệp vừa và nhỏ”, khảo sát nhanh về mức độ sẵn sàng an toàn số của doanh nghiệp và chuỗi tham luận, đối thoại chuyên sâu về bảo vệ dữ liệu, phòng chống tấn công mạng, ứng dụng AI an toàn và xây dựng năng lực phòng thủ phù hợp với SME.