Uống mua thuốc trên mạng, thanh niên 28 tuổi hôn mê sâu, phù não

Sau khi tự mua thuốc Nam không rõ nguồn gốc để điều trị, nam thanh niên 28 tuổi xuất hiện vàng da rồi nhanh chóng rối loạn ý thức. Khi đến viện, tình trạng đã đặc biệt nguy kịch

Chiều 21/8, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương thông tin về trường hợp nam bệnh nhân L.V.G., 28 tuổi, ở Sơn La, nhập viện trong tình trạng suy gan cấp nặng, hôn mê sâu và phù não lan tỏa sau thời gian sử dụng thuốc Nam không rõ nguồn gốc.

Theo ThS.BS Lê Sơn Việt, Khoa Cấp cứu, trước đó khoảng một tháng trước, anh G. bị ho nhiều, sốt cao, tức ngực nên đến khám tại một cơ sở y tế địa phương và được chẩn đoán theo dõi viêm phổi, chưa loại trừ u phổi.

Tự mua thuốc Nam trên mạng, nam thanh niên rơi vào nguy kịch. Ảnh: Minh Thanh.

Bệnh viện tư vấn nhập viện để tiếp tục thăm khám, điều trị, nhưng gia đình không đồng ý mà đưa về nhà. Sau đó, bệnh nhân được gia đình tự mua thuốc Nam trên mạng về sử dụng.

Đáng chú ý, thành phần, nguồn gốc và liều lượng của các loại thuốc này không được xác định rõ.

Sau khoảng 2 tuần sử dụng thuốc Nam, anh G. bị vàng da, mệt mỏi. Nhưng, thay vì dừng thuốc và đi khám, anh G. vẫn tiếp tục sử dụng thêm nhiều ngày.

Sức khỏe sau đó diễn biến xấu nhanh chóng. Bệnh nhân xuất hiện rối loạn ý thức rồi hôn mê. Lúc này, gia đình mới đưa người bệnh đến cơ sở y tế rồi chuyển đến Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương.

Thời điểm nhập viện, bệnh nhân đã hôn mê sâu, vàng da rõ. Đồng tử giãn, mất phản xạ ánh sáng. Các xét nghiệm cho thấy tình trạng suy giảm chức năng gan rất nghiêm trọng. Bilirubin tăng gần 300 µmol/L, trong khi nồng độ amoniac (NH3) khoảng 350 µmol/L, cao gấp nhiều lần mức bình thường.

Phù não lan tỏa, tiên lượng rất xấu

Theo BS Lê Sơn Việt, khi gan suy nặng, khả năng chuyển hóa và đào thải các chất độc của cơ thể bị suy giảm. Amoniac có thể tích tụ trong máu, tác động lên hệ thần kinh trung ương, góp phần gây bệnh não gan và phù não.

Kết quả chụp CT sọ não cho thấy phù não lan tỏa, các rãnh cuộn não gần như bị xóa, phù hợp với tình trạng phù não nặng.

Suy gan cấp không chỉ gây vàng da mà còn có thể dẫn đến rối loạn đông máu, rối loạn chuyển hóa và bệnh não gan. Tình trạng bệnh não có thể tiến triển nhanh từ lơ mơ đến hôn mê.

Ở những trường hợp nặng như bệnh nhân này, phù não có thể làm tăng áp lực nội sọ, gây tổn thương thần kinh nghiêm trọng và đe dọa trực tiếp tính mạng.

Mặc dù được điều trị hồi sức tích cực, nhưng do bệnh nhân đến viện khi suy gan cấp và tổn thương não đã tiến triển rất nặng, tiên lượng đặc biệt xấu. Sau 3 ngày điều trị tích cực nhưng tình trạng không cải thiện, gia đình xin đưa bệnh nhân về.

Không tự dùng thuốc không rõ nguồn gốc

Theo BS Việt, trường hợp này đáng lưu ý bởi người bệnh đã xuất hiện dấu hiệu cảnh báo tổn thương gan từ khá sớm, nhưng vẫn tiếp tục sử dụng sản phẩm không nguồn gốc. Khi đó, nếu ngừng sử dụng và đến cơ sở y tế kiểm tra chức năng gan ngay khi xuất hiện vàng da, mệt mỏi, tổn thương có thể đã được phát hiện và xử trí sớm hơn.

Bác sĩ cũng lưu ý các sản phẩm được gọi chung là “thuốc Nam”, “thuốc gia truyền” hoặc các chế phẩm mua qua mạng có thể chứa nhiều thành phần khác nhau. Khi không xác định được chính xác thành phần, hàm lượng và nguồn gốc, việc tìm nguyên nhân gây tổn thương gan cũng như lựa chọn phương án điều trị có thể gặp nhiều khó khăn.

Vì thế, bác sĩ khuyến cáo người dân không tự mua và sử dụng thuốc hoặc các sản phẩm không rõ nguồn gốc, thành phần trên mạng để điều trị bệnh.

Đặc biệt, khi đang sử dụng bất kỳ loại thuốc hoặc sản phẩm hỗ trợ nào mà xuất hiện mệt mỏi nhiều, chán ăn, buồn nôn, vàng mắt, vàng da, nước tiểu sẫm màu, lơ mơ hoặc thay đổi ý thức, cần ngừng sử dụng sản phẩm nghi ngờ và đến cơ sở y tế để khám, kiểm tra chức năng gan.

Với suy gan cấp, việc phát hiện và xử trí sớm có ý nghĩa quan trọng. Không nên chờ đến khi người bệnh vàng da nặng, rối loạn ý thức hoặc hôn mê mới đưa đến bệnh viện, bởi khi đó tổn thương gan và não có thể đã tiến triển đến mức rất khó đảo ngược.