Ukraine sẽ cắt giảm nhập khẩu dầu diesel từ Ấn Độ do liên quan đến Nga

Kiev đã ra lệnh kiểm tra toàn bộ nhiên liệu có nguồn gốc từ Ấn Độ để phát hiện thành phần liên quan đến dầu Nga.

Theo Reuters, Ukraine sẽ hạn chế nhập khẩu dầu diesel từ Ấn Độ kể từ ngày 1/10 do lo ngại nhiên liệu này có thể chứa các thành phần có nguồn gốc từ Nga. Nguồn tin trích dẫn công ty tư vấn năng lượng Ukraine Enkor.

Các mẫu dầu diesel từ Ấn Độ sẽ được đem đi xét nghiệm để xác định khả năng có sự hiện diện của các thành phần thường thấy trong dầu thô Nga, theo Reuters.

Ukraine hiện phụ thuộc vào nhập khẩu nhiên liệu do nhà máy lọc dầu lớn ở Kremenchug đã bị hư hại trong xung đột với Nga.

Theo công ty phân tích thị trường dầu khí NaftoRynok, Ấn Độ đã cung cấp 15,5% lượng dầu diesel nhập khẩu của Ukraine trong tháng 7/2025, với khối lượng trung bình đạt khoảng 2.700 tấn/ngày. Điều này đã dẫn đến nhiều bình luận trên truyền thông rằng Kiev đang gián tiếp trả tiền cho Moscow để mua nhiên liệu, bởi Nga chiếm gần 40% lượng dầu thô nhập khẩu của Ấn Độ.

Kể từ năm 2023, Ấn Độ nổi lên như một trong những nhà xuất khẩu nhiên liệu tinh chế lớn sang châu Âu. Các công ty tư nhân Ấn Độ thường mua dầu thô Nga với giá chiết khấu, sau đó tinh chế thành sản phẩm dầu mỏ và bán lại cho các thị trường châu Âu.

Theo Enkor, dầu diesel từ Ấn Độ chiếm tới 18% tổng lượng nhập khẩu của Ukraine trong tháng 8.

Đầu tháng này, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã tuyên bố rằng quyết định của Tổng thống Mỹ Donald Trump áp thuế trừng phạt 25% đối với Ấn Độ vì mua dầu Nga là “đúng đắn”. Ông Zelensky cũng cho rằng cần có thêm “áp lực bổ sung” đối với Tổng thống Nga Vladimir Putin.

Liên minh châu Âu (EU), một trong những bên ủng hộ chính của Kiev, hiện đang xem xét gói trừng phạt thứ 19 đối với Nga liên quan đến xung đột Ukraine. Theo nhiều báo cáo truyền thông, gói này cũng sẽ nhắm tới các quốc gia mà EU cáo buộc đang giúp Moscow lách lệnh cấm vận.

Bộ trưởng Tài chính Ấn Độ Nirmala Sitharaman khẳng định nước này sẽ “chắc chắn tiếp tục mua dầu Nga”. Hồi đầu tháng, bà cũng nhấn mạnh rằng chính sách dầu mỏ của New Delhi được định hướng bởi lợi ích kinh tế quốc gia chứ không phải bởi sức ép từ bên ngoài.

Theo Reuters, RT