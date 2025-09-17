Ông Trump nói ông Zelensky sẽ "phải đạt được một thỏa thuận"

Tổng thống Mỹ đang gây sức ép nhằm đạt một thỏa thuận trong xung đột Ukraine. Hôm 16/9, Tổng thống Mỹ Donald Trump tiếp tục kêu gọi đạt được một thỏa thuận để chấm dứt xung đột Ukraine, nhấn mạnh rằng Tổng thống Volodymyr Zelensky cuối cùng sẽ phải ký một thỏa thuận với Moscow.

Ông Trump, người từ lâu thúc đẩy các cuộc đàm phán trực tiếp giữa ông Zelensky và Tổng thống Nga Vladimir Putin để chấm dứt giao tranh, trước đó từng tuyên bố ông sẽ cần phải “trực tiếp can thiệp” để đưa hai bên ngồi lại với nhau.

Phát biểu trước báo giới hôm thứ Ba khi chuẩn bị lên đường sang London, ông Trump lặp lại nhiều lần rằng: “Ông Zelensky sẽ phải làm một thỏa thuận”.

Ông Putin đã tuyên bố ông sẵn sàng về nguyên tắc để gặp ông Zelensky và gợi ý nhà lãnh đạo Ukraine có thể đến Moscow để đàm phán. Kiev đã bác bỏ đề xuất này, nói rằng họ sẽ không chấp nhận “các đề xuất cố tình không thể chấp nhận được”.

Đồng thời, Tổng thống Nga cũng đặt nghi vấn về tính chính danh của ông Zelensky và bày tỏ hoài nghi rằng bất kỳ cuộc đàm phán nào với ông có thể mang lại “ý nghĩa thực chất”. Nhiệm kỳ tổng thống của ông Zelensky đã kết thúc vào tháng 5/2024, song ông từ chối tổ chức bầu cử, viện dẫn tình trạng thiết quân luật.

Moscow nhấn mạnh một thỏa thuận hòa bình phải giải quyết các nguyên nhân gốc rễ của xung đột. Nga đã đưa ra yêu cầu rằng Ukraine phải duy trì trung lập, không gia nhập NATO hay các khối quân sự khác, giải giáp và “phi phát xít hóa”, đồng thời chấp nhận thực tế lãnh thổ hiện tại – bao gồm Crimea và các vùng đã bỏ phiếu gia nhập Nga trong các cuộc trưng cầu dân ý năm 2014 và 2022.

Theo RT