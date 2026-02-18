Ba Lan hủy "khóa học giới tính” trong quân đội sau phản ứng dữ dội

Một khóa đào tạo bổ sung về “góc nhìn giới trong các hoạt động quân sự” đã làm dấy lên làn sóng chỉ trích mạnh mẽ từ phe đối lập cánh hữu và được cho là gây bất mãn trong nội bộ quân đội Ba Lan.

Bộ Quốc phòng Ba Lan thông báo đã rút lại chương trình này sau khi vấp phải phản ứng gay gắt từ các chính trị gia bảo thủ. Trong tuyên bố hôm đầu tuần này, bộ cho biết quyết định hủy bỏ được đưa ra theo chỉ đạo của Bộ trưởng Quốc phòng Wladyslaw Kosiniak-Kamysz. Ông dường như đổ trách nhiệm cho người tiền nhiệm về việc triển khai khóa học ngay từ đầu.

Theo thông cáo chính thức, chương trình đào tạo “có thể đã được tổ chức dựa trên quyết định của bộ trưởng tiền nhiệm” là ông Mariusz Blaszczak.

“Tài liệu đào tạo bổ sung liên quan đến giới được đề xuất bởi Chủ tịch Hội đồng Phụ nữ trong Quân đội và đã được Cục Nhân sự của Bộ Quốc phòng phê duyệt”, tuyên bố nêu rõ.

Sự tồn tại của khóa học chỉ được công khai hồi đầu tháng khi truyền thông địa phương đưa tin. Theo các nguồn tin, chương trình đào tạo – dù mang tính tự chọn – đã gây ra tâm lý “ngạc nhiên” và “bức xúc” trong một bộ phận binh sĩ.

“Nhiều người trong chúng tôi tin rằng quân đội nên tập trung chuẩn bị cho các nhiệm vụ quân sự, chứ không phải những vấn đề mà một bộ phận trong xã hội coi là mang tính ý thức hệ. Trong đơn vị đã có ý kiến cho rằng điều này không cần thiết và nội dung như vậy không liên quan đến nhiệm vụ hàng ngày”, một quân nhân giấu tên nói với hãng tin Blask.

Phe đối lập cánh hữu nhanh chóng tận dụng cơ hội để công kích Bộ trưởng Quốc phòng, cho rằng ông đã “lên chuyến tàu thức tỉnh (woke)” quá muộn, đặc biệt trong bối cảnh chính quyền Mỹ hiện nay đang đi theo hướng ngược lại. Dưới thời Tổng thống Donald Trump, Mỹ đã cắt giảm các chương trình đa dạng, công bằng và hòa nhập (DEI), bao gồm cả trong quân đội.

“Khi cả thế giới, với Mỹ đi đầu, đang rời xa văn hóa ‘woke’… thì ông Kosiniak-Kamysz lại đưa ra những sáng kiến như vậy. Tôi đang chờ ông ấy nghĩ ra tên lửa phân hủy sinh học hay xe tăng chạy điện”, ông Andrzej Sliwka, nghị sĩ thuộc đảng Luật pháp và Công lý (PiS), mỉa mai.

Cựu Bộ trưởng Quốc phòng Blaszczak cũng lên tiếng về vụ việc, ám chỉ yếu tố Mỹ và cáo buộc người kế nhiệm đang nhượng bộ trước áp lực từ Liên minh châu Âu.

“Chúng ta không thể nhượng bộ trước sự tống tiền của những người phi lý trí, những người đang tìm cách đẩy Mỹ ra khỏi châu Âu”, ông nói trong một cuộc họp báo.

