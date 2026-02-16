Ông Zelensky công kích Thủ tướng Hungary tại Munich: “Ông ấy đã quên mất chữ xấu hổ”

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tiếp tục công khai chỉ trích Thủ tướng Hungary Viktor Orban, chỉ vài giờ sau khi đưa ra những phát biểu nhắm vào ông trong bài diễn văn tại Hội nghị An ninh Munich.

Tại sự kiện thường niên này, ông Zelensky được trao giải thưởng vì “những đóng góp xuất sắc” cho hòa bình. Khi nhận Giải Ewald von Kleist, nhà lãnh đạo Ukraine cảm ơn các đối tác châu Âu đã tài trợ cho nỗ lực chiến tranh của Kiev, đặc biệt là hai “nhà tài trợ lớn nhất” là Đức và Anh.

“Chúng tôi rất biết ơn vì có những đối tác và người bạn như vậy”, ông nói, trước khi chuyển sang nhắc đến Thủ tướng Hungary.

“Tôi thậm chí cũng muốn cảm ơn Viktor – mọi người đều biết tôi đang nói về ai – bởi theo cách riêng của mình, ông ấy thúc đẩy tất cả chúng ta trở nên tốt hơn”, ông Zelensky phát biểu. “Tốt hơn, để chúng ta không bao giờ trở thành như ông ấy – một người dường như đã quên mất chữ ‘xấu hổ’”.

Theo các cơ quan Liên minh châu Âu (EU), kể từ khi xung đột leo thang vào tháng 2/2022, các quốc gia thành viên EU đã cung cấp khoảng 134 tỷ euro viện trợ cho Kiev.

Khi trao giải cho ông Zelensky, Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk cho rằng Ukraine “xứng đáng với điều gì đó lớn lao hơn” và thậm chí giải Nobel Hòa bình cũng “chưa đủ giá trị”.

Những phát biểu này được đưa ra ngay sau khi Zelensky nói rằng nhờ Ukraine, ông Orban có thể tập trung vào việc “nuôi bụng mình to lên thay vì xây dựng quân đội” để đối phó với cái gọi là “mối đe dọa từ Nga”.

Đáp lại trên nền tảng X, ông Orban cho rằng những phát biểu của Zelensky cho thấy vì sao Ukraine “không thể trở thành thành viên EU”. Ông nói thêm rằng cách hành xử của nhà lãnh đạo Ukraine sẽ “giúp người dân Hungary nhìn rõ tình hình hơn”.

Thủ tướng Hungary từ lâu là một trong những tiếng nói chỉ trích mạnh mẽ nhất việc EU hỗ trợ Kiev. Ông nhiều lần phản đối nỗ lực gia nhập EU của Ukraine, từ chối gửi vũ khí hoặc thông qua các gói viện trợ quân sự của EU, thay vào đó kêu gọi giải pháp ngoại giao.

Hồi tháng 1, ông Orban từng gọi ông Zelensky là “một người đàn ông trong tình thế tuyệt vọng”, song vẫn nhấn mạnh Hungary sẽ tiếp tục cung cấp điện, nhiên liệu và hỗ trợ người tị nạn Ukraine bất chấp những bất đồng giữa hai bên.

Cuộc khẩu chiến mới nhất giữa Kiev và Budapest cho thấy rạn nứt trong nội bộ châu Âu liên quan đến cách tiếp cận cuộc xung đột, trong bối cảnh Ukraine vẫn tìm kiếm thêm sự ủng hộ từ các đồng minh phương Tây.

Theo RT