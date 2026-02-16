Ngoại trưởng Iran gặp lãnh đạo IAEA trước vòng thương lượng quyết định

Ngoại trưởng Iran Abbas Araqchi sẽ gặp lãnh đạo IAEA trước vòng đàm phán hạt nhân với Mỹ tại Geneva, trong bối cảnh căng thẳng về uranium và thanh sát gia tăng.

Ngoại trưởng Iran Abbas Araqchi cho biết ông sẽ gặp Tổng giám đốc Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) Rafael Grossi trong hôm 16/2, chỉ một ngày trước vòng đàm phán hạt nhân thứ hai giữa Mỹ và Iran tại Geneva.

Iran và Mỹ đã nối lại các cuộc thương lượng từ đầu tháng này nhằm giải quyết tranh chấp kéo dài nhiều thập kỷ liên quan đến chương trình hạt nhân của Tehran, đồng thời ngăn chặn nguy cơ một cuộc đối đầu quân sự mới khi các tàu chiến Mỹ – bao gồm cả một tàu sân bay thứ hai – đang được triển khai tới khu vực.

“Tôi đang ở Geneva với những ý tưởng thực chất để đạt được một thỏa thuận công bằng và bình đẳng. Điều không nằm trên bàn đàm phán là sự đầu hàng trước các mối đe dọa”, ông Araqchi viết trên mạng xã hội X.

Trong khi Washington muốn mở rộng nội dung đàm phán sang các vấn đề ngoài hạt nhân như kho tên lửa của Iran, Tehran khẳng định họ chỉ sẵn sàng thảo luận về việc hạn chế chương trình hạt nhân để đổi lấy việc dỡ bỏ các lệnh trừng phạt. Iran cũng tuyên bố sẽ không chấp nhận yêu cầu “làm giàu uranium bằng 0”.

Trước khi Mỹ cùng Israel tiến hành không kích các cơ sở hạt nhân Iran hồi tháng 6, các cuộc đàm phán đã rơi vào bế tắc do Washington yêu cầu Tehran từ bỏ hoàn toàn hoạt động làm giàu uranium trên lãnh thổ mình – điều mà Mỹ coi là con đường tiềm tàng dẫn tới vũ khí hạt nhân.

Iran khẳng định chương trình hạt nhân của họ chỉ phục vụ mục đích dân sự và sẵn sàng “xây dựng lòng tin” để chứng minh rằng hoạt động làm giàu uranium hiện tại và trong tương lai đều nhằm mục đích hòa bình.

Ông Araqchi cho biết ông sẽ gặp ông Grossi cùng các chuyên gia hạt nhân để tiến hành “các cuộc thảo luận kỹ thuật chuyên sâu”.

Trong nhiều tháng qua, IAEA đã yêu cầu Iran giải trình về số phận của 440 kg uranium làm giàu ở mức cao sau các cuộc không kích của Mỹ và Israel, đồng thời kêu gọi khôi phục đầy đủ hoạt động thanh sát, bao gồm tại ba cơ sở chủ chốt bị đánh bom hồi tháng 6: Natanz, Fordow và Isfahan.

Iran cho biết họ đã cho phép cơ quan giám sát hạt nhân Liên Hợp Quốc kiểm tra các cơ sở được khai báo nhưng không bị tấn công trong đợt không kích tháng 6. Tuy nhiên, Tehran nhấn mạnh IAEA cần làm rõ lập trường đối với các cuộc tấn công của Mỹ và Israel, đồng thời cho rằng những địa điểm bị đánh bom hiện không an toàn để tiến hành thanh sát.

IAEA và Iran từng công bố một thỏa thuận đạt được tại Cairo vào tháng 9, nhằm mở đường cho việc nối lại đầy đủ các hoạt động thanh tra và xác minh. Tuy nhiên, Tehran đã hủy bỏ thỏa thuận này sau khi các cường quốc phương Tây tái áp đặt các lệnh trừng phạt của Liên Hợp Quốc đối với Iran.

Diễn biến mới cho thấy tiến trình đàm phán hạt nhân giữa Tehran và Washington vẫn còn nhiều rào cản lớn, trong bối cảnh căng thẳng khu vực chưa có dấu hiệu hạ nhiệt.

Theo Reuters