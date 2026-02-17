Ông Trump gây sức ép, Ukraine – Nga bước vào “ván bài” quyết định lãnh thổ

Ukraine và Nga bước vào vòng đàm phán hòa bình tại Geneva do Mỹ làm trung gian. Ông Donald Trump gây sức ép buộc Kiev hành động nhanh.

Các nhà đàm phán của Ukraine và Nga đã tập trung tại Geneva hôm 17/2 để tham gia hai ngày đàm phán hòa bình do Mỹ làm trung gian, với trọng tâm là vấn đề gai góc nhất: lãnh thổ. Tổng thống Mỹ Donald Trump đang gây sức ép buộc Kiev phải hành động nhanh để đạt được thỏa thuận.

Ông Trump thúc ép Moscow và Kiev đạt được thỏa thuận chấm dứt cuộc chiến lớn nhất châu Âu kể từ năm 1945. Tuy nhiên, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky phàn nàn rằng đất nước ông đang phải chịu áp lực lớn nhất trong việc nhượng bộ.

Trước thềm đàm phán, Nga đã tiến hành các đợt không kích dữ dội trong đêm trên nhiều khu vực Ukraine, gây thiệt hại nghiêm trọng cho hệ thống điện tại thành phố cảng Odessa ở miền Nam. Ông Zelensky cho biết hàng chục nghìn người đã bị cắt sưởi ấm và nước sinh hoạt giữa mùa đông khắc nghiệt.

Nhà lãnh đạo Ukraine kêu gọi các đồng minh tăng cường sức ép lên Nga thông qua các lệnh trừng phạt mạnh tay hơn và cung cấp thêm vũ khí để đạt được một nền hòa bình “thực sự và công bằng”.

“Ukraine nên ngồi vào bàn đàm phán nhanh chóng”

Khi được hỏi về kỳ vọng đối với vòng đàm phán tại Geneva – diễn ra sau các cuộc trao đổi riêng giữa quan chức Mỹ và Iran tại một địa điểm khác trong thành phố – ông Trump nhấn mạnh tới Ukraine.

“Chúng tôi có các cuộc đàm phán lớn. Mọi việc sẽ rất dễ dàng. Nhưng cho đến nay, Ukraine nên ngồi vào bàn đàm phán nhanh chóng. Đó là điều tôi muốn nói”, ông phát biểu trên chuyên cơ Không lực Một.

Nga yêu cầu Ukraine nhượng lại 20% còn lại của vùng Donetsk ở miền Đông – phần lãnh thổ mà Moscow chưa kiểm soát được – điều mà Kiev kiên quyết từ chối.

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết vòng đàm phán lần này sẽ thảo luận “phạm vi rộng hơn các vấn đề, bao gồm những vấn đề cốt lõi”, liên quan đến lãnh thổ và các yêu cầu mà Nga đã đưa ra.

Địa điểm đàm phán được chuyển sang Geneva sau hai vòng tại Abu Dhabi, dù hai bên đánh giá là mang tính xây dựng nhưng không đạt được đột phá đáng kể.

Phái đoàn Mỹ tại Geneva gồm các đặc phái viên Steve Witkoff và Jared Kushner, theo một nguồn tin của Reuters. Trong nỗ lực hiếm hoi nhằm xử lý đồng thời hai cuộc khủng hoảng toàn cầu, họ sẽ tham dự các cuộc đàm phán gián tiếp với Iran vào buổi sáng (theo giờ địa phương) trước khi chuyển sang làm trung gian giữa Ukraine và Nga.

Vòng đàm phán Geneva diễn ra chỉ vài ngày trước dịp kỷ niệm 4 năm Nga mở cuộc tấn công toàn diện vào Ukraine hôm 24/2. Hàng chục nghìn người đã thiệt mạng, hàng triệu người phải rời bỏ nhà cửa, nhiều thành phố và làng mạc bị tàn phá nặng nề.

Nga hiện kiểm soát khoảng 20% lãnh thổ Ukraine, bao gồm Crimea và các khu vực thuộc Donbass bị chiếm giữ trước năm 2022. Các cuộc không kích gần đây vào cơ sở hạ tầng năng lượng khiến hàng trăm nghìn người dân Ukraine thiếu điện và sưởi giữa mùa đông.

Kỳ vọng đột phá không cao

Điện Kremlin cho biết phái đoàn Nga do ông Vladimir Medinsky, trợ lý của Tổng thống Vladimir Putin, dẫn đầu.

Tuy nhiên, việc các nhà đàm phán Ukraine trước đây từng cáo buộc ông Medinsky “giảng giải lịch sử” để biện minh cho cuộc xâm lược càng làm giảm kỳ vọng về một bước đột phá tại Geneva.

Giám đốc tình báo quân đội Nga Igor Kostyukov cũng tham gia, trong khi đặc phái viên Kirill Dmitriev phụ trách nhóm công tác riêng về kinh tế.

Phát biểu tại Hội nghị An ninh Munich hôm thứ Bảy tuần trước, ông Zelensky bày tỏ hy vọng các cuộc đàm phán tại Geneva sẽ “nghiêm túc và thực chất”, song thừa nhận đôi khi hai bên “dường như đang nói về những điều hoàn toàn khác nhau”.

Phái đoàn Ukraine do ông Rustem Umerov – Thư ký Hội đồng An ninh và Quốc phòng Quốc gia – dẫn đầu, cùng với Chánh văn phòng Tổng thống Kyrylo Budanov. Cố vấn cấp cao Serhiy Kyslytsya cũng tham dự.

Trước khi lên đường sang Geneva, ông Umerov khẳng định mục tiêu của Ukraine về “một nền hòa bình bền vững và lâu dài” không thay đổi.

Ngoài vấn đề lãnh thổ, hai bên vẫn còn cách biệt sâu sắc về nhiều vấn đề then chốt khác, như quyền kiểm soát nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia và vai trò tiềm tàng của lực lượng phương Tây tại Ukraine thời hậu chiến.

Theo Reuters