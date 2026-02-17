Hàng nghìn người Hong Kong đổ về ngôi miếu nổi tiếng để cầu may dịp đầu năm

Hàng chục nghìn người dân Hong Kong, Trung Quốc đổ về một ngôi miếu trong đêm giao thừa để thắp nén hương đầu tiên, cầu tài lộc, sức khỏe và bình an năm Ngọ.

Hàng nghìn người dân đã đổ về ngôi miếu nổi tiếng nhất Hong Kong vào đêm giao thừa để tham dự nghi thức thường niên thắp những nén hương đầu tiên, đánh dấu thời khắc bước sang Tết Nguyên đán với lời cầu nguyện cho tài lộc và sức khỏe trong năm Ngọ.

Miếu Wong Tai Sin (Huỳnh Đại Tiên), thuộc quản lý của tổ chức tôn giáo và từ thiện Sik Sik Yuen (Sắc Sắc Viên), mở cửa từ 21h tối 16/2 cho lễ đón giao thừa truyền thống, chào đón dòng người háo hức dâng những nén hương đầu tiên lên Đại Tiên vào lúc 23h.

Biểu tượng của khu Cửu Long này sẽ mở cửa suốt đêm và trong toàn bộ ngày đầu tiên của Tết Nguyên đán để phục vụ hàng nghìn người đến cầu may, trước khi đóng cửa lúc 21h tối 17/2.

Nữ diễn viên kỳ cựu Lana Wong Ha-wai, 95 tuổi, nổi tiếng với những bộ trang phục cầu kỳ mỗi dịp đầu năm, năm nay xuất hiện trong trang phục Quan Âm – Bồ Tát Từ Bi.

Bà cho biết đang tìm kiếm “sự bảo hộ kép” từ các vị thần sau cuộc chiến pháp lý kéo dài 12 năm nhằm giành lại khoản thừa kế mà bà nói là đã bị “chiếm đoạt”.

Các biện pháp kiểm soát đám đông được thực thi nghiêm ngặt, với luồng người hành lễ chỉ di chuyển theo một chiều. Ảnh: SCMP.

“Hiện khoản tiền đã được thu hồi, tôi đang làm việc với luật sư để hoàn tất thủ tục chuyển giao. Tôi sẽ sử dụng số tiền này ngay lập tức để góp phần xây dựng một viện dưỡng lão cho người cao tuổi”, bà Wong nói. “Tôi cũng cầu mong người dân Hong Kong được mạnh khỏe, thế giới hòa bình và mọi gia đình có một mái ấm ổn định”.

Nổi tiếng với năng lực chữa lành theo truyền thuyết, Huyền Đại Tiên vẫn là trung tâm tín ngưỡng của người dân địa phương. Theo quan niệm dân gian, những ai cắm được những nén hương đầu tiên tại bàn thờ chính của đền sẽ nhận được nhiều phúc lành nhất trong năm mới.

Các biện pháp kiểm soát đám đông được áp dụng nghiêm ngặt, với yêu cầu người hành hương di chuyển theo lộ trình một chiều.

Theo các quy định này, khu vực xin xăm và các quầy giải quẻ tạm thời đóng cửa, và mỗi người chỉ được phép mang tối đa 9 nén hương vào khuôn viên đền.

Dù vậy, nhiều người tham dự vẫn đến trong không khí phấn khởi và những bộ trang phục cầu kỳ – một số đội phụ kiện hình đầu ngựa biểu tượng năm Ngọ. Những tín đồ thành tâm đã bắt đầu tụ tập từ trưa, chờ đợi hàng giờ để có cơ hội dâng “nén hương đầu tiên” vào lúc nửa đêm nhằm nhận phúc lành của Huỳnh Đại Tiên cho năm mới.

Những người đi miếu đều có tâm trạng vui vẻ, trong đó có một người đàn ông đội mũ hình con ngựa. Ảnh: SCMP.

Trong số những người chờ đợi có lập trình viên ứng dụng Cheung Lok-man, 42 tuổi, người coi chuyến hành hương này là truyền thống cá nhân.

“Sau đại dịch Covid-19 năm 2023, tôi lần đầu đến đây thắp nén hương đầu tiên và cảm thấy vận may thực sự cải thiện. Từ đó, đây trở thành truyền thống Tết của chúng tôi. Năm nay, tôi cầu mong có cơ hội việc làm tốt hơn”, ông Cheung nói.

Sinh viên đại học Yeung Yuen-yan, 21 tuổi, đi cùng để hỗ trợ bà ngoại 75 tuổi.

“Vì bà tôi đi lại khó khăn nên tôi đến để đồng hành. Chúng tôi còn chuẩn bị cả ghế xếp cho thời gian chờ đợi dài. Lời cầu nguyện của bà rất giản dị – chỉ mong cả gia đình khỏe mạnh”, cô nói. “Còn tôi, tôi hy vọng tìm được công việc mơ ước sau khi tốt nghiệp và có thể đi du lịch nhiều hơn để khám phá thế giới”.

Sắc Sắc Viên, tổ chức từ thiện quản lý ngôi đền, cho biết có khoảng 20.000 đến 40.000 người tập trung tại miếu để tham gia nghi thức thắp những nén hương đầu tiên khi Hong Kong bước sang năm mới âm lịch.

Ngôi đền cũng chuẩn bị cho lượng người khổng lồ trong suốt kỳ lễ, với tổng số khách tham quan ước tính có thể đạt tới 1 triệu lượt trong toàn bộ dịp Tết.

Theo SCMP