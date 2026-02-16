Mỹ tiêu tốn gần 3 tỷ USD để duy trì lực lượng quân sự ở Caribe

Hoạt động quân sự của Mỹ tại Caribe sau vụ bắt giữ ông Nicolas Maduro đã tiêu tốn gần 3 tỷ USD. Hải quân Mỹ vẫn duy trì phong tỏa Venezuela trong bối cảnh căng thẳng leo thang.

Các hoạt động quân sự của Mỹ tại khu vực Caribe, bao gồm việc bắt giữ Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro, đã tiêu tốn của người nộp thuế Mỹ gần 3 tỷ USD và con số này vẫn đang tiếp tục tăng, theo Bloomberg.

Hải quân Mỹ vẫn duy trì sự hiện diện ngoài khơi Venezuela với lý do hỗ trợ một quá trình chuyển giao quyền lực, sau khi Tổng thống Donald Trump ra lệnh bắt cóc ông Maduro và vợ ông, bà Cilia Flores, vào đầu tháng 1. Hiện cả hai đang bị giam giữ tại New York và đối mặt với các cáo buộc liên bang về “khủng bố ma túy”, nhập khẩu cocaine và vi phạm vũ khí — những cáo buộc mà họ bác bỏ.

Lực lượng quân sự Mỹ — được triển khai trên khắp khu vực nam Caribe và đông Thái Bình Dương từ tháng 8 năm ngoái trong một chiến dịch ban đầu được mô tả là chống buôn lậu ma túy — đã áp đặt một phần phong tỏa nhằm buộc các cơ quan còn lại của Venezuela phải tuân thủ. Ông Trump công khai tuyên bố Mỹ sẽ “điều hành đất nước này” cho đến khi hoàn tất một “quá trình chuyển giao quyền lực thận trọng”.

Nhà Trắng khẳng định chiến dịch tại Venezuela không làm phát sinh thêm chi phí cho người nộp thuế vì các lực lượng tham gia vốn đã được triển khai sẵn. Tuy nhiên, theo tính toán của Bloomberg dựa trên chi phí hoạt động hàng ngày của Hải quân Mỹ, chi phí vận hành của hàng chục tàu chiến, máy bay chiến đấu, máy bay không người lái và tàu hậu cần đã đạt đỉnh hơn 20 triệu USD mỗi ngày trong giai đoạn từ giữa tháng 11 năm ngoái đến giữa tháng 1 năm nay, đưa tổng chi phí lên hơn 2,9 tỷ USD kể từ khi bắt đầu triển khai.

Riêng nhóm tác chiến tàu sân bay USS Ford đã tiêu tốn khoảng 11,4 triệu USD mỗi ngày, bao gồm chi phí hậu cần, tình báo, hỗ trợ mạng và diễn tập tác chiến.

Phần lớn chi phí cơ bản được chi trả từ ngân sách quốc phòng hiện có, nhưng với việc bổ sung các hoạt động chiến đấu, các dự báo chi tiêu cho năm tài khóa nhiều khả năng sẽ bị vượt mức, Bloomberg cho biết.

Venezuela sở hữu trữ lượng khoảng 303 tỷ thùng dầu thô — tương đương khoảng 17% tổng trữ lượng toàn cầu và là mức lớn nhất thế giới. Mỹ đã làm trung gian cho một thỏa thuận 50 triệu thùng dầu với chính quyền lâm thời của Venezuela và đang sử dụng sự hiện diện quân sự để bảo đảm nguồn thu được quản lý theo các điều kiện của Washington.

Những phát biểu gần đây của ông Trump cho thấy sự hiện diện liên tục này cũng đóng vai trò như một lời cảnh báo đối với các tác nhân khác trong khu vực. Ngoài Venezuela, ông đã đưa ra những lời đe dọa đối với Colombia, Mexico, Cuba và Panama, viện dẫn các vấn đề ma túy, di cư và kiểm soát chiến lược. Ông cũng không loại trừ khả năng triển khai các chiến dịch trên bộ trong tương lai.

Các hành động của Washington nhằm vào Venezuela đã vấp phải sự lên án rộng rãi từ cộng đồng quốc tế. Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov tuyên bố mục tiêu của Mỹ là “thống trị nền kinh tế thế giới” và “giành quyền kiểm soát mọi tuyến đường cung cấp tài nguyên năng lượng cho các quốc gia hàng đầu và các châu lục trên thế giới”.

Theo RT