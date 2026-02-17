Iran phóng tên lửa thật ra eo biển Hormuz, cảnh báo đánh chìm tàu Mỹ ngay trước đàm phán

Ngay khi các cuộc đàm phán bắt đầu, truyền thông địa phương đưa tin Iran đã phóng tên lửa thật về phía eo biển Hormuz.

Iran phóng tên lửa thật hướng về eo biển Hormuz trong khi lãnh tụ tối cao Ayatollah Ali Khamenei cảnh báo rằng tàu chiến Mỹ được triển khai tại Vùng Vịnh có thể bị đánh chìm, giữa lúc các cuộc đàm phán hạt nhân giữa hai nước khởi động.

“Chúng ta liên tục nghe rằng họ (Mỹ) đã điều tàu chiến tới gần Iran. Tàu chiến chắc chắn là vũ khí nguy hiểm, nhưng vũ khí có khả năng đánh chìm nó còn nguy hiểm hơn”, ông Khamenei phát biểu trong bài diễn văn hôm 17/2.

Mỹ và Iran đang tiến hành vòng đàm phán thứ hai về chương trình hạt nhân của Tehran tại Geneva, trong bối cảnh Washington gia tăng hiện diện quân sự ở Trung Đông còn Iran tổ chức các cuộc tập trận hải quân quy mô lớn.

Khi đàm phán bắt đầu, truyền thông địa phương thông báo Iran đã phóng tên lửa thật về phía eo biển Hormuz. Trước đó một ngày, Iran tuyên bố tổ chức tập trận hải quân tại các tuyến đường thủy then chốt của thương mại quốc tế, nơi khoảng 20% lượng dầu mỏ toàn cầu đi qua.

Hãng thông tấn bán chính thức Tasnim, có quan hệ gần gũi với Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo, cho biết các tên lửa được phóng từ bên trong lãnh thổ Iran và dọc bờ biển nước này đã bắn trúng mục tiêu tại eo biển Hormuz.

Truyền hình nhà nước Iran cho biết các cuộc đàm phán với Mỹ sẽ diễn ra gián tiếp và chỉ tập trung vào chương trình hạt nhân của Iran, không đề cập tới các chính sách trong nước.

Tổng thống Mỹ Donald Trump nhiều lần đe dọa sử dụng vũ lực để buộc Iran phải hạn chế chương trình hạt nhân. Tehran tuyên bố sẽ đáp trả bằng một cuộc tấn công tương xứng. Ông Trump cũng từng lên tiếng về chiến dịch trấn áp biểu tình chết người trên toàn quốc của Iran.

Các đặc phái viên của ông Trump là Steve Witkoff và Jared Kushner đã có mặt tại Geneva để tham gia vòng đàm phán mới với Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi.

Tập trận bắn đạn thật

Iran thông báo Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo đã bắt đầu một cuộc tập trận từ sáng sớm hôm đầu tuần tại eo biển Hormuz, Vịnh Ba Tư và Vịnh Oman.

Riêng công ty an ninh EOS Risk Group cho biết các thủy thủ đi qua khu vực đã nhận được cảnh báo vô tuyến rằng tuyến phía bắc của eo biển Hormuz – nằm trong vùng lãnh hải Iran – có khả năng diễn ra tập trận bắn đạn thật vào thứ Ba. Truyền hình nhà nước Iran không đề cập tới hoạt động bắn đạn thật này.

Đây là lần thứ hai trong vài tuần gần đây Iran cảnh báo về tập trận bắn đạn thật.

Tuần trước, ông Trump cho biết tàu sân bay USS Gerald R. Ford – tàu sân bay lớn nhất thế giới – đang được điều từ biển Caribe tới Trung Đông để gia nhập các tàu chiến và khí tài quân sự khác mà Mỹ đã tăng cường tại khu vực.

Tàu Ford sẽ tham gia cùng USS Abraham Lincoln và các tàu khu trục mang tên lửa dẫn đường hộ tống, vốn đã hiện diện tại khu vực hơn hai tuần qua.

Tuần trước, lực lượng Mỹ đã bắn hạ một máy bay không người lái của Iran tiếp cận tàu Lincoln, cùng ngày Iran tìm cách chặn một tàu treo cờ Mỹ tại eo biển Hormuz.

Các quốc gia Arab vùng Vịnh cảnh báo rằng bất kỳ cuộc tấn công nào cũng có thể thổi bùng một cuộc xung đột khu vực mới, trong bối cảnh Trung Đông vẫn chưa hồi phục sau cuộc chiến Israel–Gaza.

Chính quyền Trump đang tìm kiếm một thỏa thuận nhằm hạn chế chương trình hạt nhân của Iran và đảm bảo nước này không phát triển vũ khí hạt nhân. Iran khẳng định không theo đuổi vũ khí và cho đến nay vẫn từ chối yêu cầu dừng làm giàu uranium hoặc bàn giao nguồn dự trữ uranium của mình.

Thứ trưởng Ngoại giao Iran Majid Takht-Ravanchi phát tín hiệu rằng Tehran có thể sẵn sàng thỏa hiệp về vấn đề hạt nhân, nhưng mong muốn các lệnh trừng phạt quốc tế do Washington dẫn đầu được nới lỏng.

“Quả bóng đang ở phần sân của Mỹ. Họ phải chứng minh rằng họ muốn đạt được thỏa thuận với chúng tôi”, ông Takht-Ravanchi nói với BBC hôm Chủ nhật tuần trước. “Nếu chúng tôi thấy thiện chí từ phía họ, tôi tin rằng chúng ta sẽ tiến tới một thỏa thuận”.

“Chúng tôi sẵn sàng thảo luận vấn đề này và các nội dung khác liên quan đến chương trình của mình, với điều kiện họ cũng sẵn sàng nói về các lệnh trừng phạt”, ông nói thêm.

Mỹ và Iran đã tiến hành nhiều tháng đàm phán trước khi cuộc chiến kéo dài 12 ngày do Israel phát động nhằm vào Iran hồi tháng 6/2025 khiến các cuộc thương lượng lập tức bị đình chỉ.

Trong cuộc chiến đó, Mỹ đã không kích các cơ sở hạt nhân của Iran, có thể phá hủy nhiều máy ly tâm dùng để làm giàu uranium gần tới cấp độ vũ khí. Các cuộc tấn công của Israel cũng làm suy yếu hệ thống phòng không và nhắm vào kho tên lửa đạn đạo của Iran.

Iran khẳng định chương trình hạt nhân của mình chỉ phục vụ mục đích hòa bình. Trước cuộc chiến tháng 6, Iran đã làm giàu uranium tới mức tinh khiết 60%, chỉ còn một bước kỹ thuật ngắn nữa là đạt cấp độ vũ khí.

Theo SCMP