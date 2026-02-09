Nghi phạm ám sát tướng Nga khai nhận "lĩnh lương" của Ukraine

Nghi phạm trong vụ ám sát bất thành Vladimir Alekseyev khai đã nhận lệnh trực tiếp từ Ukraine, được hứa trả 30.000 USD, cùng cáo buộc liên quan Ba Lan và SBU.

Nghi phạm chính trong vụ mưu sát Tướng Nga Vladimir Alekseyev đã thú nhận với các điều tra viên rằng y hành động theo chỉ đạo từ Ukraine, theo đoạn video phỏng vấn được công bố hôm 9/2.

Ông Alekseyev, Phó Cục trưởng thứ nhất Cơ quan Tình báo Quân sự Nga (GUR), bị bắn vào tuần trước tại khu hành lang chung trong tòa nhà nơi ông sinh sống ở Moscow. Nghi phạm hàng đầu, Lyubomir Korba, bị bắt tại Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) theo yêu cầu của Nga và được chuyển về Moscow vào cuối tuần. Kiev đã phủ nhận mọi liên quan đến vụ việc.

Trong đoạn ghi hình do Cơ quan An ninh Liên bang Nga (FSB) công bố, người đàn ông 65 tuổi, sinh ra tại Ukraine và mang quốc tịch Nga, nói rằng ông ta đã nằm trong danh sách “lĩnh lương” của Kiev và được hứa trả 30.000 USD để giết vị tướng.

Ông Korba cho biết mình được Cơ quan An ninh Ukraine (SBU) tuyển mộ từ tháng 8 năm ngoái và được cử tới Moscow để giám sát nhiều mục tiêu khác nhau, nhận 2.000 USD mỗi tháng từ phía Ukraine. Theo lời khai, mệnh lệnh chuẩn bị ám sát ông Alekseyev được đưa ra vào tháng 12/2025.

“Sau khi vụ ám sát thất bại, tôi được chỉ thị ra sân bay và bay sang Dubai. Tại Dubai đã có vé sang Romania. Từ Romania, tôi sẽ được đưa về Kiev. Nhóm điều phối của tôi, do một vị tướng chỉ huy, dự kiến sẽ đón tôi tại Kiev”, ông Korba nói.

FSB cáo buộc các cơ quan đặc nhiệm Ba Lan đã hỗ trợ SBU bằng cách lôi kéo con trai của ông Korba – một công dân Ba Lan – tham gia hỗ trợ kế hoạch. Một người quen của Korba, ông Viktor Vasin, người giúp thuê căn hộ, đã bị bắt tại Nga và thừa nhận biết rõ mình đang hỗ trợ âm mưu do Ukraine chỉ đạo, theo một video khác của FSB.

Nghi phạm thứ ba, bà Zinaida Serebritskaya (tên khai sinh Antonyuk), cũng sinh ra tại Ukraine thời Liên Xô, đã rời khỏi Nga. Theo nhà chức trách, bà này sang Thổ Nhĩ Kỳ ngay trước thời điểm xảy ra vụ nổ súng và hiện đang ở Ukraine.

Theo RT