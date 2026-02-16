Ông Obama lần đầu tiết lộ về người ngoài hành tinh và bí mật Khu 51

Cựu Tổng thống Barack Obama gây chú ý khi nói người ngoài hành tinh là có thật, nhưng phủ nhận việc họ bị giấu tại Khu vực 51.

Trong cuộc phỏng vấn dài đăng tải hôm 15/2, cựu Tổng thống Mỹ Barack Obama đã xác nhận điều mà nhiều người chờ đợi: người ngoài hành tinh là có thật. Tuy nhiên, ông khẳng định họ không bị che giấu tại Khu vực 51 ở bang Nevada.

Người đặt câu hỏi trực tiếp là podcaster theo khuynh hướng cấp tiến Brian Tyler Cohen trong phần “hỏi nhanh đáp gọn” của chương trình podcast “No Lie with Brian Tyler Cohen” phát hành hôm 15/2.

“Chúng là có thật, nhưng tôi chưa từng nhìn thấy”, ông Obama trả lời, trước khi nói thêm rằng người ngoài hành tinh không bị giữ tại Khu vực 51.

“Không có cơ sở ngầm nào cả, trừ khi tồn tại một âm mưu khổng lồ nào đó và họ đã giấu được cả Tổng thống Mỹ”, ông nói thêm.

Khi được hỏi câu hỏi đầu tiên ông muốn được giải đáp sau khi nhậm chức là gì, ông Obama cho biết: “Người ngoài hành tinh ở đâu?”

Quốc hội Mỹ từng điều trần về UFO

Chủ đề người ngoài hành tinh và sự tồn tại của họ từ lâu đã thu hút sự quan tâm lớn tại Mỹ. Năm 2024, Quốc hội Mỹ đã tổ chức các phiên điều trần liên quan đến vật thể bay không xác định (UFO) và những tiết lộ từ người tố giác.

Gần đây, một người tự nhận là “người tố giác UFO” tuyên bố rằng Tổng thống Donald Trump đã được báo cáo về các chương trình UFO bí mật và thông tin liên quan đến sinh vật ngoài Trái đất.

Một cuộc thăm dò năm 2025 cho thấy gần một nửa người Mỹ tin rằng chính phủ liên bang đang che giấu bằng chứng liên quan đến UFO.

Tuy nhiên, sau phát biểu của ông Obama, không có câu hỏi bổ sung nào từ người dẫn chương trình và ông cũng không giải thích thêm. Những nhận định này – tương tự các tuyên bố của một số nhân chứng và nghị sĩ trong các phiên điều trần Quốc hội – hiện vẫn chưa được kiểm chứng.

Ông Obama lên tiếng về video gây tranh cãi của ông Trump

Dù câu hỏi về người ngoài hành tinh được đưa ra trong phần trò chuyện mang tính nhẹ nhàng, ông Obama cũng đề cập đến đoạn video gây tranh cãi được đăng trên tài khoản Truth Social của ông Trump hồi đầu tháng.

“Tôi nghĩ điều quan trọng là phải nhận ra rằng phần lớn người dân Mỹ cảm thấy hành vi này thực sự đáng lo ngại”, ông Obama nói.

Theo tờ The Hill, ông Obama còn bàn về các chiến dịch siết chặt nhập cư gần đây, cách diễn đạt của Nhà Trắng, cũng như sự thất vọng của một bộ phận cử tri cho rằng đảng Dân chủ chưa làm đủ để đối trọng với ông Trump.

Dù phát biểu của ông Obama nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội, đến nay vẫn chưa có bằng chứng xác thực nào cho thấy người ngoài hành tinh thực sự tồn tại – và câu hỏi này có lẽ sẽ còn tiếp tục gây tranh cãi trong dư luận Mỹ.

Theo The Hill