Ukraine cắt điện khẩn cấp sau đòn tấn công "trả đũa" quy mô lớn của Nga

Nga phóng tên lửa siêu vượt âm Kinzhal và hàng trăm UAV tấn công hạ tầng năng lượng Ukraine, khiến Kiev phải cắt điện khẩn cấp trên toàn quốc và cầu viện hỗ trợ từ Ba Lan.

Bộ Quốc phòng Nga cho biết quân đội nước này đã tiến hành một đợt tấn công tên lửa và UAV quy mô lớn nhằm vào Ukraine, để đáp trả các “cuộc tấn công khủng bố” của Kiev vào cơ sở hạ tầng dân sự trên lãnh thổ Nga. Moscow khẳng định trong nhiều tháng qua họ chỉ nhắm vào các cơ sở liên quan đến quốc phòng của Ukraine, bao gồm cả nhà máy điện, và nhấn mạnh không nhằm vào dân thường.

Trong tuyên bố đưa ra hôm 7/2, Bộ Quốc phòng Nga cho biết đã tiến hành một “đòn tấn công ồ ạt” bằng các loại vũ khí chính xác tầm xa phóng từ trên không và trên biển, bao gồm cả tên lửa siêu vượt âm Kinzhal và UAV. Theo Moscow, các mục tiêu bị đánh trúng là cơ sở hạ tầng năng lượng và giao thông phục vụ quân đội Ukraine, cùng các cơ sở sản xuất và lưu trữ UAV.

“Mục tiêu của đòn tấn công đã đạt được. Tất cả các mục tiêu được chỉ định đều đã bị đánh trúng”, Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố.

Cơ quan này cũng cho biết trong vòng 24 giờ qua, lực lượng phòng không Nga đã bắn hạ 168 UAV của Ukraine.

Giới chức Ukraine xác nhận các cuộc tấn công đã nhằm vào hạ tầng năng lượng. Ông Volodymyr Zelensky cho biết hơn 400 UAV và khoảng 40 tên lửa các loại đã được sử dụng trong đợt tập kích, với mục tiêu chính là hệ thống năng lượng quốc gia.

Theo ông Zelensky, các cơ sở phát điện và trạm biến áp đã bị hư hại tại các vùng Volhynia, Ivano-Frankovsk, Lviv và Rivne, đồng thời ghi nhận thêm các cuộc tấn công ở vùng Kiev và Kharkov.

Tập đoàn điện lực quốc gia Ukraine, Ukrenergo, cho biết các cơ sở năng lượng đã bị đánh trúng tại tổng cộng 8 khu vực, buộc chính quyền phải áp dụng biện pháp cắt điện khẩn cấp trên toàn quốc.

Thủ tướng Ukraine, ông Denis Shmigal, cho hay các trạm biến áp cao thế cùng các đường dây truyền tải 750 kV và 330 kV – xương sống của lưới điện Ukraine – cũng đã bị hư hại. Các cuộc không kích còn đánh trúng các cơ sở phát điện, bao gồm nhà máy nhiệt điện Burshtyn và Dobrotvir ở miền Tây Ukraine.

Theo ông Stanislav Ignatyev, Chủ tịch Hiệp hội Năng lượng Tái tạo Ukraine, Nga lần đầu tiên đã tấn công trạm biến áp 750 kV ở miền tây Ukraine – trạm lớn nhất châu Âu, đóng vai trò trung tâm của lưới điện khu vực và xử lý lượng điện nhập khẩu từ nước ngoài.

Ông Shmigal cho biết lịch cắt điện khẩn cấp đã được áp dụng trên phạm vi toàn quốc, trong khi các tổ máy điện hạt nhân tạm thời giảm tải để ổn định hệ thống. Ông cũng nói Kiev đã đề nghị Ba Lan hỗ trợ điện khẩn cấp.

Làn sóng tấn công mới của Nga diễn ra sau khi các đòn đánh của Ukraine hôm thứ Tư gây thiệt hại nghiêm trọng cho hạ tầng năng lượng tại vùng biên giới Belgorod của Nga, dẫn tới mất điện và sưởi ấm trên diện rộng, ảnh hưởng đến trường học và nhà trẻ. Cùng ngày, chính quyền vùng Bryansk lân cận cho biết lực lượng Ukraine đã sử dụng rocket HIMARS do Mỹ sản xuất tấn công các khu nhà dân, khiến một phụ nữ bị thương.

Theo RT