5 doanh nhân tuổi Ngọ và dấu ấn trên thương trường Việt

Năm Bính Ngọ 2026 là năm tuổi của nhiều doanh nhân thành đạt như Chủ tịch ACB Trần Hùng Huy, Chủ tịch Tổng Công ty 36 Nguyễn Đăng Giáp, Chủ tịch Tư vấn Quản lý BDSC Lê Quang Phúc, Phó Chủ tịch Nam Long Trần Thanh Phong, nhà sáng lập Phở 24 Lý Quí Trung và nhiều doanh nhân đình đám khác.

Chủ tịch ACB Trần Hùng Huy

Ông Trần Hùng Huy sinh năm 1978 (Mậu Ngọ), là con trai ông Trần Mộng Hùng, nhà sáng lập Ngân hàng TMCP Á Châu (Mã: ACB). Ông Huy đảm nhiệm vị trí Chủ tịch HĐQT ACB từ năm 2012 (khi mới 34 tuổi) và là một trong những Chủ tịch trẻ nhất trong ngành ngân hàng tại Việt Nam thời điểm đó.

Tiếp quản “ghế nóng” đúng thời điểm ACB rơi vào khủng hoảng, thay vì dao động, vị doanh nhân cùng các cộng sự từng bước đưa nhà băng vượt qua giai đoạn khó khăn, mở ra chặng đường tái cơ cấu và phục hồi.

Minh chứng bằng việc sau 2 năm đảm nhiệm vị trí cao nhất, ông Huy đã đưa lợi nhuận của ACB tăng từ mốc hơn 800 tỷ đồng năm 2013 lên hơn 1.000 tỷ đồng vào năm 2015. Giai đoạn sau đó, kết quả kinh doanh của ngân hàng liên tục khởi sắc, lãi ròng ACB đã vượt ngưỡng 16.700 tỷ đồng vào năm 2024.

Ngoài tài năng kinh doanh, vị doanh nhân còn được biết đến là người có năng khiếu về nghệ thuật. Trong lễ kỷ niệm 25 và 30 năm thành lập ACB, ông Huy và đồng nghiệp đã biểu diễn loạt ca khúc nổi tiếng như Ngày mai em đi, Sau tất cả, Uptown Funk, Attention, Always Remember Us This Way và Cô đơn trên sofa… gây bão mạng xã hội bởi phong cách trẻ trung, năng động như những nghệ sĩ chuyên nghiệp.

Bên cạnh đó, ông Huy cũng là vị Chủ tịch ngân hàng hiếm hoi ở Việt Nam công khai tài khoản Facebook và thường xuyên tương tác với mọi người. Trên trang cá nhân, Chủ tịch ACB thường xuyên đăng tải cuộc sống thường ngày và hoạt động thể thao như tập gym, đạp xe, chèo thuyền... Trong văn hóa ngân hàng, ông cũng khuyến khích nhân viên rèn luyện sức khỏe, điều này thể hiện tư duy mở, hiện đại trong lối sống và cách điều hành doanh nghiệp của ông.

Chủ tịch Tổng Công ty 36 Nguyễn Đăng Giáp

Anh hùng lao động, Đại tá Nguyễn Đăng Giáp sinh năm 1954 (Giáp Ngọ) là vị “thuyền trưởng” tài ba của Tổng Công ty 36 (tiền thân là Xí nghiệp Xây dựng Công trình 36). Sinh ra và lớn lên ở xã Nghi Trường, Nghi Lộc (cũ), Nghệ An, ông Giáp gia nhập quân ngũ ngay từ lúc chỉ mới 17 tuổi. Trong thời gian chiến tranh Việt Nam từ 1/1972 đến 6/1975 ông tham gia chiến đấu tại chiến trường 559. Sau khi giải phóng Miền Nam, ông tiếp tục làm việc trong quân đội và tham gia nhiệm vụ quốc tế tại Xavankhet, Lào đến năm 1986.

Năm 1987, ông Giáp trở về Việt Nam và được điều động về Binh đoàn 11. Năm 2003, ông được điều động từ Xí nghiệp 37 sang làm Giám đốc Xí nghiệp 36, khi đó đơn vị đang đứng bên bờ vực phá sản. Ngay sau khi nhận nhiệm vụ, ông đã tiến hành cải tổ doanh nghiệp, thay đổi hệ thống quản lý khiến công ty có những cú bứt phá ngoạn mục, không những giải quyết khoản thua lỗ do lịch sử để lại mà doanh thu liên tục tăng trưởng.

Dưới sự điều hành của ông Giáp, nhiều công trình, dự án lớn, phức tạp về kỹ thuật, áp dụng công nghệ mới đã về đích đúng tiến độ và đạt hiệu quả cao. Trước những cống hiến to lớn, vào năm 2010, ông Giáp đã được phong tặng danh hiệu Anh hùng Lao động và nhận nhiều huân chương cao quý như: Huân chương Lao động hạng Nhì; Huân chương lao động hạng Ba (3 lần); Doanh nhân Thế Giới (2018, 2022); Doanh nhân Châu Á Thái Bình Dương (2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022); Nhà lãnh đạo xuất sắc toàn cầu (2024) và nhiều bằng khen, giải thưởng khác của các tổ chức.

“Tôi lấy công việc, sự sáng tạo và đấu tranh cho lẽ phải, cho những người nghèo làm hướng đi của cuộc đời mình”, đại tá Nguyễn Đăng Giáp nói.

Phó Chủ tịch Nam Long Trần Thanh Phong

Ông Trần Thanh Phong sinh năm 1966 (Bính Ngọ), hiện là Phó Chủ tịch Thường trực HĐQT CTCP Đầu tư Nam Long (Mã: NLG), đơn vị phát triển bất động sản hàng đầu Việt Nam.

Vốn là kỹ sư Xây dựng - thạc sĩ Quản trị kinh doanh, ông Phong có hơn 30 năm giữ cương vị lãnh đạo, chịu trách nhiệm quản lý và phát triển dự án bất động sản tại các công ty quy mô về lĩnh vực xây dựng, thiết kế nội thất và phát triển bất động sản, trong đó có nhiều năm gắn bó với Nam Long.

Trên cương vị Phó Chủ tịch Nam Long, ông Phong đóng vai trò quan trọng trong việc định hướng chiến lược phát triển, giám sát hoạt động quản trị đầu tư, triển khai các dự án bất động sản trọng điểm, đồng thời đảm bảo chiến lược được thực thi nhất quán của tập đoàn.

Đến nay, Nam Long đã và đang phát triển nhiều dự án quy mô lớn và gây tiếng vang trên thị trường như Waterpoint (355 ha), Izumi City (170 ha), Mizuki Park (26 ha), Nam Long Đại Phước (45 ha)… Các dự án này góp phần hình thành những môi trường sống bền vững với hệ sinh thái đầy đủ, góp phần nâng cao chất lượng sống cho đa thế hệ cư dân và cộng đồng khu vực.

Dưới sự dẫn dắt của đội ngũ ban lãnh đạo giàu kinh nghiệp, Nam Long ghi nhận kết quả tài chính kỷ lục trong năm 2024 với doanh thu đạt 7.196 tỷ đồng tăng 126% so với cùng kỳ, lợi nhuận sau thuế tăng 73% lên 1.387 tỷ đồng.

Chủ tịch Le & Partners Lê Quang Phúc

Ông Lê Quang Phúc sinh năm 1966 (Bính Ngọ), là người có kinh nghiệm làm việc ở vị trí quản lý nhiều doanh nghiệp có quy mô vừa và lớn ở Việt Nam như Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Xây dựng công trình GT 5 (CIENCO 5) năm 2004. Hiện ông là Chủ tịch HĐQT CTCP Tư vấn Quản lý BDSC, Chủ tịch HĐTV Công ty TNHH Le & Partners, thành viên độc lập HĐQT CTCP Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (Mã: PNJ), thành viên HĐQT CTCP Phát triển Bất động sản Phát Đạt (Mã: PDR)…

Những năm gần đây, tên tuổi ông Phúc gắn liền với Phát Đạt, “ông lớn” bất động sản ở thị trường phía Nam với quỹ đất hơn 6.000 ha. Trong 15 năm qua, ông Phúc đã cùng đội ngũ lãnh đạo tham gia hoạch định, phản biện các chiến lược phát triển, chiến lược kinh doanh…. Điều đó được thể hiện qua việc Phát Đạt chọn cho mình lối đi riêng, không đi theo con đường phát triển đại đô thị đồng bộ, mà chọn hướng đi tập trung vào phân khúc đất nền, căn hộ cao tầng trung cấp và động sản nghỉ dưỡng ven biển ở các thị trường ngách.

Một số dự án tiêu biểu có thể kể đến như Khu đô thị Nhơn Hội (Bình Định cũ), The EverRich 1, 2, 3 (TP. HCM), Thuận An 1, 2...

Nhà sáng lập Phở 24 Lý Quí Trung

Ông Lý Quí Trung sinh năm 1966 (Bính Ngọ) nhà sáng lập thương hiệu Phở 24. Ông là nhân tố quan trọng góp phần đưa Lý Quí, một trong những danh gia vọng tộc lâu đời và giàu có nhất Sài Gòn, phát triển mạnh mẽ ở nhiều lĩnh vực như ẩm thực, thời trang, nội thất…

Ngược về năm 2003, Phở 24 khai trương cửa hàng đầu tiên tại số 5 Nguyễn Thiệp (TP HCM), đối diện khách sạn Sheraton, ghi dấu là thương hiệu tiên phong đưa phở truyền thống vào mô hình nhà hàng máy lạnh. Không chỉ giới hạn ở thị trường trong nước, các tiệm Phở 24 nhượng quyền nối tiếp nhau khai trương tại các thành phố lớn của Đông Nam Á, rồi đến Hàn Quốc, Australia và Nhật Bản. Đã có lúc tổng số cửa hàng cả trong và ngoài nước vượt qua con số 70.

Đến tháng 11/ 2011, ông Trung quyết định chuyển nhượng 100% cổ phần Phở 24 cho VTI với giá 20 triệu USD do có kế hoạch kinh doanh khác. Song, không thể phủ nhận Phở 24 đã thành công vang dội ở cả thị trường trong và ngoài nước, thu hút được đông đảo các nhà đầu tư.