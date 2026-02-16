Nguyên nhân cơn sốt đăng ký kết hôn ở Trung Quốc xuất hiện vào dịp Valentine

Ngày 14/2 năm nay tại Trung Quốc chứng kiến cơn sốt đăng ký kết hôn khi hệ thống kín chỗ, thúc đẩy xu hướng kết hôn toàn quốc và du lịch kết hợp.

Ngày 14/2, được giới trẻ xem là ngày tràn đầy sự lãng mạn và yêu thương, cũng trở thành thời điểm “nóng” để đặt lịch đăng ký kết hôn tại nhiều địa phương.

Ngày 14/2 năm nay là Lễ Tình nhân đầu tiên kể từ khi việc đăng ký kết hôn tại Trung Quốc đại lục được triển khai theo cơ chế “toàn quốc thông” (tức có thể làm thủ tục ở bất kỳ đâu trên toàn quốc, không cần phải về quê như trước đây), lại trùng dịp nghỉ Tết Nguyên đán, nên việc đặt lịch đăng ký kết hôn đã trở nên rất “nóng”.

Lễ Tình nhân năm nay xuất hiện cơn sốt đăng ký kết hôn

Theo thông tin do đại diện Sở Dân chính thành phố Thâm Quyến cho biết: Để đáp ứng đầy đủ nhu cầu đăng ký kết hôn của các cặp đôi, vào những ngày có nhu cầu cao như “14/2”, “20/5”, “Thất Tịch”, các cơ quan đăng ký kết hôn tại tất cả quận, huyện trong thành phố sẽ áp dụng cả hai hình thức “đặt lịch trực tuyến + xếp hàng trực tiếp”, làm việc cho đến khi xử lý xong toàn bộ hồ sơ. Nếu hệ thống đặt lịch trực tuyến đã kín chỗ, người dân có thể đến trực tiếp cơ quan đăng ký trong ngày để nộp hồ sơ.

Xếp hàng đợi đến lượt làm thủ tục kết hôn tại cơ quan dân chính. Ảnh:



Theo thông tin do Thâm Quyến công bố ngày 6/2, trong ngày 14/2, toàn bộ suất đăng ký trực tuyến tại các cơ quan đăng ký kết hôn ở các quận của thành phố Thâm Quyến đều đã được đặt kín.

Hệ thống đặt lịch trực tuyến đăng ký kết hôn của Sở Dân chính Quảng Đông quy định phải đặt trước ít nhất 1 ngày và có thể đặt lịch trong vòng 15 ngày. Sau khi mở hệ thống phát số (phát “ticket” online) vào ngày 31/1, nhiều cư dân mạng giành được suất ngày 14/2 đã chia sẻ niềm vui trên mạng xã hội; có người cho biết: “Khó giành suất lắm, tôi phải huy động 3 người cùng canh giờ mới đặt được”.

Theo Quảng Châu Nhật báo ngày 8/2, trong hệ thống đặt lịch, ngày 14/2 tại các địa phương như Chu Hải, Sán Đầu, Phật Sơn, Mậu Danh, Triều Châu… toàn bộ suất đăng ký trực tuyến đều đã kín chỗ. Trên toàn tỉnh Quảng Đông, các cơ quan đăng ký kết hôn ngày 14/2 cũng đều hết suất trực tuyến.

Một cặp phấn khởi sau khi đăng ký thành công. Ảnh: Yicai.



Tại tỉnh Giang Tô, theo truyền thông địa phương, nhiều nơi đã kín toàn bộ chỉ tiêu đặt lịch trực tuyến ngày 14/2. Trong đó, tất cả cơ quan đăng ký kết hôn tại Thường Châu đã kín lịch; tại Túc Thiên, nhiều điểm đăng ký kết hôn cũng “cháy vé”: cơ quan đăng ký kết hôn thuộc Cục Dân chính huyện Thụ Dương và huyện Tứ Dương đều đã kín suất trực tuyến ngày 14/2. Tính đến 15 giờ ngày 6/2, toàn tỉnh Giang Tô đã có 5.164 cặp đôi đặt lịch nhận giấy chứng nhận kết hôn vào Lễ Tình nhân, đánh dấu đợt cao điểm đăng ký kết hôn đầu tiên của năm 2026 tại Giang Tô sắp đến.

Tại Thành Đô, hệ thống đặt lịch trực tuyến đăng ký kết hôn của tỉnh Tứ Xuyên cho thấy nhiều điểm đăng ký tại các khu vực của Thành Đô cũng đã hết suất ngày 14/2, bao gồm: quận mới Thiên Phủ Tứ Xuyên, Khu công nghệ cao Thành Đô, quận Cẩm Giang, quận Thanh Dương, quận Kim Ngưu, quận Vũ Hầu, quận Thành Hoa.

Trong ngày 14/2, các cơ quan đăng ký kết hôn thuộc Sở Dân chính tại các khu vực Hồng Cốc Than, Đông Hồ, Thanh Vân Phổ, Cục quản lý Loan Lý, Thanh Sơn Hồ, Tân Kiến, huyện Tiến Hiền, Khu Công nghệ cao của thành phố Nam Xương (Giang Tây) đều đã kín lịch đăng ký thủ tục trực tuyến.

Làm thủ tục đăng ký kết hôn. Ảnh: Sina.



Theo Phúc Kiến Nhật báo, trong ngày 14/2, các cơ quan đăng ký kết hôn thuộc Sở Dân chính tại các khu vực Cổ Lâu, Đài Giang, Thương Sơn, Tấn An, Trường Lạc, huyện Mân Hầu, thành phố Phúc Thanh, huyện Vĩnh Thái, huyện Mân Thanh (Phúc Châu) đều đã kín lịch trực tuyến.

Thay đổi quy định về đăng ký kết hôn gây hiệu ứng tích cực

Những năm gần đây, Trung Quốc tích cực khuyến khích kết hôn và sinh con ở độ tuổi phù hợp, xây dựng và hoàn thiện hệ thống hỗ trợ hôn nhân – sinh sản trên toàn xã hội. Trong đó, mức độ thuận tiện của thủ tục đăng ký kết hôn đã được nâng cao đáng kể. Từ ngày 10/5/2025, “Điều lệ Đăng ký kết hôn” sửa đổi chính thức có hiệu lực, bãi bỏ giới hạn địa phương; các cặp đôi khi làm giấy chứng nhận không còn cần sổ hộ khẩu và có thể đăng ký ở bất kỳ nơi nào trên toàn quốc.

Phó giáo sư Đinh Trường Phát, Khoa Kinh tế Đại học Hạ Môn, phân tích với Yicai rằng sau khi áp dụng đăng ký kết hôn toàn quốc, đối với những người sinh sống ngoài nơi hộ khẩu, chi phí kinh tế và thời gian có thể được giảm bớt phần nào, từ đó nâng cao cảm giác hạnh phúc.

Nhận Giấy chứng nhận kết hôn từ nhân viên cơ quan dân chính. Ảnh: Sina.



Bối cảnh đăng ký kết hôn ngày càng đa dạng. Sau khi thực hiện đăng ký toàn quốc, các cặp đôi có thể kết hợp du lịch và đăng ký kết hôn tại chỗ. Nhiều thành phố, khu danh thắng đã xây dựng “địa mốc mới để nhận giấy chứng nhận”, phát triển du lịch đăng ký kết hôn, mở ra mô hình “hôn đăng + văn hóa du lịch”.

Tại Hồ Bắc, nhiều địa phương đã xây dựng các cơ quan đăng ký kết hôn mang đặc trưng địa phương, đậm đà bản sắc văn hóa và thuận tiện cho người dân. Quận Thanh Sơn (Vũ Hán) xây dựng điểm đăng ký kết hôn bên bờ sông Trường Giang đầu tiên của tỉnh; quận Hán Dương mở điểm đăng ký bên hồ tại công viên Nguyệt Hồ – Cổ Cầm Đài, gắn với điển tích “cao sơn lưu thủy gặp tri âm” của Du Bá Nha và Chung Tử Kỳ; thành phố Nghi Đô xây dựng điểm đăng ký kết hôn phong cách quốc phong đầu tiên tại khu Sơn Hiệp Thiên Cổ Tình – phố nước Cá Tầm.

Từ ngày 10/2 năm nay, quận Cô Tô (Tô Châu) sẽ đồng loạt đưa vào hoạt động các điểm đăng ký kết hôn đặc sắc tại ba địa danh văn hóa: phố Sơn Đường, Đào Hoa Ô và Tô Tác Quán. Các điểm mới này kết hợp sâu sắc truyền thống văn hóa Giang Nam ngàn năm với dịch vụ đăng ký kết hôn, là biện pháp mới nhằm phát huy nguồn lực văn hóa bản địa, đổi mới không gian dịch vụ và tạo nên trải nghiệm đăng ký kết hôn giàu tính nghi lễ và đậm chất văn hóa.

Một cặp vui mừng ngắm Giấy chứng nhận kết hôn vừa được nhận. Ảnh: Sina.



Hiện đã có 6 địa phương gồm Thượng Hải, Quảng Đông, Phúc Kiến, Giang Tây, Tứ Xuyên và Hồ Bắc công bố số liệu đăng ký kết hôn năm 2025.

Năm 2025, Thượng Hải xử lý tổng cộng 175.092 trường hợp đăng ký hôn nhân, trong đó có 125.102 cặp kết hôn và 49.990 cặp ly hôn; số đăng ký kết hôn tăng khoảng 38,7% so với năm 2024.

Tại Giang Tây, tổng cộng 265.952 trường hợp đăng ký hôn nhân được xử lý, trong đó 186.528 cặp kết hôn và 79.424 cặp ly hôn; số kết hôn tăng khoảng 3,46% so với năm 2024.

Năm 2025, Phúc Kiến có 169.756 cặp kết hôn (tăng 12% so với cùng kỳ); Tứ Xuyên có 399.300 cặp đăng ký kết hôn; Hồ Bắc có 247.900 cặp, tăng 18.000 cặp, tương đương mức tăng 8%.

Nhiều thành phố khác cũng công bố số liệu năm ngoái, trong đó nhiều đô thị có lượng dân nhập cư lớn ghi nhận mức tăng mạnh số đăng ký kết hôn. Năm 2025, Phúc Châu có 37.887 cặp kết hôn (tăng 20,37%); Thâm Quyến có 118.900 cặp (tăng 28,54%); Trịnh Châu có 71.812 cặp, tăng 16,1% so với 61.850 cặp năm 2024.

Một đám cưới tập thể của 25 cặp vợ chồng diễn ra ngày Lễ Tình nhân. Ảnh: Xingzhou.



Tại nhiều thành phố của Giang Tô, số người kết hôn năm ngoái tăng mạnh: Nam Kinh có 63.400 cặp (tăng 18,27%); Tô Châu có 65.000 cặp (tăng 33,51%); Vô Tích có 32.122 cặp, tăng 7.849 cặp (tăng 32,34%); Thường Châu có 23.082 cặp kết hôn và 11.301 cặp ly hôn, số kết hôn tăng 5.119 cặp, tương đương khoảng 28,5%.

Năm 2025, toàn thành phố Thành Đô có hơn 130.000 cặp đăng ký kết hôn; riêng ngày “20/5” năm ngoái, Thành Đô ghi nhận cao điểm kết hôn với 5.092 cặp hoàn tất thủ tục trong một ngày.

Ngày 11/2, Bộ Dân chính Trung Quốc công bố số liệu đăng ký kết hôn năm 2025: Cả nước có 6.763.000 cặp đăng ký kết hôn và 2.743.000 cặp đăng ký ly hôn. So với năm 2024, số cặp đăng ký kết hôn tăng 657.000, trong khi số đăng ký ly hôn giảm 770.000 cặp. Đây là những số liệu rất đáng mừng.

Theo Sina, Singtao