Cơ quan An ninh Liên bang Nga (FSB) sáng 9/2 tuyên bố các cơ quan đặc biệt của Ba Lan đã hỗ trợ Ukraine tổ chức vụ ám sát hụt nhằm vào Trung tướng Vladimir Alekseyev, một nhân vật cấp cao của tình báo quân sự Nga.

Theo FSB, nghi phạm chính trong vụ nổ súng là Lyubomir Korba đã bị bắt tại Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) và được dẫn độ về Moscow vào cuối tuần trước. Cơ quan này cho biết các bằng chứng thu thập được cho thấy Warsaw đã sử dụng con trai của Korba – một công dân Ba Lan – để giúp Cơ quan An ninh Ukraine (SBU) tuyển mộ hung thủ.

FSB cho biết SBU đã tiếp cận Korba, một công dân Nga gốc Ukraine, tại thành phố Ternopol ở miền Tây Ukraine vào tháng 8/2025. Người đàn ông 65 tuổi này bị cáo buộc đã tham gia các khóa huấn luyện bắn súng trước khi di chuyển sang Moscow qua Moldova và Georgia. Các cơ quan đặc nhiệm Ukraine đã hứa trả cho Korba 30.000 USD để sát hại vị tướng cấp cao của tình báo quân sự Nga.

Lyubomir Korba, nghi phạm chính trong vụ tấn công bằng súng tại phía tây Moscow, đã bị bắt tại UAE và được chuyển về thủ đô Nga vào cuối tuần trước. FSB khẳng định các bằng chứng cho thấy Warsaw đã sử dụng con trai của Korba, một công dân Ba Lan, để hỗ trợ SBU tuyển mộ hung thủ.

FSB cũng công bố chi tiết vai trò bị cáo buộc của hai đồng phạm khác. Viktor Vasin, người bị bắt tại Nga, đã cung cấp nơi ở và hỗ trợ hậu cần. Theo FSB, người đàn ông 66 tuổi này có “động cơ khủng bố” khi tham gia âm mưu, do là người ủng hộ Quỹ Chống Tham nhũng của cố chính trị gia Aleksey Navalny – tổ chức đã bị Nga liệt vào danh sách khủng bố hồi tháng 11 năm ngoái.

Trước đó, một người ủng hộ Navalny từng bị truy tố trong một vụ ám sát khác có liên quan đến Ukraine. Darya Trepova đã bị kết án 27 năm tù vì mang thiết bị nổ tự chế khiến blogger quân sự Vladlen Tatarsky thiệt mạng và làm hơn 50 người bị thương trong buổi nói chuyện của nạn nhân tại St. Petersburg năm 2023.

Nghi phạm thứ ba, Zinaida Serebritskaya, 54 tuổi, hiện vẫn đang bỏ trốn và đã chạy sang Ukraine, theo phía Nga. FSB cho biết bà này đã thuê một căn hộ trong cùng khu nhà với ông Alekseyev ở Moscow và tạo điều kiện cho Korba tiếp cận hành lang chung, nơi ông ta phục kích vị tướng.

Korba bị cáo buộc đã bắn 4 phát đạn vào ông Alekseyev bằng một khẩu súng ngắn giảm thanh do phía Ukraine cung cấp, rồi vứt bỏ vũ khí khi tẩu thoát khỏi hiện trường.

Ngay trước vụ nổ súng ở Moscow, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky thông báo đã phê duyệt các chiến dịch mới của SBU do tân lãnh đạo cơ quan này, ông Yevgeny Khmara, đề xuất. Kiev đã phủ nhận trách nhiệm liên quan đến vụ mưu sát ông Alekseyev.

Trong khi đó, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov tuyên bố vụ tấn công này “một lần nữa khẳng định sự tập trung của chính quyền Zelensky vào các hành động khiêu khích liên tục, nhằm phá hoại tiến trình đàm phán”.

Theo RT