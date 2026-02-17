Chuyên gia phong thủy nói gì về vận mệnh của ông Trump trong năm Bính Ngọ?

Chuyên gia phong thủy nhận định năm ngựa lửa 2026 có thể mang lại nhiều thách thức cho ông Trump trong khi một đối thủ của ông lại nhận được sức mạnh.

Nhiều quốc gia châu Á đã chào đón Tết Nguyên đán bằng các hoạt động bắn pháo hoa, thắp đèn lồng và nhiều lễ hội sôi động trên khắp cả nước. Năm 2026 là năm Bính Ngọ (Ngựa Lửa), biểu tượng của sức mạnh và tốc độ.

Chuyên gia phong thủy Raymond Lo đã đưa ra những dự đoán về vận trình năm mới đối với một số nhân vật nổi bật của Mỹ, trong đó có Tổng thống Mỹ Donald Trump, Thị trưởng New York Zohran Mamdani và ngôi sao Hollywood Timothée Chalamet.

Theo giải thích, một bậc thầy phong thủy là chuyên gia, thường dựa trên nền tảng siêu hình học truyền thống Trung Hoa, chuyên nghiên cứu và điều chỉnh năng lượng môi trường (khí) nhằm tăng cường sự hài hòa, sức khỏe và thịnh vượng cho nhà ở cũng như doanh nghiệp.

Trong cuộc phỏng vấn với CNN, ông Lo cho biết: “Ngựa đại diện cho yếu tố hỏa rất mạnh. Vì vậy đây là một năm thuần hỏa. Hỏa rất mạnh và tràn đầy năng lượng”.

Ông nói thêm rằng năm nay có thể chứng kiến các cuộc tuần hành và hoạt động phản đối chính phủ tại Mỹ, và những sự kiện này có thể không hoàn toàn ôn hòa. Ông nhận định: “Hỏa không phải là yếu tố thuận lợi cho Tổng thống Trump, vì vậy nó sẽ kích thích các đối thủ của ông ấy”.

Theo chuyên gia này, ông Trump nhiều khả năng sẽ phải đối mặt với sự phản đối quyết liệt và những trở ngại đáng kể trong năm Bính Ngọ.

Ngược lại, năm nay được dự đoán sẽ thuận lợi cho Thị trưởng thành phố New York Zohran Mamdani, người tuyên thệ nhậm chức năm ngoái sau khi giành chiến thắng trước các đối thủ nặng ký trong cuộc bầu cử.

Ông Lo cho biết: “Ông Mamdani có yếu tố kim rất mạnh trong lá số của mình, và hỏa là sức mạnh đối với người mệnh kim. Ông ấy sẽ gia tăng sức mạnh. Đây là một năm rất thuận lợi với ông ấy”.

Tuy nhiên, các dự báo không phải lúc nào cũng trở thành hiện thực. Dự đoán trước đây của ông Lo rằng khi đó Tổng thống Biden sẽ có một năm 2024 thuận lợi còn ông Trump sẽ gặp bất lợi đã không chính xác, khi ông Trump vẫn giành chiến thắng trong cuộc bầu cử Tổng thống năm 2024 bất chấp dự báo này.

Theo QZ, CNN