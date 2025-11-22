72 người chết, thiệt hại gần 9.000 tỷ đồng vì lũ miền Trung – Tây Nguyên

Mưa lũ ở miền Trung - Tây Nguyên đã làm 72 người tử vong, 13 người mất tích, thiệt hại gần 9.000 tỷ đồng.

Chiều 22/11, Cục Quản lý đê điều và Phòng chống thiên tai cho biết, tính đến 17h, mưa lũ ở miền Trung - Tây Nguyên đã làm 72 người chết. Đắk Lắk là địa bàn thiệt hại nặng nhất với 44 người chết, Khánh Hòa 14, Lâm Đồng và Gia Lai mỗi tỉnh 5 người, Huế và Đà Nẵng mỗi nơi 2 người.

Hiện còn 13 người mất tích, trong đó Đắk Lắk 8 người, Đà Nẵng, Khánh Hòa mỗi nơi 2 người và Quảng Trị một người.

Mưa ở Nam Trung Bộ và Tây Nguyên đã giảm nên lũ trên các sông đang rút. Lúc 16h, mực nước lũ sông Ba tại Củng Sơn (Đắk Lắk) dưới báo động hai 0,87 m; sông Krông Ana tại Giang Sơn trên báo động ba 1,41 m.

Lũ trên sông Srêpôk tại Bản Đôn 177,86m, trên báo động 3 là 3,86m; Sông Dinh (Khánh Hòa) tại Ninh Hòa: 5,55m, dưới báo động 3 là 0,15m; Sông Đồng Nai tại Tà Lài: 112,66m, trên báo động 2 là 0,16m.

Mưa lũ khiến nhiều nơi ở Phú Yên, tỉnh Đắk Lắk bị ngập nặng. Ảnh: Lương Vĩnh Long Nhật.

Trong 24h tới, lũ dự báo tiếp tục xuống trên các sông Krông Ana, Đồng Nai và Dinh; riêng sông Srêpôk (tại Bản Đôn) tiếp tục dao động ở mức cao trên báo động 3.

Nước rút giúp Gia Lai không còn hộ bị ngập. Tại Khánh Hòa chỉ còn 87 hộ với hơn 360 người ở hai xã Diên Điền và Hòa Trí ngập. Lâm Đồng còn ngập ở 127 hộ ở xã Nam Đà và Cát Tiên.

Tại Đắk Lắk có phường Hòa Xuân, Đông Hòa, xã Hòa Thịnh và Hòa Mỹ vẫn còn nhiều khu dân cư ngập sâu.

Mưa lũ đã làm gần 1,2 triệu hộ mất điện, hiện đã khôi phục được hơn 920.000 hộ. 162.000 hộ ở Đăk Lăk, 75.000 hộ ở Khánh Hòa và 20.000 hộ ở Gia Lai vẫn đang mất điện.

Hiện còn 75/201 xã phường bị mất kết nối mạng truyền số liệu chuyên dùng cấp hai từ tỉnh đến xã do mất điện. Trong đó, Đăk Lăk 31 đơn vị, Gia Lai 26 và Khánh Hòa 18. Cùng với đó, 552 trạm BTS bị mất kết nối, chủ yếu ở Đăk Lăk và Khánh Hòa.

Hôm nay, quốc lộ 1 đã thông xe toàn tuyến. Tuy nhiên, còn 13 vị trí tại các tuyến quốc lộ 4E, 27C, 20, 28 và đường Trường Sơn Đông qua Quảng Ngãi vẫn bị chia cắt do sạt lở. Ngành đường sắt vẫn đang cấm 6 đoạn gồm Xuân Sơn Nam - Chí Thạnh; Đông Tác - Phú Hiệp; Phú Hiệp - Hảo Sơn; Hảo Sơn - Đại Lãnh; Nha Trang - Cây Cầy; Cây Cầy - Hòa Tân.

Cơ quan chức năng ước tính thiệt hại kinh tế do mưa lũ gần 9.000 tỷ đồng, trong đó riêng Đăk Lăk chưa tính tài sản hộ dân là 5.300 tỷ, gồm 2.000 tỷ thủy sản, 1.000 tỷ cơ sở hạ tầng, hơn 800 tỷ gia súc, gia cầm và 1.500 tỷ cây trồng.

Dự báo từ tối 22 đến 24/11, mưa tiếp tục gia tăng: khu vực TP Huế, TP Đà Nẵng và phía Đông tỉnh Quảng Ngãi có thể đạt 60-120 mm, cục bộ trên 250 mm. Phía Đông Gia Lai, Đắk Lắk và Bắc Khánh Hòa dự báo mưa 40-80 mm, có nơi vượt 150 mm.

Theo Cục Quản lý đê điều và Phòng chống thiên tai, Đắk Lắk đang cần 2.000 tấn lương thực, 3 tấn hóa chất Cloramine B, 1.000 lít hóa chất xử lý nguồn nước và môi trường; 1.000 túi sơ cấp cứu, 2.000 túi thuốc y tế và 5.000 túi an sinh, 30.000 lít hóa chất để khử trùng; hỗ trợ giống cây trồng, vật nuôi để khôi phục sản xuất.

Gia Lai cần 2.000 tấn gạo, 3 tấn hóa chất Cloramine B, 100.000 viên Aquatabs.