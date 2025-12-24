7 sự kiện công nghệ quân sự chấn động thế giới năm 2025: Từ radar săn tiêm kích đến "robot sói"

Từ radar lượng tử cho đến những “robot sói”, hãy cùng nhìn lại 7 sự kiện công nghệ quân sự nổi bật trong năm 2025.

Trong suốt năm 2025, các lực lượng quân đội trên thế giới lao vào một cuộc chạy đua nhằm tái định nghĩa cách thức chiến tranh được tiến hành, rót hàng núi tiền vào vũ khí thông minh hơn, kho dự trữ sâu hơn, và những phương thức mới để phá vỡ các lợi thế từng được coi là bất khả xâm phạm như tàng hình hay ưu thế hải quân.

Từ các hệ thống radar lượng tử được thiết kế để phát hiện tiêm kích tàng hình Mỹ, cho đến những “robot sói” diễn tập tấn công cơ giới hóa vào các bãi biển, những đột phá trong năm qua cho thấy ranh giới giữa khoa học viễn tưởng và năng lực quân sự triển khai thực tế đang bị xóa nhòa với tốc độ chóng mặt.

Trên biển, Washington tăng tốc đầu tư vào sức mạnh tác chiến dưới mặt nước và năng lực hậu cần tại khu vực Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương, với kế hoạch xây dựng một trung tâm vũ khí khổng lồ tại vịnh Subic, đồng thời tiếp tục thúc đẩy chương trình tàu ngầm hạt nhân mang tên lửa đạn đạo lớp Columbia nặng 20.800 tấn, được thiết kế để duy trì khả năng tàng hình cho tới tận những năm 2080.

Trên bộ, các robot mang vũ khí vi sóng công suất cao cùng việc sản xuất đạn dược với quy mô lớn hứa hẹn sẽ đối phó hiệu quả với các bầy UAV, đồng thời duy trì cường độ chiến đấu cao – điều mà nền công nghiệp quân sự của thế kỷ trước chưa từng phải đối mặt.

Tổng thể, 7 câu chuyện này vạch ra một xu hướng chung: sự chuyển dịch từ các nền tảng truyền thống sang hệ thống tự động hóa, tấn công chính xác và chuỗi cung ứng có khả năng chống chịu cao, tất cả diễn ra trong bối cảnh cạnh tranh Mỹ – Trung – Nga ngày càng gay gắt.

Căn cứ hải quân ở vịnh Subic, Luzon, Philippines. Ảnh: Wiki.

1. Mỹ hồi sinh căn cứ hải quân thời Chiến tranh Lạnh, xây trung tâm vũ khí lớn nhất thế giới gần Trung Quốc

Mỹ đang xúc tiến kế hoạch xây dựng một trung tâm sản xuất và lưu trữ vũ khí có thể trở thành lớn nhất thế giới tại vịnh Subic (Philippines), hồi sinh một thành trì hải quân thời Chiến tranh Lạnh thành căn cứ hậu cần tiền tuyến gần Trung Quốc.

Tổ hợp này, với sự hậu thuẫn đầu tư từ Mỹ và Hàn Quốc, sẽ phục vụ sản xuất đạn dược quy mô lớn và đóng tàu, đồng thời làm sâu sắc thêm quan hệ quốc phòng Mỹ – Philippines dưới thời Tổng thống Ferdinand Marcos Jr., phát đi tín hiệu về sự hiện diện quân sự lâu dài hơn của Washington tại quần đảo này.

Chiến hạm Mỹ bị lật úp ngoài khơi đảo Ford trong cuộc tấn công Trân Châu Cảng ngày 7/12/1941, sau khi bị máy bay Nhật Bản phóng ngư lôi đánh chìm. Ảnh: US Navy.

2. Hải quân Mỹ hồi sinh tên chiến hạm gắn với Trân Châu Cảng bằng tàu ngầm hạt nhân 10.200 tấn

Hải quân Mỹ đưa một biểu tượng Trân Châu Cảng trở lại khi đặt tên tàu ngầm tấn công nhanh USS Utah – một tàu ngầm hạt nhân lớp Virginia – theo tên của thiết giáp hạm từng bị đánh chìm trong cuộc tấn công của Nhật Bản năm 1941.

Được đóng bởi General Dynamics Electric Boat, tàu ngầm nặng 10.200 tấn này được trang bị tên lửa hành trình Tomahawk, cảm biến tiên tiến và biên chế hơn 130 thủy thủ, phản ánh trọng tâm của Mỹ vào ưu thế tác chiến dưới biển trong bối cảnh cạnh tranh giữa các cường quốc quay trở lại.

Robot trang bị vũ khí vi sóng đầu tiên trên thế giới tiêu diệt bầy đàn UAV chỉ trong vài giây. Ảnh: Epirus.

3. Mỹ ra mắt robot vi sóng xung cao đầu tiên trên thế giới, có thể “thiêu rụi” bầy UAV trong vài giây

Các công ty quốc phòng Mỹ Epirus và General Dynamics Land Systems đã giới thiệu Leonidas Autonomous Robotic – được mô tả là phương tiện mặt đất không người lái đầu tiên trên thế giới được trang bị vũ khí vi sóng công suất cao, có khả năng vô hiệu hóa bầy UAV chỉ trong vài giây.

Robot bánh xích TRX nặng 10 tấn tích hợp vũ khí vi sóng Leonidas của Epirus, cho phép tác chiến “một đối nhiều” dựa trên phần mềm, vô hiệu hóa đồng thời nhiều UAV với thiệt hại phụ tối thiểu.

Hình ảnh đồ họa về các tàu ngầm mang tên lửa đạn đạo lớp Columbia trong tương lai. Ảnh: US Navy.

4. Lớn chưa từng thấy: 5 tàu ngầm hạt nhân mang tên lửa đạn đạo 20.800 tấn sắp gia nhập Hải quân Mỹ

Lầu Năm Góc đã trao hợp đồng trị giá hàng tỷ USD cho General Dynamics Electric Boat nhằm đẩy nhanh việc sản xuất các tàu ngầm hạt nhân mang tên lửa đạn đạo lớp Columbia – trụ cột tương lai của năng lực răn đe hạt nhân trên biển của Mỹ.

Mỗi tàu nặng 20.800 tấn sẽ là tàu ngầm lớn nhất từng được đóng cho Hải quân Mỹ, mang theo tên lửa đạn đạo Trident, lò phản ứng hạt nhân dùng suốt vòng đời và hệ thống đẩy pump-jet siêu êm, nhằm duy trì khả năng ẩn mình khi tuần tra cho tới tận thập niên 2080.

Động cơ mang tên Product 177 của Nga. Ảnh: Rostec.

5. Nga hé lộ động cơ máy bay thế hệ 5 nặng hơn 1,5 tấn, hứa hẹn khả năng siêu hành trình

Nga tiếp tục phát triển động cơ tiêm kích thế hệ 5 mới nhằm tăng lực đẩy, hiệu suất nhiên liệu và độ tin cậy cho các máy bay chiến đấu tương lai, trong nỗ lực thu hẹp khoảng cách công nghệ với không quân phương Tây.

Chương trình này đặt mục tiêu tạo ra động cơ có khả năng siêu hành trình và tuổi thọ dài hơn, dù các nhà phân tích phương Tây lưu ý rằng ngành hàng không – vũ trụ Nga vẫn đang chịu sức ép từ lệnh trừng phạt, hạn chế tài chính và năng lực sản xuất.

"Robot sói" của Trung Quốc tấn công đổ bộ lên bãi biển trong một cuộc tập trận. Ảnh: CCTV.

6. Trung Quốc thử nghiệm lực lượng “robot sói”

Trung Quốc đã trình diễn các “robot sói” bốn chân trong một cuộc diễn tập đổ bộ của Bộ Tư lệnh Chiến khu Đông PLA, mô phỏng kịch bản tấn công trên đảo Đài Loan với các hệ thống không người lái đi đầu.

Những robot nặng khoảng 70 kg, được hỗ trợ bởi UAV tự sát FPV, được sử dụng để phá hàng rào thép gai và chiến hào trước khi bộ binh tiến công, phản ánh chiến lược “tác chiến biển thông minh” của Bắc Kinh, thay thế các đợt xung phong biển người bằng mô hình phối hợp người – máy dựa trên AI.

Một chiếc máy bay F-22 Raptor của Không quân Mỹ đang bay trên không. Ảnh: US Airforce.

7. Trung Quốc sản xuất radar lượng tử “đầu tiên trên thế giới”, theo dõi tiêm kích tàng hình Mỹ

Bắc Kinh cũng công bố việc sản xuất hàng loạt bộ dò photon đơn bốn kênh có độ nhiễu cực thấp, được truyền thông Trung Quốc mô tả là thành phần cốt lõi của radar lượng tử thế hệ mới, có khả năng theo dõi các tiêm kích tàng hình Mỹ như F-22 và F-35.

Khái niệm radar lượng tử dựa trên việc phát hiện những thay đổi cực nhỏ trong tính chất lượng tử của photon phản xạ từ máy bay tàng hình, qua đó có thể cải thiện khả năng phát hiện tầm xa, tiêu thụ ít năng lượng hơn và khiến nguồn phát khó bị đối phương phát hiện.

Theo IE