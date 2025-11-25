4 quan niệm sai lầm phổ biến về cổng USB-C

Cổng sạc USB-C cũng tồn tại nhiều phiên bản khác nhau với các khả năng và giới hạn khác nhau.

Cổng USB-C gần như đã xuất hiện trên mọi thiết bị điện tử tiêu dùng trên thị trường hiện nay. Sự phổ biến này phần lớn nhờ vào quy định của Liên minh Châu Âu (EU), buộc các nhà sản xuất công nghệ, bao gồm cả Apple, phải từ bỏ cổng độc quyền của mình. USB-C sở hữu nhiều tính năng tiềm năng biến nó thành cổng chuyển phổ biến nhất. Tuy nhiên, chính cổng sạc USB-C cũng tồn tại nhiều phiên bản khác nhau với các khả năng và giới hạn khác nhau.

Điều này lý giải vì sao có nhiều lầm tưởng của người dùng về chính loại cổng sạc này. Ví dụ, mặc dù cổng USB-C có thể được sử dụng để sạc, truyền dữ liệu, xuất video và thậm chí là âm thanh, nhưng không phải mọi cổng trên mọi thiết bị đều hỗ trợ tất cả các tính năng này một cách nhất quán.

1. Tất cả các cổng USB-C đều giống nhau

Đây là một trong những lầm tưởng phổ biến nhất về cổng sạc USB Type-C. Diễn đàn những người triển khai USB (USB-IF) đã tạo ra USB-C như một sự kế thừa của micro-USB, trở thành chuẩn kết nối mới nhất trong số các đầu nối Universal Serial Bus (USB).

Trong khi USB-C giữ nguyên hình dạng đầu nối hình chữ nhật bo tròn đặc trưng, nhiều thứ đã thay đổi bên trong kể từ khi ra mắt vào năm 2014. Đó là lý do tại sao các cổng lại khác nhau. Mọi thứ phụ thuộc vào thông số kỹ thuật USB được sử dụng.

Mỗi lần nâng cấp thông số kỹ thuật đều mang lại các tính năng mới và cải tiến, giúp nó tốt hơn phiên bản tiền nhiệm trên nhiều phương diện, bao gồm tốc độ truyền dữ liệu và tốc độ sạc. Ví dụ, cổng USB-C dựa trên thông số kỹ thuật USB 2.0 chỉ có thể truyền dữ liệu tối đa 480 Mbps, trong khi các cổng dựa trên USB4 có thể đạt tới 40 Gbps.

2. Cổng USB-C luôn hỗ trợ sạc nhanh

Một khía cạnh khác mà nhiều người nhầm lẫn về cổng USB-C là hỗ trợ sạc nhanh. Vì hầu hết các thiết bị có cổng USB-C đều hỗ trợ sạc nhanh, nên có một quan niệm sai lầm rằng cổng USB-C tự động đồng nghĩa với việc thiết bị của bạn có thể sạc nhanh hơn. Điều này không phải lúc nào cũng đúng. Mặc dù đầu nối là một dấu hiệu cho thấy thiết bị có thể hỗ trợ sạc nhanh, nhưng điều đó không bắt buộc.

Thực tế, ngay cả khi công nghệ sạc nhanh xuất hiện vào đầu những năm 2010, nó đã được triển khai trên cổng micro-USB. Chỉ sau khi giao thức sạc USB Power Delivery (PD) ra đời, sạc nhanh mới thực sự phát triển. Tuy nhiên, một số cổng USB-C vẫn sử dụng thông số kỹ thuật cũ hơn, chỉ cung cấp tối đa 7,5W.

Ngay cả đối với những cổng có hỗ trợ sạc nhanh, không phải tất cả đều hỗ trợ mức tối đa hiện tại là 240W — điều này chỉ có thể thực hiện được với các cổng USB-C hỗ trợ thông số kỹ thuật USB PD 3.1. Quan trọng hơn, các nhà sản xuất không bắt buộc phải hỗ trợ USB PD. Do đó, một số cổng USB-C không có giao thức này và có thể không hỗ trợ sạc nhanh.

3. Cổng USB-C và cổng Thunderbolt là một

Thunderbolt được Intel và Apple ra mắt vào năm 2011 để cho phép sạc và truyền dữ liệu tốc độ cao. Ban đầu, nó sử dụng một cổng khác biệt, nhưng Thunderbolt 3 đã chuyển sang sử dụng đầu nối USB-C, khiến nó trở nên phổ biến. Mặc dù việc chuyển sang đầu nối USB-C là một động thái tích cực để làm cho công nghệ tương thích, nhưng nó đã dẫn đến những hiểu lầm rằng USB-C và Thunderbolt là một.

Trong thực tế, USB-C và Thunderbolt không phải là một. Thunderbolt là một tiêu chuẩn riêng biệt, chỉ sử dụng USB-C làm đầu nối vật lý của nó. Điều làm cho Thunderbolt trở nên đặc biệt là nó được tiêu chuẩn hóa hơn USB-C. Ví dụ, khi thiết bị của bạn có cổng Thunderbolt 5, bạn chắc chắn rằng nó hỗ trợ truyền dữ liệu hai chiều 80 Gbps (hoặc 120 Gbps với Bandwidth Boost), tốc độ sạc ít nhất 140W và có thể kết nối với hai màn hình 8K/60Hz. Để phân biệt, các cổng Thunderbolt luôn có biểu tượng tia sét nhỏ bên cạnh.

4. Mọi cổng USB-C đều có thể xuất video

Như đã đề cập, USB-C có nhiều chức năng khác nhau, bao gồm truyền dữ liệu, video, âm thanh và nguồn điện. Do đó, có một lầm tưởng phổ biến rằng mọi cổng USB-C đều có thể được sử dụng để xuất video kết nối với màn hình và TV.

Sự thật là điều đó không phải lúc nào cũng đúng. Để một cổng USB-C hỗ trợ xuất video, nó cần có hỗ trợ tích hợp cho USB-C Alt (Alternate) Mode hoặc là cổng Thunderbolt. Đối với USB-C Alt Mode, cổng cần hỗ trợ DisplayPort Alt Mode (vì HDMI Alt Mode đã bị loại bỏ). Vì vậy, khi mua màn hình hoặc máy tính xách tay, hãy đảm bảo kiểm tra xem có ít nhất một cổng Thunderbolt hoặc một cổng USB-C hỗ trợ DisplayPort Alt Mode hay không; nếu không, nó sẽ không thể xuất video.

Theo BGR