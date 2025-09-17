Trạm sạc muôn nơi, sạc xe máy điện tiện như đổ xăng

Không còn nỗi lo pin cạn, chủ xe máy điện VinFast an tâm di chuyển trên mọi hành trình nhờ khả năng sạc linh hoạt, từ ổ cắm gia đình đến hệ thống trạm sạc, đổi pin rộng khắp cả nước.

Dễ dàng tiện đâu sạc đấy

Đã hơn 6 tháng sau khi quyết định chuyển từ chiếc xe máy xăng của một thương hiệu Nhật Bản sang xe máy điện VinFast Feliz Neo, anh Đỗ Minh (Hà Nội) cho biết chưa gặp bất tiện nào khi sạc pin.

Anh Minh chia sẻ, việc nạp năng lượng cho xe diễn ra rất dễ dàng và linh hoạt. Ở nhà, anh chỉ cần cắm sạc qua đêm tại hầm chung cư, sáng hôm sau xe đã sẵn sàng cho cả tuần di chuyển. Khi đi xa, anh có thể tận dụng hệ thống trạm sạc công cộng VinFast bố trí rộng khắp tại nhiều địa điểm như bãi đỗ xe, trung tâm thương mại, cửa hàng tiện lợi, cây xăng… Đặc biệt, các trạm sạc ô tô VinFast hiện cũng được tích hợp ổ cắm, cho phép xe máy điện tiếp năng lượng dễ dàng.

“Mỗi lần sạc đầy, chiếc Feliz Neo có thể đi được khoảng 114 km. Công ty cách nhà chỉ 5 km nên tôi thường 10 ngày mới phải sạc một lần. Đi làm về cắm sạc chỉ vài tiếng là đầy pin”, anh Minh nói.

Không chỉ riêng anh Minh, nhiều chủ xe khác cũng chung trải nghiệm tích cực sau khi chuyển sang xe máy điện VinFast. Những lo lắng, hoài nghi ban đầu về việc sạc pin dần biến mất, thay vào đó là sự yên tâm và thoải mái trong quá trình sử dụng.

“Việc sạc pin xe máy điện giờ đã trở nên dễ dàng chẳng khác gì sạc điện thoại”, chị Mai Nga, chủ xe Evo Neo sống tại Hải Phòng khẳng định.

Thực tế, theo chị, sự linh hoạt trong việc sạc pin là một trong những yếu tố then chốt để người dùng yên tâm lựa chọn và sử dụng xe máy điện VinFast. Chính sự tiện lợi này đã xóa bỏ tâm lý e ngại của khách hàng, biến việc sạc pin thành thói quen dễ dàng, hòa vào nhịp sống hàng ngày, đồng thời thúc đẩy mạnh mẽ xu hướng chuyển từ xe xăng sang xe điện tại Việt Nam.

An tâm với hạ tầng khủng và loạt chính sách tốt nhất thị trường

Nếu như sự tiện lợi khi sạc pin đã giúp nhiều chủ xe VinFast dẹp tan nỗi lo “hết điện giữa đường”, thì tốc độ phát triển hạ tầng cùng chính sách hậu mãi hấp dẫn lại càng củng cố niềm tin để khách hàng an tâm gắn bó lâu dài.

Theo cập nhật từ VinFast, toàn bộ 34 tỉnh, thành phố trên cả nước đã có trạm sạc cho xe máy, ô tô điện. Với quy hoạch lên tới 150.000 cổng sạc trên toàn quốc, chủ xe có thể dễ dàng tìm thấy trạm sạc dù ở bất kì đâu.

Anh Hoàng Quân (Hà Nội), đang sử dụng VinFast Vento Neo, cho biết anh bất ngờ khi hệ thống trạm sạc không chỉ dày đặc tại các đô thị lớn mà ngay cả ở tỉnh cũng rất ấn tượng. “Khi về quê ở Hưng Yên hay đi công tác Bắc Ninh, tôi đều dễ dàng tìm thấy trụ sạc VinFast. Chỉ cần mở ứng dụng VinFast trên điện thoại là biết ngay vị trí trạm gần nhất, đi đâu cũng yên tâm”, anh Quân chia sẻ.

Bên cạnh đó, người dùng còn được hỗ trợ bởi mạng lưới 400 xưởng dịch vụ chuyên biệt cho xe máy điện VinFast trên toàn quốc. Con số này vẫn đang tiếp tục tăng mạnh trong thời gian tới nhằm mang lại sự thuận tiện tối đa trong quá trình sử dụng và bảo dưỡng phương tiện.

Song song với hạ tầng, VinFast cũng liên tục nâng cấp trải nghiệm sản phẩm. Các dòng xe mới như Evo Grand, Evo Grand Lite, Vero X, Feliz hay Feliz Lite đều được trang bị 2 pin, trong đó 1 pin có thể tháo rời, cho phép tầm di chuyển tới 262 km mỗi lần sạc đầy, đáp ứng tốt hơn nhu cầu đi lại đường dài của người dùng. Đi cùng các mẫu xe tiện lợi trên là hệ thống 150.000 trạm đổi pin tại tất cả các địa phương trong vòng 3 năm tới.

Ngoài ra, điều khiến nhiều khách hàng yên tâm “bỏ xăng sang điện” còn nằm ở chính sách hậu mãi vượt trội của hãng xe Việt, đặc biệt là thời gian bảo hành gấp nhiều lần thông lệ thị trường.

“Trước đây tôi đi xe xăng của một hãng nước ngoài, bảo hành tối đa chỉ 2 năm. Trong khi đó, VinFast bảo hành tới 6 năm cho xe và 8 năm cho pin. Chưa kể, được miễn phí sạc tại toàn bộ trạm V-Green đến hết tháng 5/2027 cũng giúp tôi tiết kiệm đáng kể chi phí sử dụng”, chị Thanh Hòa (Hà Nội) – một khách hàng vừa đặt cọc mẫu Evo Grand – nói.

Đáng chú ý, theo chị, giá bán xe máy điện VinFast hiện cũng đang ở mức hấp dẫn nhất từ trước tới nay kể từ sau khi VinFast mở rộng chính sách thúc đẩy chuyển đổi xanh ra 34/34 tỉnh, thành phố. Theo đó, từ ngày 22-8, khách hàng mua xe máy điện VinFast sẽ được ưu đãi ngay 10% giá bán. Ngoài ra, người dùng có thể vay trả góp tới 80% nếu mua xe cho mục đích cá nhân và 90% nếu mua xe để vận doanh trên nền tảng Xanh SM Platform.

Với mạng lưới trạm sạc phủ rộng, chính sách bảo hành dài hạn cùng loạt ưu đãi hấp dẫn, VinFast đang xóa bỏ mọi rào cản, giúp khách hàng an tâm “bỏ xăng - lên điện” và cùng nhau kiến tạo môi trường sống xanh, bền vững.