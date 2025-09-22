4 công dân Mỹ thiệt mạng trong cuộc không kích của Israel vào Lebanon

Cuộc không kích của Israel ở miền Nam Lebanon khiến 5 người thiệt mạng, trong đó có 4 công dân Mỹ. Vụ việc gây phẫn nộ và bị gọi là “thảm sát dân thường”.

4 công dân Mỹ, trong đó có 3 trẻ em, nằm trong số 5 người thiệt mạng hôm Chủ nhật do một cuộc không kích của Israel nhằm vào miền Nam Lebanon, theo chính phủ nước này.

Quân đội Israel cho biết họ đã “tấn công và tiêu diệt” một thành viên Hezbollah ở thị trấn Bint Jbeil, miền Nam Lebanon, nhưng thừa nhận rằng “nhiều dân thường không liên quan” cũng đã thiệt mạng trong vụ không kích.

“Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) lấy làm tiếc về bất kỳ tổn hại nào đến những cá nhân không liên quan và luôn hoạt động để giảm thiểu thương vong ở mức thấp nhất có thể. Sự việc đang được xem xét”, IDF cho biết trong một tuyên bố.

Trong số những người thiệt mạng có một người cha và ba đứa con của ông – tất cả đều là công dân Mỹ, theo Chủ tịch Quốc hội Lebanon Nabih Berri trong một tuyên bố chia buồn về cái chết của họ.

Ngoại trưởng Lebanon Youssef Raji cho biết người mẹ trong gia đình Mỹ này đã bị thương trong cuộc tấn công và hiện đang trong tình trạng nguy kịch.

Vị trí khu vực mà Israel thực hiện cuộc không kích. Ảnh: Google Maps.

Hãng thông tấn nhà nước Lebanon NNA đưa tin, một máy bay không người lái đã bắn 2 quả tên lửa vào một chiếc xe máy và một chiếc ô tô Mercedes. Trong chiếc xe, người cha và các con đã thiệt mạng. Người lái xe máy – được cho là mục tiêu của vụ tấn công – cũng thiệt mạng.

Thủ tướng Lebanon Nawaf Salam mô tả vụ tấn công là một “cuộc thảm sát” nhằm vào dân thường, đồng thời cho rằng cuộc không kích của Israel là một “thông điệp đe dọa nhằm vào người dân đang trở về làng quê ở miền Nam”.

Ông kêu gọi cộng đồng quốc tế lên án Israel “một cách mạnh mẽ nhất vì những hành động vi phạm lặp đi lặp lại các nghị quyết quốc tế và luật pháp quốc tế”.

Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc (UNICEF) cho biết họ “bàng hoàng và phẫn nộ trước việc ba trẻ em trong cùng một gia đình bị giết trong một cuộc không kích ở miền Nam Lebanon”, trong một bài đăng trên X hôm Chủ nhật vừa qua.

“Các cuộc tấn công nhằm vào trẻ em là điều không thể chấp nhận”, UNICEF nhấn mạnh. “Không một đứa trẻ nào nên phải trả giá bằng mạng sống của mình vì xung đột. Các hành động thù địch phải chấm dứt ngay lập tức để bảo đảm sự bảo vệ cho mọi trẻ em”.

Israel vẫn tiếp tục tiến hành các cuộc không kích ở Lebanon bất chấp thỏa thuận ngừng bắn do Mỹ làm trung gian giữa Israel và nhóm vũ trang Hezbollah vào tháng 11 năm ngoái.

Tổng thống Lebanon Joseph Aoun, hiện đang ở New York tham dự Đại hội đồng Liên Hợp Quốc, đã lên án vụ tấn công, cho rằng Israel “tiếp tục vi phạm liên tục các nghị quyết quốc tế, đặc biệt là thỏa thuận ngừng bắn”.

“Chúng tôi từ New York kêu gọi cộng đồng quốc tế, các nhà lãnh đạo đang có mặt tại Liên Hợp Quốc, hãy nỗ lực chấm dứt những vi phạm đối với các nghị quyết quốc tế”, ông Aoun nói trong một tuyên bố hôm Chủ nhật. “Không thể có hòa bình trên máu của những đứa trẻ của chúng tôi”, ông nhấn mạnh.

Vụ tấn công hôm Chủ nhật diễn ra sau phát biểu của Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu tại một cuộc họp nội các, trong đó ông nói về “những chiến thắng của Israel ở Lebanon chống lại Hezbollah” đã tạo điều kiện cho các cuộc đàm phán hòa bình với láng giềng phía bắc Syria.

Theo CNN