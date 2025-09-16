"Gaza đang bốc cháy": Israel mở màn chiến dịch tấn công lớn nhằm vào thành phố Gaza

Israel hôm 16/9 tuyên bố khởi động chiến dịch bộ binh được mong chờ từ lâu vào thành phố Gaza, đồng thời khẳng định: “Gaza đang bốc cháy”.

Một quan chức quân đội Israel cho biết Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) đã bắt đầu giai đoạn chính của chiến dịch bộ binh nhằm vào Gaza City – trung tâm đô thị chính của vùng đất này, nơi Israel đã ra lệnh cho hàng trăm nghìn cư dân sơ tán.

Quân đội không công bố nhiều chi tiết ban đầu nhưng xác nhận binh sĩ đã bắt đầu “dỡ bỏ cơ sở hạ tầng khủng bố của Hamas ở Gaza City”. Cư dân được khuyến cáo rời đi.

“Gaza đang bốc cháy”, Bộ trưởng Quốc phòng Israel Katz viết trên X. “IDF đang giáng đòn thép vào cơ sở hạ tầng khủng bố, binh sĩ Israel chiến đấu dũng cảm để tạo điều kiện cho việc giải cứu con tin và đánh bại Hamas”.

Người dân cho biết các đợt pháo kích vào thành phố đã tăng mạnh trong hai ngày qua, với những vụ nổ lớn phá hủy hàng chục ngôi nhà. Tàu hải quân cùng xe tăng và máy bay tham gia oanh kích bờ biển.

“Chúng ta đã mở một chiến dịch lớn ở Gaza”, Thủ tướng Benjamin Netanyahu tuyên bố ngay trong phần mở đầu phiên điều trần về vụ án tham nhũng mà ông đang đối mặt.

Mỹ thể hiện ủng hộ lập trường cứng rắn của Israel

Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio, người vừa thăm Israel hôm đầu tuần này, công khai ủng hộ quyết định của chính phủ Netanyahu từ bỏ đàm phán ngừng bắn và sử dụng vũ lực để “nghiền nát Hamas”.

Dù khẳng định Washington mong muốn một giải pháp ngoại giao, Rubio nhấn mạnh: “Chúng ta phải chuẩn bị cho khả năng điều đó sẽ không xảy ra”. Ông ủng hộ yêu cầu của Israel rằng Hamas phải hạ vũ khí và thả toàn bộ con tin còn lại ngay lập tức – như điều kiện duy nhất để kết thúc chiến tranh.

Theo giới chức y tế Gaza, ít nhất 24 người đã thiệt mạng trong những giờ đầu của cuộc tấn công, phần lớn ở thành phố Gaza.

Tháng trước,ông Netanyahu đã ra lệnh quân đội chiếm thành phố Gaza, mà ông coi là “thành trì cuối cùng” của lực lượng Hamas – nhóm đã mở cuộc tấn công bất ngờ vào Israel hồi tháng 10/2023, châm ngòi cho cuộc chiến.

Phần lớn thành phố Gaza đã bị san phẳng trong những tuần đầu của cuộc chiến năm 2023, song khoảng 1 triệu người Palestine đã quay trở lại sống trong đống đổ nát. Việc buộc họ rời đi giờ đây đồng nghĩa gần như toàn bộ dân số Gaza sẽ bị dồn vào các trại tạm ven biển phía nam – nơi Israel gọi là “khu vực nhân đạo”.

Các lực lượng Israel đã hoạt động ở ngoại ô Gaza City trong nhiều tuần qua, dần áp sát trung tâm thành phố. Một quan chức an ninh Israel hôm thứ Hai cho biết khoảng 320.000 người đã rời khỏi thành phố Gaza, nhưng vẫn còn khoảng 650.000 cư dân bám trụ. Con số này chưa thể được xác minh độc lập. Hàng nghìn gia đình rời đi trong cảnh tượng đoàn xe chở theo toàn bộ tài sản.

Giới lãnh đạo Israel tuyên bố cuộc tấn công là một phần trong kế hoạch xóa sổ Hamas cả về chính trị lẫn quân sự. Ông Netanyahu khẳng định nhóm này phải hạ vũ khí và sẽ không còn chỗ đứng trong Gaza.

Trong những tuần gần đây, quân đội Israel đã san phẳng nhiều tòa nhà ở ngoại ô thành phố Gaza, bao gồm cả các tháp cao tầng.

Liên Hợp Quốc cùng nhiều quốc gia chỉ trích cách tiếp cận của Israel, coi đây là “sự cưỡng bức di dời hàng loạt”, trong khi điều kiện tại khu vực phía nam quá tải dân tị nạn đang trở nên khắc nghiệt với tình trạng thiếu lương thực.

Một số tướng lĩnh Israel cũng bày tỏ lo ngại, cảnh báo chiến dịch có thể đặt con tin còn sống vào vòng nguy hiểm và trở thành “cái bẫy tử thần” cho binh sĩ.

Tham mưu trưởng Israel kêu gọi ngừng bắn

Trong cuộc họp an ninh do Netanyahu triệu tập tối Chủ nhật tuần trước về chiến dịch thành phố Gaza, Tham mưu trưởng Eyal Zamir đã thúc giục Thủ tướng theo đuổi một thỏa thuận ngừng bắn, theo ba quan chức Israel – hai người trực tiếp tham dự và một người được báo cáo lại chi tiết.

Các gia đình con tin tập trung trước nhà riêng ông Netanyahu ở Jerusalem tối đầu tuần này khi tin tức về các đợt không kích dữ dội ở Gaza lan truyền.

“Người thân của chúng tôi ở Gaza đang bị IDF oanh kích theo lệnh của Thủ tướng. Ông ấy đã quyết định đưa binh sĩ đến những khu vực có con tin, khiến họ có thể bị hại và không trở về”, Anat Angrest – mẹ của Matan, một trong 20 con tin được cho là còn sống – phẫn nộ. “Ông ấy đang làm mọi thứ để không có thỏa thuận nào xảy ra và không đưa họ về”.

Hamas đã tấn công Israel vào tháng 10/2023, khiến 1.200 người thiệt mạng và bắt giữ khoảng 251 con tin, theo số liệu Israel. Chính quyền cho biết hiện còn 48 con tin ở Gaza, trong đó 20 người được xác nhận vẫn còn sống.

Các cuộc tấn công của Israel nhằm vào Hamas sau đó đã khiến hơn 64.000 người Palestine thiệt mạng, theo Bộ Y tế Gaza, trong khi một cơ quan giám sát nạn đói toàn cầu cảnh báo một phần Gaza đang rơi vào nạn đói. Israel hiện kiểm soát khoảng 75% lãnh thổ Gaza.

Theo Reuters