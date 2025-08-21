3 nhân viên ngân hàng cấu kết với tội phạm mở tài khoản cho các doanh nghiệp “ma” thực hiện lừa đảo

Theo Công an TP Đà Nẵng, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu và môi trường (gọi tắt là Phòng Cảnh sát kinh tế), Công an thành phố vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 20 bị can về hàng loạt tội danh như “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản; Rửa tiền; Mua bán trái phép thông tin tài khoản ngân hàng; Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức; sử dụng con dấu, tài liệu giả của cơ quan, tổ chức” xảy ra tại thành phố Đà Nẵng và một số tỉnh, thành phố liên quan.

Trong số 20 bị can bị khởi tố, có 3 bị can là nhân viên của các ngân hàng đã cấu kết với tội phạm mở tài khoản ngân hàng cho các doanh nghiệp “ma”, để các đối tượng sử dụng cho các hoạt động lừa đảo, rửa tiền… với quy mô lên tới khoảng 30.000 tỷ đồng.

Đây là kết quả đấu tranh giai đoạn 2 chuyên án bí số 1222T mở rộng điều tra đường dây Rửa tiền, Mua bán trái phép thông tin tài khoản ngân hàng, Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức, sử dụng con dấu, tài liệu giả của cơ quan, tổ chức xảy ra tại thành phố Đà Nẵng và một số tỉnh thành phố liên quan mà đơn vị đã khởi tố vào tháng 1/2025.

Trong số các bị can bị khởi tố, 4 đối tượng là nhân viên các ngân hàng. Các đối tượng này đã cấu kết với tội phạm mở tài khoản ngân hàng cho các doanh nghiệp ma, để các đối tượng sử dụng cho các hoạt động lừa đảo, rửa tiền.

Cơ quan CSĐT Công an thành phố đã tiến hành khám xét tại trụ sở chi nhánh các ngân hàng để thu thập tài liệu, chứng cứ phục vụ công tác điều tra.

Ngoài ra, một đối tượng có hành vi sử dụng ví tiền điện tử USDT để nhận tiền bất hợp pháp từ Campuchia chuyển về Việt Nam cho băng nhóm tội phạm hoạt động đã bị khởi tố để điều tra về hành vi rửa tiền.

Cơ quan CSĐT Công an thành phố Đà Nẵng sẽ tiếp tục tập trung lực lượng, điều tra, bóc gỡ và xử lý triệt để các đối tượng phạm tội, đồng thời tích cực thu hồi tài sản nhằm đảm bảo công tác bồi thường thiệt hại trong vụ án.