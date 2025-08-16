Giải cứu 2 thiếu nữ bị “bắt cóc online” đòi tiền chuộc hàng trăm triệu đồng

Liên tiếp trong 2 ngày 14 và 15/8, lực lượng Công an Đà Nẵng đã giải cứu 2 thiếu nữ bị đối tượng xấu “bắt cóc online” đòi gần 1 tỷ đồng tiền chuộc.

Theo đó, chiều 15/8, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an thành phố Đà Nẵng nhận tin báo cháu T.N (SN 2006, trú Hội An Đông, TP Đà Nẵng) bị “bắt cóc”, đối tượng yêu cầu gia đình nộp 400 triệu đồng tiền chuộc.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, nhận định đây là thủ đoạn “bắt cóc online” nên bằng các biện pháp nghiệp vụ, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Công an Đà Nẵng) phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự và Công an Phường Hòa Cường tổ chức 4 tổ công tác đã khẩn trương truy tìm nạn nhân.

Đến 21h08 cùng ngày, lực lượng công an phát hiện cháu T.N đang ở một nhà nghỉ tại phường Ngũ Hành Sơn, trong trạng thái bị khống chế tâm lý, liên tục gọi video cho đối tượng ở Campuchia.

Gia đình nạn nhân viết thư cảm ơn lực lượng công an giải cứu con gái.Ảnh CATP

Trước đó, ngày 14/8, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Đà Nẵng cũng vừa giải cứu thành công một nữ sinh 18 tuổi bị “bắt cóc online”. Các đối tượng lừa đảo giả danh lực lượng công an, gọi điện thoại thông báo nạn nhân có liên quan đến đường dây buôn bán ma túy, rửa tiền, rồi yêu cầu gia đình chuyển 500 triệu đồng để “chứng minh sự trong sạch”.

Bằng chiêu thức tâm lý, nữ sinh bị dẫn dụ đến một nhà nghỉ tại phường Hòa Xuân để thực hiện các chỉ dẫn của chúng. Rất may, gia đình đã trình báo Công an phường Hòa Cường để giải cứu.

Trước tình trạng này, cơ quan công an khuyến cáo người dân nên cảnh giác, tránh bị dẫn dụ, thâu tóm tâm lý và rơi vào cảnh “bắt cóc ảo nhưng mất tiền thật”.

Theo Công an TP Đà Nẵng, điểm chung trong các vụ việc vừa qua là nạn nhân đều bị đánh vào tâm lý sợ hãi, lo lắng cho bản thân hoặc người thân. Khi hoảng loạn, họ mất khả năng phân tích, tin vào những lời đe dọa, dẫn đến hành vi chuyển tiền hoặc nghe theo sự điều khiển của tội phạm. Chính vì vậy, người dân cần tỉnh táo trước mọi cuộc gọi, tin nhắn lạ, tuyệt đối không cung cấp thông tin cá nhân, số tài khoản, mã OTP cho người không rõ danh tính.

Thiếu nữ được giải cứu trong vòng tay gia đình. Ảnh CATP

Không bao giờ chuyển tiền theo yêu cầu của người tự xưng là cơ quan công quyền. Công an, Viện kiểm sát, Tòa án không bao giờ làm việc bằng cách gọi điện yêu cầu nộp tiền để “chứng minh trong sạch”.

Khi phát hiện dấu hiệu bất thường, cần bình tĩnh, lưu lại thông tin và lập tức liên hệ Công an gần nhất để được xác minh, hỗ trợ kịp thời. Đặc biệt, các gia đình, đặc biệt có con em là học sinh, sinh viên, nên thường xuyên giáo dục kỹ năng nhận diện lừa đảo online, tạo “lá chắn tinh thần” trước cạm bẫy mạng.