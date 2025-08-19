Tới nơi hành chính công cấp phường phục vụ người dân như khách quý

"Phòng thì máy lạnh mát, cán bộ hướng dẫn tận tình, nhanh chóng nên này rất hài lòng", một người dân chia sẻ khi tới làm thủ tục hành chính tại phường Hòa Cường, TP Đà Nẵng.

Người dân đến Trung tâm phục vụ hành chính công phường Hòa Cường, Đà Nẵng.

Cán bộ phường rất vui vẻ, hướng dẫn rất cặn kẽ, lấy ngay trong ngày

Ghi nhận tại Trung tâm phục vụ hành chính công phường Hòa Cường (Đà Nẵng) sau hơn 1 tháng rưỡi vận hành chính quyền 2 cấp. Lượng người đến làm thủ tục tại trung tâm khá đông, ở hầu hết các dịch vụ.

Cơ sở vật chất khang trang, sạch sẽ và thoáng mát. Để phục vụ người dân, bên cạnh máy tính bàn phục vụ tra cứu, UBND phường còn bố trí sẵn cán bộ để hướng dẫn người dân khai báo và chuẩn bị các hồ sơ liên quan.

Đặc biệt, cán bộ Trung tâm phục vụ hành chính công phường được bố trí sẵn để tư vấn, hướng dẫn người dân lấy số thứ tự và khai báo app để đăng ký dịch vụ với thái độ ân cần, chu đáo.

Chị Huỳnh Thị Hương, trú phường Hoà Cường cho biết lên phường để cấp lại giấy khai tử cho người thân do bị thất lạc và được cán bộ hướng dẫn điền vào mẫu khai báo cũng như hoàn thiện hồ sơ liên quan.

Chị Huỳnh Thị Hương, trú phường Hoà Cường hài lòng với các bộ hành chính trong việc giải quyết thủ tục

“Hôm trước tôi có đến làm thủ tục, nhưng hồ sơ không đầy đủ. Sau khi tiếp nhận, cán bộ hộ tịch đã hướng dẫn chuẩn bị hồ sơ rất cụ thể. Sau khi hoàn thành thì nay quay trở lại để thủ tục cấp. Do không biết sử dụng công nghệ nên đã được cán bộ hướng dẫn khai báo, hoàn thiện hồ sơ cấp nên rất nhanh. Bây giờ đã hoàn thành và nộp chờ lấy thôi”, chị Hương cho hay.

Cũng như chị Hương, người dân làm các dịch vụ công liên quan hộ tịch rất hài lòng về việc giải quyết nhu cầu cho người dân.

“Chúng tôi không sử dụng được máy tính nên phải điền bản giấy. Cán bộ phường rất vui vẻ, hướng dẫn rất cặn kẽ, lấy ngay trong ngày nên không phải đi lại nhiều. Phòng thì máy lạnh mát, cán bộ hướng dẫn tận tình, nhanh chóng nên này rất hài lòng”, bà Hà (phường Hòa Cường) cho hay.

Cũng như bà Hà, chị Hương, nhiều người dân đi làm thủ tục hộ tịch tại trung tâm phục vụ hành chính công các phường trên địa bàn TP Đà Nẵng tỏ ra hài lòng với thái độ phục vụ và thời gian giải quyết nhanh chóng.

Trao đổi với PV VietTimes một cán hành chính cấp phường của TP Đà Nẵng cho biết cho biết lãnh đạo cấp trên luôn quán triệt tinh thần làm sao để người dân thuận tiện nhất, nhanh nhất khi sử dụng dịch vụ công tại phường. Đây cũng là tiêu chí đánh giá công chức nên cán bộ hành chính đều nổ lực phục vụ người dân tốt nhất.

Gắn trách nhiệm người đứng đầu với chất lượng phục vụ người dân

Tại phường Hòa Xuân, chị Thu người dân địa phương cho biết đến Trung tâm phục vụ hành chính công phường Hòa Xuân để đăng ký hộ kinh doanh. Tại đây, sau khi lấy số thứ tự, các thủ tục được thực cán bộ phường hướng dẫn rất tận tình, chu đáo. “Các hồ sơ kèm theo được cán bộ hướng dẫn rất nhiệt tình, rõ ràng và nhanh chóng”, chị Thu cho hay.

Tại bộ phận dịch vụ công lĩnh vực đất đai, sau những trục trặc do phối hợp chưa nhịp nhàng như trước đây thì nay đã trơn tru và nhanh chóng. Khi tiếp nhận hồ sơ, cán bộ đã hướng dẫn cho người dân và thực hiện các lịch hẹn trả hồ sơ đúng hẹn cho người dân.

Người dân làm thủ tục liên quan đến đất đai tại Trung tâm phục vụ hành chính công phường Hòa Xuân.

Anh Dũng, trú phường Hoà Xuân đến trung tâm để thực hiện giải chấp ngân hàng cho hay: “Trước đây có nghe nhiều ý kiến về chậm trễ của bộ phận dịch vụ công liên quan đến đất đai khiến tôi cũng lo lắng. Tuy nhiên nay thì khá ổn, cán bộ vui vẻ, hướng dẫn chu đáo. Chỉ sau 1 ngày là đã hoàn thành hồ sơ và lấy sổ về”.

Còn anh Trần Bá Vũ, trú phường Hoà Cường đến phường để làm thủ tục điều chỉnh giấy phép xây dựng cho biết trong quá trình làm thủ tục, anh Vũ đã được cán bộ phường hướng dẫn rất tận tình, hồ sơ hoàn thành rất nhanh chóng.

Anh Trần Bá Vũ cho biết cán bộ phường Hòa Xuân hướng dẫn rất tận tình, hồ sơ hoàn thành rất nhanh chóng

“Theo quy định 14 ngày, tôi lên đây để nhận giấy phép xây dựng. Nếu so với trước, thì nay việc thực hiện các thủ tục tại Trung tâm phục vụ hành chính phường đã nhanh hơn, phòng ốc tiện nghi hơn và thủ tục được thuận lợi hơn”, anh Vũ chia sẻ.

Liên quan đến việc phục vụ người dân tại các Trung tâm phục vụ hành chính công xã, phường, ông Hồ Quang Bửu, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng cho biết hiện đang chỉ đạo rất chặt chẽ trong công tác phục vụ dân. Để đảm bảo phục vụ người dân tốt hơn, UBND TP đã bổ sung cán bộ, sinh viên, tình nguyện viên để hỗ trợ các xã phường phục vụ người dân.

Người dân chờ nhận kết quả tại Trung tâm phục vụ hành chính công phường An Hải

“Chúng tôi cũng đã quán triệt và sắp tới gắn trách nhiệm người đứng đầu cấp xã, phường với chất lượng phục vụ người dân. Xem việc chất lượng giải quyết các thủ tục hành chính công là tiêu chí đánh giá xã, phường và người đứng đầu”, ông Bửu cho hay.

Để đảm bảo phục vụ người dân được tốt, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng cũng đã có văn bản yêu cầu các cơ quan đơn vị, UBND các xã phường tập trung chỉ đạo, thường xuyên nắm bắt tình hình ở cơ sở, kịp thời tháo gỡ khó khăn phát sinh, nhất là giải quyết các thủ tục cho người dân, doanh nghiệp. Đặc biệt, bố trí đủ cán bộ tại Trung tâm phục vụ hành chính công cấp xã phường, hiệu chỉnh các nền tảng, hệ thống… đảm bảo vận hành ổn định và thông suốt chính quyền 2 cấp.