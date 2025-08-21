Du lịch dịp lễ Quốc khánh 2/9: Thành phố có diện tích lớn nhất cả nước lọt top 2 tìm kiếm điểm đến

Với kỳ nghỉ 4 ngày liên tiếp, các điểm đến nghỉ dưỡng nội địa (từ 29/8 đến 3/9/2025) được tìm kiếm nhiều nhất từ Booking.com hầu hết là các trung tâm văn hóa, lịch sử sôi động, bãi biển yên bình và những nơi có vùng khí hậu mát mẻ.

Năm 2025 đánh dấu cột mốc 80 năm Quốc khánh Việt Nam, một sự kiện trọng đại khiến kỳ nghỉ lễ năm nay mang ý nghĩa đặc biệt đối với du khách Việt.

Với kỳ nghỉ 4 ngày liên tiếp, các điểm đến nghỉ dưỡng nội địa (từ 29/8 đến 3/9/2025) được tìm kiếm nhiều nhất từ Booking.com hầu hết là các trung tâm văn hóa, lịch sử sôi động, bãi biển yên bình và những nơi có vùng khí hậu mát mẻ. Theo danh sách tìm kiếm, thành phố Đà Nẵng đứng ở vị trí thứ hai. Với lợi thế sở hữu những bãi biển xanh, thời tiết ôn hòa và loạt sản phẩm du lịch hấp dẫn… Đà Nẵng đáp ứng đầy đủ của điểm đến nghỉ dưỡng và giải trí với nhiều trải nghiệm khám phá và các điểm tham quan nổi tiếng.

Để phục vụ du khách và tạo cú hích cho du lịch, từ 15/8 cho đến qua lễ Quốc khánh 2/9, Đà Nẵng chính thức áp dụng chương trình “Tận hưởng Đà Nẵng – Đa trải nghiệm mới” và tập trung vào đợt mừng Quốc khánh 2/9, cùng chương trình "Megasale trải nghiệm du lịch Đà Nẵng 5/9/2025", với các chương trình ưu đãi, tặng quà hấp dẫn.

Du khách trải nghiệm tại Lễ hội Ẩm thực Đà Nẵng 2025

Bà Trương Thị Hồng Hạnh, Giám đốc Sở VH-TT&DL TP Đà Nẵng cho biết từ nay đến cuối năm, Đà Nẵng đưa ra loạt sản phẩm, chương trình ưu đãi nhằm gia tăng các trải nghiệm, tiện ích, sản phẩm du lịch mới dành cho du khách đến với Đà Nẵng.

Không những vậy, kỳ nghỉ lễ là thời điểm bắt đầu cho chuỗi các hoạt động kích cầu du lịch Đà Nẵng nên địa phương đã đưa ra loạt sản phẩm dịch vụ hấp dẫn.

Cụ thể, từ kỳ nghỉ lễ 2/9, Đà Nẵng đưa chương trình “3 hộ chiếu trải nghiệm: Đà Nẵng Food Tour, Đà Nẵng Heritage Tour, Đà Nẵng Green Tour” giúp du khách có hành trình trải nghiệm ẩm thực, văn hoá truyền thống và du lịch xanh tại hơn 100 địa điểm ẩm thực đặc sắc; 30 địa điểm di sản, nghệ thuật và 50 điểm du lịch sinh thái.

Chương trình hành trình trải nghiệm sự kiện và lễ hội (Event and Festival Tour) diễn ra từ ngày 2/9 đến hết năm 2025 với các hoạt động diễu hành, biểu diễn nghệ thuật truyền thống nhằm gia tăng trải nghiệm dành cho du khách

Ông Prabhakar Singh, Giám đốc Kinh doanh và Tiếp thị quần thể du lịch quốc tế Furama - Ariyana Đà Nẵng cho biết công suất phòng dịp lễ tăng trưởng mạnh mẽ so với cùng kỳ. Để tăng thêm sức hấp dẫn, khu nghỉ dưỡng cũng có nhiều chương trình ưu đãi cho khách kết hợp với trải nghiệm lưu trú như ưu đãi đến 600.000 VNĐ/1 đêm kèm Voucher ẩm thực trị giá lên đến 2.000.000 VNĐ khi đặt phòng trước lưu trú trong giai đoạn này, kết hợp cùng ưu đãi 20% dịch vụ Spa,...

Theo Sở VH-TT&DL TP Đà Nẵng, bên cạnh các sản phẩm du lịch hấp dẫn, với sự đồng hành của cộng động doanh nghiệp, Đà Nẵng đem đến cho du khách loạt chương trình khuyến mãi chưa từng có như miễn 100% giá vé tham quan các bảo tàng trên địa bàn TP; giảm giá lên đến 50% các dịch vụ từ: lưu trú, ăn uống, vui chơi giải trí … trong chương trình ưu đãi "Megasale trải nghiệm du lịch Đà Nẵng" diễn ra vào ngày 5/9; giảm giá vé đến 40% vé cáp treo cho khách đến Sunworld Bà Nà Hills; tặng voucher miễn phí các dịch vụ vui chơi, ẩm thực, giải trí…

Bên cạnh đó, để đảm bảo cho du khách tận hưởng kỳ nghỉ an toàn, chất lượng, Sở VH-TT&DL phối hợp với Hiệp hội Du lịch, cùng cộng đồng doanh nghiệp cam kết đảm bảo chất lượng, thái độ phục vụ, giá cả… phục vụ du khách.

Đà Nẵng đảm bảo mùa du lịch an toàn, tiện nghi và đầy trải nghiệm cho du khách

Bên cạnh đó, Sở VH-TT&DL cũng yêu cầu các cơ sở du lịch thực hiện nghiêm túc việc đăng ký giá cả, công khai bảng giá và đảm bảo bán đúng giá niêm yết cho các sản phẩm, dịch vụ. Mọi hành vi tăng giá tùy tiện, ép giá hay gây "sốt giá" sẽ được xử lý nghiêm nhằm đảm bảo hình ảnh du lịch Đà Nẵng thân thiện, an toàn.