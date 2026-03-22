20 bí thư tỉnh ủy và nhiều lãnh đạo địa phương trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI

Danh sách 500 đại biểu Quốc hội khóa XVI vừa được công bố ghi nhận 20 bí thư tỉnh ủy, thành ủy trúng cử, bên cạnh nhiều lãnh đạo địa phương thuộc các tỉnh, thành trên cả nước.

Chiều 21/3, Hội đồng Bầu cử quốc gia công bố danh sách 500 người trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI, trong đó có 20 Bí thư tỉnh ủy, thành ủy ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI.

Cụ thể:

1. Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc

2. Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang

3. Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Lê Ngọc Quang

4. Bí thư Thành ủy Cần Thơ Lê Quang Tùng

5. Bí thư Thành ủy Huế Nguyễn Đình Trung

6. Bí thư Tỉnh ủy An Giang Nguyễn Tiến Hải

7. Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau Nguyễn Hồ Hải

8. Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk Lương Nguyễn Minh Triết

9. Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên Trần Tiến Dũng

10. Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai Vũ Hồng Văn

11. Bí thư Hà Tĩnh Nguyễn Duy Lâm

12. Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên Nguyễn Hữu Nghĩa

13. Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa Nghiêm Xuân Thành

14. Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng Y Thanh Hà Niê Kđăm

15. Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An Nguyễn Khắc Thận

16. Bí thư Tỉnh ủy Phú Thọ Phạm Đại Dương

17. Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh Quản Minh Cường

18. Bí thư Tỉnh uỷ Sơn La Hoàng Văn Nghiệm

19. Bí thư Tỉnh uỷ Thanh Hóa Nguyễn Doãn Anh

20. Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Long Trần Văn Lâu

Trong 20 Bí thư tỉnh ủy, thành ủy vừa trúng cử đại biểu Quốc hội khóa mới có 2 Ủy viên Bộ Chính trị là Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc và Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang. Ông Nguyễn Duy Ngọc lần đầu trúng cử, trong khi ông Trần Lưu Quang tái cử sau khi tham gia hai khoá XIV, XV.

Nhiều Bí thư lần đầu trúng cử Quốc hội như Bí thư Thành ủy Huế Nguyễn Đình Trung, Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk Lương Nguyễn Minh Triết, Bí thư Tỉnh ủy An Giang Nguyễn Tiến Hải...

Một số lãnh đạo địa phương khác cũng trúng cử lần đầu như ông Trần Vũ Khiêm, Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy Quảng Trị; bà Đoàn Thu Hà, Phó bí thư Tỉnh ủy Lạng Sơn; bà Giàng Thị Dung, Phó bí thư Tỉnh ủy Lào Cai; ông Sùng A Hồ, Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lai Châu; ông Nguyễn Đăng Bình, Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy Thái Nguyên.

Ở cấp điều hành địa phương, có ông Phạm Văn Thịnh, Phó chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh; ông Hoàng Xuân Tân, Phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị; ông Nguyễn Trúc Sơn, Phó chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long tiếp tục hoặc lần đầu tham gia Quốc hội.

Bà Nguyễn Thị Hương, Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bắc Ninh; bà Châu Thị Mỹ Phương, Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Đồng Tháp; bà Nguyễn Thị Hồng Phượng, Chủ tịch HĐND tỉnh Đồng Tháp; bà Lê Thị Kim Dung, Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy Tuyên Quang; bà Đinh Thị Hồng Minh, Phó bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi cũng góp mặt trong danh sách trúng cử.

Ngoài ra, nhiều lãnh đạo cấp tỉnh tái cử sau các nhiệm kỳ trước như ông Phạm Hùng Thái, Phó bí thư Tỉnh ủy Tây Ninh; ông Châu Ngọc Tuấn, Phó bí thư Tỉnh ủy Gia Lai; ông Mai Văn Tuất, Phó bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình.

Việc nhiều lãnh đạo địa phương tham gia Quốc hội khóa XVI được kỳ vọng sẽ tăng cường tiếng nói từ thực tiễn cơ sở, góp phần hoàn thiện chính sách, pháp luật sát với nhu cầu phát triển vùng miền trong giai đoạn tới.