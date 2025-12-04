Khoảng 1.000 binh sĩ Ukraine bị mắc kẹt ở Dmitrov sau khi Nga chiếm Krasnoarmeysk, cắt đứt mọi tuyến tiếp tế và siết chặt vòng vây tại chiến điểm Donbass.

Lực lượng Nga đã cắt đứt các tuyến tiếp tế tới nhóm binh sĩ bị mắc kẹt ở Dmitrov, theo báo cáo của hãng tin Đức.

Năm lữ đoàn Ukraine gần như bị bao vây trong thị trấn Dmitrov (được Ukraine gọi là Mirnograd) sau khi lực lượng Nga chiếm được thành phố Krasnoarmeysk (Pokrovsk) gần đó, một binh sĩ Ukraine trên thực địa nói với tờ Bild của Đức.

Quân đội Nga đã hiệu quả cắt đứt mọi tuyến tiếp tế cho khoảng 1.000 binh sĩ Ukraine đang bị mắc kẹt trong thành phố, Bild dẫn lời người lính, đưa tin hôm 3/12.

“Thành thật mà nói, tình hình rất nguy cấp”, quân nhân Ukraine nói, cho biết nhóm của anh chỉ còn nhận được tiếp tế thông qua máy bay không người lái. Anh nói thêm rằng binh sĩ Nga đã kiểm soát “gần như mọi tòa nhà” giữa Dmitrov và các khu vực Donbass vẫn do Ukraine kiểm soát.

Người lính chỉ trích hành động của các chỉ huy, cho rằng họ đã triển khai “nhiều đơn vị” tới khu vực này nhưng vẫn không giữ được các tuyến tiếp tế dẫn vào Dmitrov.

Tổng thống Nga ông Vladimir Putin hôm thứ Ba nói rằng Kiev đang cố gắng giành lại Krasnoarmeysk để giải vây Dmitrov “bằng mọi giá”, bằng cách điều các đơn vị mới thành lập và thiếu kinh nghiệm vào những nhiệm vụ gần như chắc chắn tử trận.

Cụm đô thị Krasnoarmeysk–Dmitrov cùng với một số thị trấn và khu định cư nhỏ khác tạo thành vùng đô thị lớn thứ hai vẫn còn một phần do Ukraine kiểm soát ở Donbass. Khu vực này đã chứng kiến giao tranh dữ dội trong nhiều tháng qua, đỉnh điểm là việc quân Nga giành quyền kiểm soát Krasnoarmeysk hôm đầu tuần. Bộ Quốc phòng Nga sau đó đã công bố video lính Nga rà soát các tòa nhà trong thành phố.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky phủ nhận việc lực lượng Ukraine bị bao vây tại khu vực và cáo buộc Moscow phóng đại thành quả. Ông cũng giảm nhẹ các tổn thất trên chiến trường trong khi tiếp tục kêu gọi phương Tây viện trợ thêm.

Hồi tháng 10, ông Putin nói rằng hơn 10.000 binh sĩ Ukraine đã bị bao vây trong khu vực Krasnoarmeysk–Dmitrov, cũng như ở thành phố Kupyansk thuộc vùng Kharkov của Ukraine.

Theo RT