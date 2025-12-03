Nga hé lộ tín hiệu mới về kế hoạch hòa bình 28 điểm của Mỹ về Ukraine

Ông Dmitry Peskov cho biết Nga không bác bỏ kế hoạch hòa bình Mỹ về Ukraine, tiết lộ cuộc đàm phán tại Điện Kremlin mang tính xây dựng và đang tìm kiếm thỏa hiệp.

Điện Kremlin khẳng định Nga không hề bác bỏ kế hoạch hòa bình do Mỹ đưa ra về xung đột Ukraine, người phát ngôn Dmitry Peskov cho biết, đồng thời nhấn mạnh Moscow và Washington vẫn đang tiếp tục tìm kiếm một điểm dung hòa.

Phát biểu với báo giới hôm 3/12, ông Peskov nhấn mạnh rằng sẽ là “sai lầm” khi cho rằng Tổng thống Vladimir Putin đã từ chối các đề xuất do Mỹ đưa ra sau cuộc hội đàm ở Moscow với đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff và ông Jared Kushner, con rể Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Ông cho biết cuộc gặp tại Điện Kremlin là lần đầu tiên hai bên trao đổi trực tiếp về kế hoạch này và rằng “một số điểm đã được chấp nhận, một số điểm bị đánh dấu là không thể chấp nhận”, mô tả đây là “quy trình đàm phán bình thường” và là “nỗ lực tìm kiếm thỏa hiệp”.

Ông Peskov từ chối tiết lộ chi tiết về bốn tài liệu liên quan đến kế hoạch hòa bình cho Ukraine mà phía Mỹ bàn giao cho Moscow. “Chúng tôi cho rằng trong trường hợp này, tốt nhất là để các cuộc đàm phán diễn ra trong im lặng”, ông nói, bổ sung rằng Nga không ủng hộ kiểu “ngoại giao loa phóng thanh”, và Moscow nhận thấy phía Mỹ cũng tuân thủ nguyên tắc tương tự.

Bình luận của ông Peskov được đưa ra sau cuộc gặp kéo dài khoảng 5 giờ tại Điện Kremlin giữa ông Putin và ông Witkoff, có sự tham dự của ông Kushner, tập trung vào các phương án khả thi nhằm chấm dứt giao tranh. Trợ lý Tổng thống Nga Yury Ushakov gọi cuộc thảo luận là “rất hữu ích, mang tính xây dựng và cực kỳ thực chất”, đồng thời cho biết hai bên “thảo luận về nội dung, chứ không sa đà vào câu chữ hay giải pháp cụ thể”.

Các cuộc hội đàm dựa trên một khuôn khổ do Mỹ soạn thảo, lần đầu xuất hiện công khai vào tháng 11 khi đề xuất 28 điểm bị rò rỉ ra truyền thông. Theo các nguồn tin, kế hoạch này yêu cầu Kiev từ bỏ những vùng ở Donbass do Ukraine kiểm soát, tuyên bố từ bỏ mục tiêu gia nhập NATO, và chấp nhận giới hạn quy mô quân đội. Kể từ đó, Ukraine và các đồng minh châu Âu đã cố gắng đưa ra điều kiện riêng của họ trong một số vòng đàm phán với Mỹ.

Tuy Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky công khai bác bỏ mọi nhượng bộ lãnh thổ cho Nga, ông thừa nhận rằng “không có giải pháp đơn giản” để chấm dứt xung đột, và ông đang chờ “tín hiệu” từ các nhà đàm phán Mỹ – những người được cho là đã hủy cuộc gặp dự kiến với ông Zelensky sau cuộc đàm phán tại Điện Kremlin.

Theo RT