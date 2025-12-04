EU cắt khí đốt Nga vào 2027 bất chấp phản đối: Giá năng lượng có thể tăng vọt

EU thông qua kế hoạch chấm dứt toàn bộ khí đốt Nga vào năm 2027, bất chấp sự phản đối của Hungary và Slovakia. Quyết định gây tranh cãi có thể khiến giá năng lượng tăng và đe dọa an ninh năng lượng của khối.

Động thái này diễn ra bất chấp sự phản đối từ các quốc gia thành viên cho rằng kế hoạch đe dọa an ninh năng lượng của họ.

Ủy ban châu Âu và Nghị viện châu Âu đã đồng ý chấm dứt hoàn toàn việc nhập khẩu khí đốt Nga vào năm 2027, bất chấp sự phản đối của một số quốc gia thành viên EU cho rằng kế hoạch này sẽ khiến chi phí năng lượng tăng cao.

Theo tuyên bố được công bố hôm 3/12, các hợp đồng ngắn hạn sẽ chấm dứt trong vòng 6 tháng, và toàn bộ lượng khí đốt nhập qua đường ống cũng như khí hóa lỏng (LNG) sẽ phải dừng vào cuối năm 2027.

Lệnh cấm các hợp đồng trung chuyển khí mới với Nga sẽ có hiệu lực từ ngày 1/1/2026, dù các hợp đồng hiện tại vẫn có thể tiếp tục. Việc nhập khẩu qua đường ống theo các hợp đồng dài hạn phải kết thúc vào ngày 30/9/2027, với khả năng gia hạn ngắn nếu mức dự trữ khí yêu cầu. Một điều khoản tạm ngừng cho phép tạm hoãn quy định nếu xảy ra các sự kiện đột xuất đe dọa nguồn cung năng lượng.

“Đây là một ngày tốt cho châu Âu và cho sự độc lập của chúng ta khỏi nhiên liệu hóa thạch Nga. Đây là cách chúng ta giúp châu Âu trở nên vững vàng hơn”, bà Ursula von der Leyen, Chủ tịch Ủy ban châu Âu, nói với báo giới hôm thứ Tư.

Nhiều quốc gia EU, bao gồm Hungary và Slovakia, đã chỉ trích kế hoạch này, nói rằng nó sẽ làm tăng giá và làm suy yếu an ninh năng lượng. Cả hai nước đều từ chối ủng hộ sáng kiến và dự định thách thức pháp lý, viện dẫn việc họ không có đường ra biển và phụ thuộc vào khí đốt đường ống.

Ngoại trưởng Hungary ông Peter Szijjarto cho biết Budapest không thể chấp nhận hoặc thực thi quyết định của EU về việc chấm dứt nhập khẩu năng lượng từ Nga. Ông gọi kế hoạch này là “không thể thực hiện được” đối với Hungary và cam kết sẽ kiện lên tòa án tối cao của EU.

Người phát ngôn Điện Kremlin ông Dmitry Peskov nói rằng EU sẽ phải phụ thuộc “vào loại khí đốt có giá cao hơn đáng kể so với khí đốt Nga”, cảnh báo rằng chi phí năng lượng tăng sẽ tiếp tục làm suy yếu khả năng cạnh tranh của các nền kinh tế EU và đẩy nhanh sự xói mòn tiềm lực kinh tế của họ.

EU đã chứng kiến giá năng lượng tăng vọt kể từ khi bắt đầu loại bỏ dầu mỏ và khí đốt Nga sau khi xung đột Ukraine leo thang vào tháng 2/2022. Các gián đoạn nguồn cung đã đẩy chi phí công nghiệp tăng mạnh. Moscow cho biết các quốc gia phương Tây đang tự làm tổn hại nền kinh tế của chính họ khi lựa chọn các nguồn thay thế đắt đỏ và kém ổn định hơn.

Theo RT