VinFast hé lộ 4 mẫu mô tô điện có thiết kế cực chất

VinFast dự kiến ra mắt phiên bản thương mại của dòng mô tô điện cao cấp trong quý IV năm nay.

Sáng 30/1, VinFast hé lộ kế hoạch ra mắt 3 dòng xe máy điện gồm 7 mẫu xe hoàn toàn mới. Đáng chú ý nhất là nhóm xe thể thao với cấu hình động cơ lên tới 50.000W, tốc độ tối đa 130 km/h được định vị tương đương mô tô xăng 600cc.

Trải dài nhiều phân khúc

Điểm nhấn của kế hoạch này là 4 mẫu mô tô điện theo các phong cách nakedbike, cruiser và sportbike, gồm Subab, Surad, Sudub và Sulad. Hai mẫu Subab và Surad được mô tả phù hợp di chuyển hàng ngày với tay lái cao và yên ngồi thoải mái. Mẫu Sudub mang phong cách cruiser, nhấn mạnh ngoại hình mạnh mẽ, trục cơ sở dài, tư thế lái hướng đến các hành trình dài.

Hình ảnh xem trước của mẫu Sulad, thuộc phân khúc sportbike. Ảnh: VinFast.

Riêng mẫu sportbike Sulad được VinFast thiết kế theo hướng tối ưu khí động học với quây gió cắt xẻ, nhằm đảm bảo độ ổn định khi vận hành ở dải tốc độ cao.

Theo VinFast, cả 4 mẫu xe thể thao đều dùng hệ truyền động có công suất 50.000W và tốc độ tối đa có thể đạt 130 km/h, đi kèm bộ pin hiệu suất cao để hỗ trợ quãng đường di chuyển dài sau mỗi lần sạc.

Sudub mang phong cách cruiser, hướng đến trải nghiệm đường trường. Ảnh: VinFast

Nếu xuất hiện trên thị trường, nhóm mô tô điện của VinFast nhiều khả năng sẽ bước vào phân khúc hiệu năng cao, nơi có những cái tên được nhắc tới như Nuen N1-S hay Honda WN7.

Nuen N1-S hiện được giới thiệu với mức giá khoảng 170-220 triệu đồng, còn Honda WN7 thuộc nhóm cao cấp hơn khi giá dự kiến tại Việt Nam khoảng 400 triệu đồng. Đây sẽ là bài toán vừa về giá, vừa về hệ sinh thái dịch vụ và trải nghiệm vận hành nếu VinFast muốn cạnh tranh trực diện.

Công bố loạt xe mới ở phân khúc cao cấp

Bên cạnh dòng thể thao, VinFast cũng công bố 3 mẫu xe cao cấp gồm Rasad, Sadie và Saxil. Rasad được mô tả theo kiểu maxi-scooter, dự kiến dùng động cơ đặt giữa (center motor) với công suất tối đa 7.100W và tốc độ có thể lên tới 100 km/h.

Hai mẫu Sadie và Saxil thiên về thiết kế thanh lịch hơn, dự kiến trang bị động cơ center 4.500W và tốc độ tối đa khoảng 80 km/h.

Rasad thuộc nhóm maxi-scooter, sẽ cạnh tranh với những Honda ADV 160 hay Yamaha NMax. Ảnh: VinFast.

Ở nhóm phổ thông, VinFast cho biết dải sản phẩm vẫn tập trung phục vụ nhu cầu đi lại hằng ngày và kinh doanh dịch vụ, với các mẫu đang có như Amio, ZGoo, Flazz, Evo, Evo Grand, Feliz, Feliz II, Vero X, Viper…

Theo kế hoạch được nêu, VinFast dự kiến ra mắt phiên bản thương mại của dòng cao cấp trong quý IV/2026, và những mẫu xe thể thao đầu tiên trong quý II/2027.

Thị trường sẽ chờ thêm thông tin cụ thể về cấu hình pin, quãng đường, thời gian sạc và mức giá để có cơ sở đánh giá khả năng cạnh tranh của các mẫu xe mới.