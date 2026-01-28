Jaecoo J7 bán chạy tại Anh, về Việt Nam vẫn loay hoay tìm chỗ đứng

Jaecoo J7 gây chú ý tại Anh khi lọt top xe bán chạy trong năm 2025 nhờ kiểu dáng gợi nhớ Evoque nhưng giá rẻ hơn.

Bán chạy nhờ kiểu dáng giống Range Rover

Tại Anh, Jaecoo 7 (được biết đến với tên gọi Jaecoo J7 tại Việt Nam) nổi lên như một điểm sáng doanh số trong nhóm SUV năm 2025. Theo Carscoops, Jaecoo 7 là mẫu xe bán chạy thứ 6 tại thị trường Anh trong tháng 12, vượt cả Mini Cooper, Tesla Model 3 và Nissan Juke.

Jaecoo 7 được khách hàng Anh ưa chuộng vì kiểu dáng giống với Range Rover. Ảnh: Carscoops.

Đà tăng trưởng cũng phản ánh ở quy mô thương hiệu. Bloomberg cho biết Jaecoo đã bán hơn 28.000 xe tại Anh trong năm 2025, chiếm khoảng 1,4% thị phần, dù mới chỉ hiện diện tại thị trường này khoảng một năm.

Lý do tạo hiệu ứng chủ yếu nằm ở cách định vị giá và hình ảnh. Trên mạng xã hội, Jaecoo 7 được gọi là "Temu Range Rover" vì thiết kế gợi nhớ Range Rover Evoque nhưng giá thấp hơn đáng kể. So với Range Rover Evoque, Jaecoo 7 có giá rẻ hơn tới 19.000 USD, tạo lợi thế rõ rệt về chi phí sở hữu.

Nhờ đó, không ít khách hàng bị thuyết phục bởi một mẫu SUV mang dáng dấp sang trọng, ngoại hình bề thế nhưng nằm trong tầm giá mềm hơn. Bên cạnh yếu tố giá, hãng cũng đẩy mạnh các điểm cộng như trang bị phong phú và thời hạn bảo hành dài để gia tăng sức hút trên thị trường.

Đuôi xe của Jaecoo 7 gợi nhớ đến Range Rover Evoque. Ảnh: Carscoops.

Doanh số khả quan nhưng Jaecoo 7 không nhận được đánh giá tương xứng trong các bài thử nghiệm tại Anh. Trang WhatCar chấm mẫu SUV này 2/5 sao và xếp vào nhóm không nên ưu tiên. Các phàn nàn chủ yếu xoay quanh chất lượng vận hành như độ êm, khả năng xử lý, mức hoàn thiện, trải nghiệm hệ thống giải trí và các tính năng an toàn can thiệp quá nhạy.

Ở góc nhìn khác, Carwow thừa nhận xe có lợi thế về trang bị so với tầm giá, nhưng cho rằng khả năng tinh chỉnh khi vận hành vẫn chưa đạt độ mượt và chắc như nhiều đối thủ cùng phân khúc.

Vẫn loay hoay tại Việt Nam

Khác với thị trường Anh, sức tiêu thụ của Jaecoo J7 tại Việt Nam đến nay vẫn chưa tạo được đột phá. Theo số liệu do VnExpress tổng hợp, Jaecoo bán được 757 xe trong năm 2025. Do thương hiệu này hiện mới phân phối mẫu J7, lượng xe bán ra nói trên cũng có thể xem là doanh số của Jaecoo J7 tại Việt Nam.

Tuy vậy, việc đối chiếu trực tiếp với các đối thủ vẫn gặp khó do nhiều hãng xe Trung Quốc không công bố chi tiết doanh số theo từng mẫu. Nếu đặt trong mặt bằng nhóm SUV cỡ trung, kết quả của J7 vẫn ở mức khiêm tốn khi ngay cả mẫu có doanh số thấp nhất nhóm này là Kia Sportage cũng đạt hơn 2.100 xe trong năm 2025.

Ngoại hình bắt mắt đi kèm trang bị đầy đủ nhưng Jaecoo J7 vẫn chưa thể tạo đột phá về doanh số tại Việt Nam. Ảnh: Jaecoo.

Tại Việt Nam, Jaecoo J7 đang được phân phối với 3 phiên bản, đi kèm mức giá 799-969 triệu đồng. Trong nhóm SUV hạng C, J7 cạnh tranh trực diện các đối thủ phổ biến như Mazda CX-5 (749-979 triệu), Hyundai Tucson (769-989 triệu), Kia Sportage (819 triệu - 1,009 tỷ đồng). Ở nhóm xe Trung Quốc, BYD Sealion 6 (839-936 triệu đồng) cũng nằm rất sát với dải giá của J7.

Tuy vậy, việc định giá bám sát các mẫu SUV Nhật, Hàn khiến J7 khó tạo lợi thế rõ rệt, nhất là khi đối thủ thường xuyên có khuyến mãi nên giá lăn bánh còn rẻ hơn. Khi chênh lệch mua vào không lớn, khách hàng sẽ ưu tiên các giá trị an tâm như độ bền, hệ thống đại lý, khả năng giữ giá, đồng thời đặt dấu hỏi về chất lượng lâu dài, hậu mãi và phụ tùng của một thương hiệu mới trong bối cảnh xe Trung Quốc vẫn chịu sự dè dặt nhất định.