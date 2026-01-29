Giảm giá, Toyota Hilux 2026 có cạnh tranh được Ford Ranger?

Hilux 2026 mới ra mắt với giá cạnh tranh, thiết kế mạnh mẽ, động cơ diesel 2.8L với nhiều trang bị an toàn, giúp tăng sức cạnh tranh trên thị trường.

Trưa 29/1, Toyota giới thiệu Hilux thế hệ thứ 9 tại thị trường Việt Nam. Mẫu bán tải này tiếp tục nhập khẩu Thái Lan, giữ 3 phiên bản nhưng đổi cách đặt tên và gây chú ý khi giá bán lẻ đề xuất được điều chỉnh theo hướng mềm hơn, đặc biệt ở phiên bản cao nhất.

Giảm giá bán để tăng sức cạnh tranh

Toyota Hilux 2026 được phân phối với 3 phiên bản gồm Standard 4x2 MT, Pro 4x2 AT và TrailHunter 4x4 AT với giá bán lẻ đề xuất lần lượt 632 triệu, 706 triệu và 903 triệu đồng.

Toyota Hilux 2026 vẫn có 3 phiên bản nhưng tùy chọn động cơ đã thay đổi. Ảnh: Toyota.

So với thế hệ trước, Hilux 2026 có bước điều chỉnh theo hướng “mềm” hơn. Trước đó, Hilux được niêm yết trong khoảng 668–913 triệu đồng. Với mức giá mới, bản Standard giảm 36 triệu đồng, bản Pro giữ nguyên mốc 706 triệu đồng, còn bản TrailHunter giảm 10 triệu đồng so với bản cao nhất đời cũ.

Hilux 2026 có mặt bằng giá giảm 10-36 triệu đồng ở bản tiêu chuẩn và bản cao.

Khi đặt lên bàn cân, mức giá mới giúp Hilux tăng thế mạnh cạnh tranh với Ford Ranger (669 triệu đồng - 1,3 tỷ đồng), Mitsubishi Triton (655-924 triệu đồng) và Isuzu D-Max (650-880 triệu đồng). Với định giá dưới 1 tỷ đồng, bản cao nhất của Hilux tạo lợi thế rõ rệt khi so với nhiều biến thể Ranger và Triton.

Ngoại hình lột xác, kích thước gần như giữ nguyên

Ở thế hệ thứ 9, Toyota Hilux chuyển sang phong cách thiết kế sắc cạnh và cơ bắp hơn, tạo cảm giác hầm hố ngay từ cái nhìn đầu tiên. Tương tự các mẫu xe gầm cao đời mới, logo hình học của Toyota không còn xuất hiện ở đầu và đuôi xe, thay vào đó là dòng chữ Toyota.

Hilux 2026 mang dáng vẻ hầm hố hơn đời cũ, trong khi logo hình học không còn xuất hiện ở đầu và đuôi xe. Ảnh: Toyota.

Điểm nhấn nằm ở mặt ca-lăng kiểu tổ ong dạng ẩn kết hợp các mảng ốp và cản trước tạo khối dày, khiến phần đầu xe trông bề thế hơn so với thế hệ trước. Ở phiên bản TrailHunter, xe được nhấn mạnh chất thể thao với đèn LED trước sau cùng mâm hợp kim 17 inch.

Dù thay đổi mạnh về diện mạo, Hilux 2026 vẫn duy trì bộ khung gầm quen thuộc nên kích thước gần như không đổi. Mẫu bán tải này có số đo dài 5.320 mm, rộng 1.885 mm và cao 1.865 mm, giữ lợi thế thực dụng cho nhu cầu chở tải và đi công trường, đồng thời phù hợp xu hướng người dùng chọn bán tải như một chiếc xe đa dụng cho cả đi làm lẫn đi chơi.

Cabin chưa hiện đại như đối thủ

Không gian nội thất Hilux 2026 được thiết kế lại theo hướng gọn gàng và cứng cáp hơn, với nhiều đường nét gợi liên tưởng tới Land Cruiser Prado. Phiên bản TrailHunter nổi bật với cụm đồng hồ kỹ thuật số 12,3 inch và màn hình giải trí trung tâm 12,3 inch, trong khi hai phiên bản còn lại sử dụng màn hình giải trí 9 inch.

Khoang lái được thay đổi nhiều nhưng vẫn chưa tạo cảm giác hiện đại như các mẫu xe đối thủ. Ảnh: Toyota.

Các trang bị tiện nghi đáng chú ý gồm ghế lái chỉnh điện 10 hướng, sạc điện thoại không dây, phanh tay điện tử và ổ cắm điện 220V. Dù vậy, hệ thống âm thanh trên bản cao nhất lại là chi tiết gây băn khoăn khi giảm từ 9 loa JBL xuống còn 8 loa thường.

Dù mang cảm hứng từ Land Cruiser Prado, khoang cabin của Hilux vẫn chưa tạo được cảm giác “công nghệ” và hiện đại như Ford Ranger hay Mitsubishi Triton. Cách bố trí thiên về trực quan, dễ dùng và bền bỉ cho thấy Toyota vẫn trung thành với phong cách thực dụng vốn là đặc trưng của hãng trên dòng xe bán tải.

Bỏ máy 2.4, chuyển hoàn toàn sang diesel 2.8

Khác với thế hệ trước, Hilux 2026 không còn tùy chọn diesel 2.4L mà chuyển hoàn toàn sang động cơ dầu 2.8L mới. Động cơ này cho ra công suất 204 mã lực và mô-men xoắn 420-500 Nm, tùy phiên bản.

Xét về mã lực, Toyota Hilux mạnh nhất nhì phân khúc.

Trên lý thuyết, thông số này giúp Hilux 2026 nhỉnh hơn Triton bản cao (201 mã lực, 470 Nm) và tiệm cận Ranger (207 mã lực, 500 Nm), qua đó củng cố lợi thế vận hành ở nhóm bán tải phổ thông.

Hilux 2026 được nâng cấp hệ thống an toàn chủ động Toyota Safety Sense, bổ sung cảnh báo điểm mù và camera toàn cảnh. Riêng bản TrailHunter được bổ sung các trang bị phục vụ off-road như chế độ lái đa địa hình và hệ dẫn động 2 cầu.

Áp lực doanh số và bài toán cần lời giải

Việc ra mắt Hilux thế hệ mới cho thấy dấu hiệu trở lại của Toyota nhưng thị trường bán tải vẫn là cuộc chơi khó nhằn. Năm 2025, Ford Ranger đạt 18.692 xe, đứng đầu tuyệt đối. Mitsubishi Triton xếp thứ hai với 4.303 xe, còn Hilux đạt 3.501 xe. Dù đứng ở vị trí á quân và hạng ba, Triton và Hilux gần như bị Ranger bỏ xa về doanh số.

Việc ra mắt thế hệ mới sẽ phần nào giúp Hilux cải thiện doanh số nhưng khó có thể cạnh tranh sòng phẳng với Ford Ranger ở thời điểm này. Ảnh: Toyota.

Trong bối cảnh đó, việc giảm giá và nâng cấp sản phẩm được xem là “đòn bẩy” để Hilux cải thiện vị thế. Thêm vào đó, phân khúc bán tải được dự báo sẽ còn nóng hơn khi THACO cách đây chưa lâu hé lộ khả năng phân phối Kia Tasman tại Việt Nam, mở ra một biến số mới cho cuộc cạnh tranh vốn đã rất khốc liệt.

Nếu mức giá 632-903 triệu đồng được duy trì ổn định, Hilux 2026 sẽ có thêm lợi thế rõ rệt ở bản tiêu chuẩn và bản cao nhất để tăng sức ép lên Ranger và Triton.

