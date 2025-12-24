Hàng trăm siêu xe bị tạm giữ vì nợ phí đường bộ ở Malaysia

Năm 2025, Cơ quan Giao thông đường bộ Malaysia phát hiện gần 2.700 xe sang chưa gia hạn phí đường bộ, trong đó có hàng trăm xe đã bị tạm giữ.

Cơ quan Giao thông đường bộ Malaysia (JPJ) cho biết đã phát hiện 2.685 ô tô hạng sang chưa gia hạn phí đường bộ (LKM) trong năm 2025. Số liệu này được ghi nhận trong giai đoạn từ 1/1 đến 18/12, phần lớn được phát hiện thông qua chuỗi chiến dịch kiểm tra Ops Luxury triển khai từ cuối tháng 6.

Nhiều siêu xe Lamborghini, Ferrari, Rolls-Royce bị tạm giữ vì nợ phí đường bộ tại Malaysia. Ảnh: Paultan.

Đáng chú ý, Porsche là thương hiệu chiếm tỷ lệ vi phạm cao nhất và bỏ xa các hãng còn lại. Cụ thể, trong tổng số 2.685 xe chưa gia hạn, có 1.887 xe đến từ Porsche, tiếp đến là Ferrari (223 xe), Lamborghini (195 xe), Bentley (172 xe), Maserati (88 xe), Rolls-Royce (64 xe) và Aston Martin (56 xe).

Từ khi chiến dịch Ops Luxury được thực hiện, JPJ đã tạm giữ 855 xe sang và các xe còn lại đang nằm trong diện theo dõi. Nếu quá thời gian quy định mà vẫn chưa gia hạn phí đường bộ, các xe sang, siêu xe đó có thể bị tạm giữ.

JPJ cảnh báo việc vận hành xe khi LKM hết hạn tiềm ẩn rủi ro lớn vì không được bảo hiểm chi trả, có thể dẫn đến hệ lụy tài chính và trách nhiệm pháp lý nếu xảy ra tai nạn.

Trong số những xe bị phát hiện nợ phí đường bộ, Porsche chiếm tỷ lệ hơn 70%, bỏ xa các thương hiệu còn lại. Ảnh: Paultan.

Ở chiều ngược lại, Ops Luxury được cho là đã tạo “hiệu ứng” rõ rệt khi lượng xe sang đi gia hạn tăng mạnh. JPJ thống kê có 12.921 xe đã hoàn tất gia hạn với tổng số tiền thu về 34,47 triệu RM, tương đương hơn 8,5 triệu USD. Trong đó, Porsche tiếp tục dẫn đầu về số tiền thu với 17,94 triệu RM (khoảng 4,4 triệu USD), tương ứng 10.142 xe gia hạn.

Hồi tháng 9/2025, Bộ trưởng Giao thông Malaysia Anthony Loke cho biết chủ của 6.360 xe sang thuộc các thương hiệu Rolls-Royce, Lamborghini, Bentley, Ferrari và Porsche đang nợ gần 35,7 triệu RM (khoảng 8,8 triệu USD) tiền phí đường bộ. Theo danh sách công bố khi đó, Porsche là hãng có quy mô nợ lớn nhất, lần lượt sau là Bentley, Rolls-Royce, Ferrari và Lamborghini.