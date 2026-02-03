Toyota Hilux thế hệ mới vừa ra mắt đã khan hàng, nhân viên đại lý tiết lộ lý do

Toyota Hilux là một trong những mẫu xe “hâm nóng” thị trường ô tô Việt giai đoạn trước Tết Nguyên đán 2026. Dù ra mắt đúng cao điểm chạy đua doanh số, Hilux lại gặp tình trạng khan hàng, không có xe sẵn tại đại lý.

Qua Tết mới có xe, bản "hot" lùi tới tháng 5

Theo tìm hiểu của VietTimes, phần lớn khách mua Toyota Hilux 2026 đều phải chờ qua Tết mới nhận xe. Một nhân viên tư vấn bán hàng Toyota tại TP.HCM cho biết khách mua Hilux hiện phải chờ đến tháng 3 mới có xe giao. Tình trạng này xảy ra với tất cả phiên bản của Hilux mới.

Khách mua Toyota Hilux Trailhunter màu cam có thể phải chờ tới tháng 5 mới nhận xe. Ảnh: Tùng Trịnh.

Tại một đại lý Toyota khác, nhân viên bán hàng cho biết nguồn xe sẵn không đồng đều giữa các phiên bản. Cụ thể, đại lý chỉ có sẵn Hilux Standard (bản tiêu chuẩn), trong khi hai bản Pro và Trailhunter phải chờ qua Tết Nguyên đán, thời gian dự kiến vào cuối tháng 2.

Đáng chú ý, thời gian giao xe còn phụ thuộc màu sắc. Nhân viên đại lý này nói rằng nếu khách chọn bản Trailhunter màu cam, thời gian chờ có thể kéo dài đến tháng 5 hoặc tháng 6. Lý do được đưa ra là xe về theo từng đợt, trong khi màu cam thuộc nhóm được nhiều người săn đón, nên lịch giao dễ bị đẩy lùi so với các màu phổ biến hơn.

Hilux tự làm khó, Ranger và Triton hưởng lợi

Tình trạng Hilux khan hàng trước Tết có thể "vô tình" mở ra cơ hội cho các đối thủ như Ford Ranger hay Mitsubishi Triton. Với nhóm khách có nhu cầu nhận xe sớm để kịp sử dụng trước Tết, yếu tố thời gian giao xe thường quan trọng không kém giá bán hay trang bị. Khi Hilux vốn không thuộc nhóm bán chạy nhất phân khúc, việc kéo dài thời gian giao xe dễ khiến người mua chuyển hướng sang những mẫu đang có xe sẵn tại đại lý.

Toyota Hilux được sự quan tâm của khách hàng tại đại lý. Ảnh: Toyota.

Toyota Hilux thế hệ mới vừa được giới thiệu tại Việt Nam hồi cuối tháng 1 với những nâng cấp về thiết kế lẫn trang bị để cạnh tranh trực diện các đối thủ mạnh trong phân khúc. Hilux 2026 được phân phối với 3 phiên bản gồm Standard, Pro và Trailhunter có giá từ 632 triệu đến 903 triệu đồng.

Trong phân khúc bán tải, Hilux sẽ cạnh tranh với những cái tên quen thuộc như Ford Ranger (669 triệu đồng - 1,3 tỷ đồng), Mitsubishi Triton (655-924 triệu đồng), Isuzu D-Max (650-880 triệu đồng) và Nissan Navara (685-960 triệu đồng).

Hilux thế hệ mới mang dáng vẻ cơ bắp, hiện đại hơn đời trước, trong khi giá bán lại thấp hơn. Ảnh: Toyota.

Điểm nhấn của Hilux đời mới nằm ở hệ động lực diesel 2.8 lít, đồng thời được nâng cấp mạnh về trang bị với khoang nội thất thiết kế lại gọn gàng, cứng cáp hơn. Các trang bị nổi bật của xe gồm đồng hồ kỹ thuật số 12,3 inch, màn hình giải trí trung tâm 12,3 inch, ghế lái chỉnh điện 10 hướng, sạc điện thoại không dây. Bên cạnh đó, mẫu xe bán tải này đi kèm gói hỗ trợ người lái Toyota Safety Sense.