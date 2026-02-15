Những doanh nghiệp dược hụt hơi trên đường đua lợi nhuận

Nhóm "ông lớn" ngành dược tiếp tục duy trì đà tăng trưởng trong năm 2025, trong khi một số đơn vị lại hụt hơi trên đường đua lợi nhuận trước sức ép về giá vốn và chi phí hoạt động.

Theo thống kê, 11/12 doanh nghiệp trên sàn ghi nhận doanh thu năm 2025 tăng trưởng so với cùng kỳ. 8/12 doanh nghiệp có lợi nhuận tăng trưởng, 3 công ty có lợi nhuận đi lùi và 1 doanh nghiệp báo lỗ trong năm 2025.

Kết quả kinh doanh các doanh nghiệp ngành dược năm 2025. Nguồn: Báo cáo tài chính.

Doanh nghiệp nào duy trì đà tăng trưởng?

CTCP Dược Hậu Giang (Mã: DHG) tiếp tục có một năm “ăn nên làm ra” trong năm ngoái. Doanh thu thuần của doanh nghiệp đạt gần 5.266 tỷ đồng, tăng 8% so với năm 2024. Lợi nhuận trước thuế đạt 1.020 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế ghi nhận 897 tỷ đồng, tương ứng tăng 13% và 15% so với cùng kỳ.

Biên lợi nhuận gộp ở mức cao, đạt gần 48%, tức cứ thu 100 đồng thì lãi 48 đồng trước khi trừ các khoản chi phí như lãi vay, lương thưởng nhân viên...

Doanh nghiệp cho biết trong năm ngoái, tăng trưởng doanh thu và lợi nhuận phản ánh hiệu quả từ hoạt động kinh doanh cốt lõi và công tác tối ưu hóa vận hành.

Năm 2025, Dược Hậu Giang đặt mục tiêu doanh thu 5.210 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế 940 tỷ đồng. Với kết quả đạt được, công ty đã hoàn thành kế hoạch doanh thu và vượt hơn 8% chỉ tiêu lợi nhuận trước thuế cả năm.

Hiện tại, Dược Hậu Giang là công ty dược nội địa lớn nhất Việt Nam xét cả về lợi nhuận và giá trị vốn hóa thị trường ( 13.500 tỷ đồng). Công ty có thế mạnh ở nhóm thuốc kháng sinh, đặc biệt là ở nhóm thuốc viên.

Nguồn: Báo cáo tài chính.

Tổng Công ty Dược Việt Nam - CTCP (Vinapharm - Mã: DVN) ghi nhận hơn 5.661 tỷ đồng trong năm 2025, tăng 3% so với cùng kỳ. Lãi sau thuế tăng 43% lên 670 tỷ đồng do lãi từ công ty liên kết tăng mạnh so với cùng kỳ. Cụ thể, phần lãi từ các công ty liên kết của Vinapharm đạt 386 tỷ đồng trong năm 2025, gấp hơn 2 lần so với năm trước đó.

Biên lãi gộp Vinapharm suy giảm so với năm trước, giảm từ 11% xuống 10% khi giá vốn bán hàng có xu hướng “đi lên”.

Trong năm 2025, CTCP Dược phẩm Imexpharm (Mã: IMP) ghi nhận 2.441 tỷ đồng doanh thu thuần, tăng 11% so với cùng kỳ. Biên lợi nhuận được cải thiện, tăng từ 39% lên 41%.

Sau khi trừ đi các chi phí, công ty báo lãi sau thuế 349 tỷ đồng, tăng 9% so với cùng kỳ, mức cao nhất từ trước đến nay. Đây cũng là năm thứ 4 liên tiếp, Imexpharm phá kỷ lục lợi nhuận. Tuy nhiên, so với kế hoạch từ ĐHĐCĐ đặt ra, công ty mới chỉ thực hiện được 92% kế hoạch doanh thu và 90% mục tiêu lợi nhuận năm.

Trong năm ngoái, CTCP Dược - Trang thiết bị Y tế Bình Định (Bidiphar - Mã: DBD), CTCP Traphaco (Mã: TRA), CTCP Dược phẩm OPC (Mã: OPC), CTCP Dược phẩm Dược liệu Pharmedic (Mã: PMC) đều ghi nhận lợi nhuận tăng trưởng, từ 2% - 8%.

Đáng chú ý, lợi nhuận sau thuế CTCP Dược Lâm Đồng (Ladophar - Mã: LDP) trong năm 2025 gấp gần 4 lần so với cùng kỳ, đạt hơn 27 tỷ đồng. Nguyên nhân là trong kỳ công ty thanh lý cơ số máy móc, thiết bị.

Ai hụt hơi trên đường đua lợi nhuận?

Trái ngược với bức tranh kinh doanh tươi sáng của phần lớn doanh nghiệp ngành dược trong năm nay, một số đơn vị lại báo lợi nhuận “đi lùi”.

Khoản lỗ lớn nhất đến từ CTCP Dược phẩm Trung ương 2 (Mã: DP2). Năm 2025 công ty lỗ sau thuế hơn 10 tỷ đồng (cùng kỳ lỗ 5 tỷ đồng) trong khi doanh thu đi ngang. Nguyên nhân đến từ việc chi phí lãi vay tăng đột biến.

Hiện tại, Dược phẩm Trung ương 2 đang đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất dược phẩm đạt tiêu chuẩn GMP — WHO tại khu công nghiệp Quang Minh, Mê Linh, Hà Nội và dự án cũ “Cải tạo mở rộng Xí nghiệp Dược phẩm TƯ 2”. Vì vậy, chi phí đầu tư cho các dự án này là khá lớn.

Tương tự, CTCP Hoá - Dược phẩm Mekophar (Mã: MKP) dù ghi nhận doanh thu tăng trưởng nhưng lợi nhuận vẫn “bốc hơi” do gánh nặng chi phí quản lý doanh nghiệp. Cùng với đó là doanh thu hoạt động tài chính giảm sâu, tạo ra sức ép trong kỳ đối với Mekophar.

Dù doanh thu tăng trưởng 15% nhưng lợi nhuận của CTCP Dược phẩm Hà Tây (Mã: DHT) giảm 21% do giá vốn bán hàng tăng cao. Bên cạnh đó là chi phí quản lý doanh nghiệp cũng gia tăng.

Tương tự, áp lực từ giá vốn đầu vào cũng làm cho lợi nhuận của CTCP Xuất nhập khẩu Y tế Domesco (Mã: DMC) suy giảm so với cùng kỳ.

Nhiều doanh nghiệp dược phẩm hụt hơi trên đường đua lợi nhuận trong năm 2025.

Triển vọng nào cho ngành dược?

Trong báo cáo mới đây, Virac cho rằng bức tranh ngành dược khá lạc quan trong năm 2026 dù vẫn phải đối diện với thách thức từ biến động giá nguyên liệu, chi phí logistics, tỷ giá…

Theo đơn vị phân tích, năm 2026 sẽ là giai đoạn tăng trưởng cao và mang tính chọn lọc.

Động lực chính là từ lực cầu y tế gia tăng mạnh mẽ nhờ thu nhập người dân được cải thiện và xu hướng già hóa dân số; xu hướng đầu tư mạnh vào sản phẩm công nghệ cao, thuốc đặc trị; cải cách pháp lý trong đấu thầu, bảo hiểm y tế, đăng ký thuốc; chính sách hỗ trợ sản xuất dược nội địa, đấu thầu thuốc và cải cách y tế.

Theo dự báo của IQVIA (công ty hàng đầu thế giới về dữ liệu và giải pháp công nghệ chăm sóc sức khỏe), giai đoạn 2023 – 2028, thị trường dược phẩm Việt Nam dự kiến duy trì tốc độ tăng trưởng bình quân hàng năm (CAGR) từ 6 – 8%.

Đặc biệt, các doanh nghiệp trong ngành đánh giá các văn bản pháp luật như Luật Dược (sửa đổi), Luật Bảo hiểm y tế (sửa đổi), Nghị định số 24 về lựa chọn nhà thầu, Nghị quyết số 72, Thông tư số 40… đang tạo áp lực đổi mới, là “cú hích” mở ra dư địa phát triển.

Mặc dù các chính sách mới có thể cần 1 – 2 năm để phản ánh rõ vào tăng trưởng doanh thu và lợi nhuận của doanh nghiệp nhưng Vietnam Report cho biết 57% số doanh nghiệp tham gia khảo sát đánh giá khung pháp lý đang dần minh bạch, mở ra cơ hội tăng trưởng tích cực, nhưng vẫn cần hướng dẫn chi tiết và thống nhất hơn.

Hiện nay, các doanh nghiệp đầu ngành đều ưu tiên đầu tư mạnh mẽ vào công nghệ truy xuất nguồn gốc, chuẩn hóa chất lượng quốc tế (GMP-WHO, GMP-EU), kiểm soát chuỗi cung ứng, cũng như áp dụng QR-code chống giả trên từng sản phẩm.

Đặc biệt, xu hướng số hóa hệ thống quản lý chất lượng – từ kiểm soát nguyên liệu đầu vào đến phân phối – đang trở thành lợi thế cạnh tranh mới, không chỉ giúp bảo vệ người tiêu dùng, mà còn tạo môi trường cạnh tranh văn minh, nâng chuẩn toàn thị trường.