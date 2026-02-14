10 món đồ công nghệ giúp kỳ nghỉ Tết trở nên thú vị

Bên cạnh điện thoại hay đồng hồ, người dùng có thể bổ sung vài thiết bị hỗ trợ để có kỳ nghỉ Tết thú vị hơn.

Dịp Tết, nhu cầu chụp ảnh, quay video và chia sẻ khoảnh khắc tăng mạnh, nhưng việc di chuyển liên tục, không gian đông người và điều kiện ánh sáng phức tạp khiến trải nghiệm dễ bị đứt quãng.

Dưới đây là 10 món công nghệ giúp độc giả chủ động hơn trong hành trình du xuân, từ giữ kết nối, giải trí đến lưu giữ kỷ niệm, để kỳ nghỉ Tết trọn vẹn và thú vị hơn.

1. Điện thoại

Điện thoại là đồ dùng không thể thiếu hiện nay, đặc biệt là trong các hoạt động du xuân, từ liên lạc, bản đồ đến chụp ảnh và quay video. Dải giá hiện khá rộng, từ các mẫu phổ thông khoảng 4 triệu đồng như OPPO A3 đến các máy cao cấp như iPhone 17 Pro Max với giá quanh 34-38 triệu đồng.

Tùy nhu cầu và ngân sách, người dùng có thể chọn một mẫu phù hợp để đáp ứng các tác vụ cần thiết khi du xuân, đồng thời tối ưu chi phí.

Tùy nhu cầu và ngân sách, người dùng có thể chọn một mẫu phù hợp để đáp ứng các tác vụ cần thiết khi du xuân, đồng thời tối ưu chi phí. Ảnh: Oppo.

2. Sạc dự phòng

Sạc dự phòng là món “cứu nguy” để không bỏ lỡ khoảnh khắc khi quay chụp liên tục cả ngày. Ở tầm trung dễ mua, pin Xiaomi, Baseus Bipow dung lượng 20.000 mAh là những sản phẩm phổ biến với mức giá dưới 600.000 đồng.

Sạc dự phòng là món đồ “cứu nguy” để không bỏ lỡ khoảnh khắc khi quay chụp liên tục cả ngày. Ảnh: Baseus.

Một lưu ý là hiện này sản phẩm pin dự phòng trôi nổi đang được rao bán tràn lan trên mạng, người dùng cần lựa chọn cửa hàng uy tín để tránh mất tiền oan.

3. Gimbal điện thoại

Trang bị này ít được người dùng chú ý nhưng lại khá có ích khi giúp ổn định khung hình, quay "mượt" hơn khi đi bộ giữa đám đông, đồng thời chụp ảnh nhóm chủ động mà không phải nhờ người lạ.

3. Gimbal giúp các quay "mượt" hơn khi đi bộ giữa đám đông, đồng thời chụp ảnh nhóm chủ động mà không phải nhờ người lạ.. Ảnh: DJI.

Một lựa chọn tầm trung là DJI Osmo Mobile SE (1,9 triệu đồng) hay Zhiyun (1,5 triệu đồng).

Với thiết bị này, người dùng cần hạn chế tác động đến các trục chống rung khi chưa khởi động để tránh làm lệch cơ cấu gimbal, gây kẹt motor.

4. Loa Bluetooth

Loa Bluetooth giúp tạo không khí khi tụ tập bạn bè, picnic hoặc mở nhạc nhẹ trong chuyến đi, tiện để cả nhóm dùng chung.

Loa Bluetooth giúp tạo không khí khi tụ tập bạn bè, picnic hoặc mở nhạc nhẹ trong chuyến đi, tiện để cả nhóm dùng chung. Ảnh: Sony.

Người dùng có thể tham khảo JBL Go 4 (970.000 đồng) hoặc Sony SRS-XE200 (2,0-2,5 triệu đồng) nếu cần âm lượng, âm thanh dày hơn. Tuy vậy, loa nhỏ gọn thường khó "gánh" không gian quá ồn và dải trầm có giới hạn, nên cần cân nhắc bối cảnh sử dụng và thời lượng pin.

5. Máy ảnh compact (Máy ảnh du lịch)

Nhỏ gọn và nhẹ hơn DSLR hay máy mirrorless, máy ảnh compact phù hợp với người muốn ảnh khác điện thoại, thao tác nhanh khi du xuân.

Máy ảnh Kodak PixPro

Một số lựa chọn đáng chú ý gồm Kodak PixPro FZ55 (4-6 triệu đồng), Ricoh GR III (26-29 triệu đồng) và Pentax 17 (14-29 triệu đồng). Ưu điểm là gọn, chụp có chất riêng, nhưng hiệu quả thiếu sáng, tốc độ lấy nét và độ tiện khi chia sẻ thường kém linh hoạt hơn smartphone.

6. Action camera (camera hành động)

Nếu cần quay cơ động, góc rộng và bền bỉ trong các hoạt động đông đúc hoặc di chuyển nhiều, action camera là lựa chọn phù hợp.

Action camera hữu ích khi cần ghi hình cơ động, góc rộng. Ảnh: DJI.

Một số mẫu đang được ưa chuộng gồm DJI Osmo Action 4 (4,8 triệu đồng) và GoPro Hero 12 Black (9,5 triệu đồng). Tuy vậy, người dùng thường phải đầu tư thêm phụ kiện đi kèm, còn khả năng quay thiếu sáng nhìn chung khó “ăn” như smartphone cao cấp.

7. Mắt kính thông minh

Mắt kính thông minh giúp ghi hình rảnh tay theo góc nhìn người đeo, phù hợp để bắt nhanh khoảnh khắc đời thường mà không phải liên tục rút điện thoại.

Mắt kính thông minh giúp ghi hình rảnh tay theo góc nhìn người đeo, phù hợp để bắt nhanh khoảnh khắc đời thường mà không phải liên tục rút điện thoại. Ảnh: Rayban.

Một số lựa chọn gồm Ray-Ban Meta Wayfarer 2 (9,6-13,49 triệu đồng), Xiaomi Mijia Smart Audio Glasses (5,99 triệu đồng) và Bose Frames Tempo (5,2 triệu đồng).

Thiết bị ghi điểm ở thao tác nhanh và có bản phát nhạc loa mở, nhưng thời lượng pin hạn chế và cần dùng đúng ngữ cảnh để tránh vướng vấn đề riêng tư.

8. Tai nghe

Tai nghe giúp nghe gọi rõ hơn, tiện lợi hơn khi đang di chuyển và giảm tiếng ồn nền ở nơi đông người. Một số lựa chọn gồm Galaxy Buds FE (1,69 triệu đồng) và Anker Soundcore R50i NC (480.000 đồng).

Tai nghe giúp nghe gọi tiện hơn khi di chuyển. Ảnh: Anker.

Ưu điểm là gọn, tiện và có chống ồn trên một số mẫu, nhưng tai nghe giá rẻ thường cho chất lượng mic và chống ồn ở mức vừa đủ.

9. Đồng hồ thông minh

Đồng hồ thông minh hỗ trợ xem thông báo, nhận cuộc gọi, theo dõi vận động và sức khỏe khi đi lại nhiều ngày Tết.

Đồng hồ thông minh hỗ trợ xem thông báo, nhận cuộc gọi, theo dõi vận động và sức khỏe khi đi lại nhiều ngày Tết.

Người dùng có thể tham khảo Galaxy Watch6 40mm Bluetooth (3,19 triệu đồng). Thiết bị tiện ở khả năng theo dõi sức khỏe và hạn chế rút điện thoại, nhưng thường phải sạc thường xuyên và dùng "đã" nhất khi đi cùng hệ sinh thái điện thoại tương thích.

10. Bộ phát Wi-Fi di động

Bộ phát Wi-Fi di động hữu ích khi đi nơi sóng yếu hoặc cần mạng ổn định để chia sẻ cho cả nhóm và gửi ảnh video dung lượng lớn.

Bộ phát Wi-Fi di động hữu ích khi đi nơi sóng yếu hoặc cần mạng ổn định để chia sẻ cho cả nhóm

Mẫu phổ biến là TP-Link M7000 (790.000 đồng). Điểm mạnh là nhiều thiết bị dùng chung một kết nối nhưng người dùng phải quản lý SIM và gói data, đồng thời sạc pin riêng cho thiết bị phát.