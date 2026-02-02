Honda CR-V hybrid mới có cạnh tranh được với Mazda CX-5?

Dù chưa công bố giá, Honda CR-V e:HEV bản nâng cấp được kỳ vọng sẽ rẻ hơn đời trước nhờ được lắp ráp trong nước.

Đúng như thông báo trước đó, Honda Việt Nam vừa giới thiệu CR-V e:HEV bản nâng cấp thuộc thế hệ thứ 6. Kể từ đời này, CR-V hybrid được lắp ráp tại nhà máy Phú Thọ, thay vì nhập khẩu Thái Lan như trước.

Thêm phiên bản giá rẻ, loại bỏ cần số truyền thống

So với giai đoạn trước chỉ trang bị động cơ hybrid cho bản cao nhất, CR-V e:HEV 2026 có thêm bản L để tạo khoảng giá dễ tiếp cận hơn. Trong khi đó, bản e:HEV RS được tinh chỉnh theo hướng thể thao rõ nét hơn: một số chi tiết ngoại thất chuyển sang đen bóng, nội thất tông tối và nhấn thêm dấu hiệu nhận diện RS trên hàng ghế trước.

Cần số nút bấm đã có mặt trên CR-V bản quốc tế từ lâu nhưng đến đời 2026 mới xuất hiện trên CR-V hybrid. Ảnh Honda.

Bên trong khoang lái cũng có thay đổi khi CR-V e:HEV chuyển sang cần số nút bấm thay cho cần số truyền thống. Cần số mới giúp khu vực trung tâm gọn gàng hơn nhưng cần người lái chú ý hơn, đặc biệt là người đã quen với cần số truyền thống.

Trang bị đủ dùng

Tổng thể, CR-V e:HEV bản nâng cấp vẫn giữ dáng SUV bệ vệ, vuông vức với các đường nét khỏe khoắn. Bên trong khoang lái, trang bị giữa hai phiên bản hybrid có sự phân hóa khá rõ: bản e:HEV L dùng màn hình 7 inch sau vô-lăng, trong khi bản e:HEV RS được nâng lên màn hình 10,2 inch.

Dù khác nhau về cụm hiển thị người lái, cả 2 phiên bản đều có màn hình giải trí trung tâm 9 inch, dàn âm thanh 12 loa Bose, điều hòa tự động 2 vùng.

Là bản "giá rẻ", CR-V e:HEV L thiếu thốn hơn về mặt trang bị so với bản RS.

Hệ truyền động e:HEV trên CR-V hybrid gồm 2 mô-tơ kết hợp động cơ xăng 2.0 lít, cho ra tổng công suất 204 mã lực, mô-men xoắn 335 Nm. Xe dùng hộp số E-CVT và dẫn động cầu trước.

Về an toàn, cả 2 phiên bản e:HEV đều trang bị gói Honda Sensing cùng các tính năng như camera 360, LaneWatch, cảm biến trước, sau. Riêng bản RS bổ sung một số công nghệ cao hơn như đèn pha thích ứng thông minh và đèn vào cua chủ động.

Giá xe vẫn là ẩn số

Tại sự kiện ra mắt, Honda Việt Nam chưa công bố giá cho Honda CR-V e:HEV mới. Với việc chuyển sang lắp ráp trong nước và chính sách thuế tiêu thụ đặc biệt dành cho xe hybrid áp dụng từ năm 2026, thị trường kỳ vọng giá sẽ "dễ thở" hơn so với giai đoạn nhập khẩu.

Trước đó, bản CR-V e:HEV RS nhập khẩu Thái Lan từng niêm yết giá 1,26 tỷ đồng.

CR-V hybrid 2026 được kỳ vọng sẽ có giá rẻ hơn đời trước, qua đó cải thiện doanh số so với các đối thủ trong phân khúc. Ảnh: Tùng Trịnh.

Nếu được định giá mềm hơn đời trước, Honda CR-V e:HEV lắp ráp sẽ có cơ hội cải thiện doanh số trong bối cảnh cuộc đua C-SUV ngày càng khốc liệt.

Năm 2025, CR-V bán 6.224 xe, cách khá xa nhóm dẫn đầu gồm Mazda CX-5 (17.262 xe), Ford Territory (12.786 xe) và Hyundai Tucson (9.243 xe). Khi khoảng cách này chủ yếu đến từ lợi thế giá và trang bị, một mức giá cạnh tranh hơn có thể trở thành "điểm rơi" để CR-V thu hẹp chênh lệch với các đối thủ.