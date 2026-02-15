Hé lộ ngành nghề có thu nhập tốt nhất hiện nay

Nhân sự lĩnh vực Y tế - Dược tại các doanh nghiệp tư nhân và IT - phần mềm là 2 nhóm ngành có mức lương trung vị cao nhất thị trường hiện nay.

Dựa trên phân tích hơn 580.000 tin tuyển dụng trong 10 tháng đầu năm 2025, nền tảng công nghệ tuyển dụng JobOKO chỉ ra loạt nhóm ngành dẫn đầu về lương gồm: Y tế - Dược, IT - Phần mềm, Cơ điện tử, Kinh doanh - Bán hàng, Kiểm toán, Tài chính - Ngân hàng, Marketing - Truyền thông…

Đáng chú ý, lĩnh vực Y tế - Dược (khối y tế chủ yếu tập trung tại các doanh nghiệp tư nhân) và IT - Phần mềm là hai nhóm ngành có mức lương trung vị cao nhất thị trường hiện nay.

Mức lương trung vị cao theo ngành nghề và cấp bậc. * là dữ liệu lương khối y tế, giáo dục chủ yếu tập trung tại các doanh nghiệp tư nhân

Ở nhóm quản lý, ngành Y tế - Dược ghi nhận mức lương cao nhất, 40 - 70 triệu đồng/tháng, trong khi IT - Phần mềm dao động 45 - 68 triệu đồng/tháng. Ở cấp trưởng phòng của ngành Y tế - Dược từ 30 - 50 triệu đồng/tháng, IT - Phần mềm từ 32 – 50 triệu đồng/tháng.

Ở nhóm lao động có 1-3 năm kinh nghiệm, IT - Phần mềm là ngành dẫn đầu với lương trung vị khoảng 25 triệu đồng/tháng. Xếp sau đó là khối Kinh doanh - Bán hàng với khoảng 20 triệu đồng/tháng; Y tế - Dược và Marketing - Truyền thông cùng đạt mức 18 triệu đồng/tháng.

Với nhóm trên 3 năm kinh nghiệm, ngành IT - Phần mềm tiếp tục dẫn đầu với 35 triệu đồng/tháng, trong khi các ngành Tài chính - Ngân hàng, Kiểm toán, Kinh doanh - Bán hàng, Y tế - Dược cùng có mức lương trung vị khoảng 25 triệu đồng/tháng.

Lương tăng vọt nếu biết tiếng Trung

Theo JobOKO, năm 2025 ghi nhận xu hướng tăng mạnh ở các công việc yêu cầu ngoại ngữ, đặc biệt là tiếng Trung. Việc sở hữu ngoại ngữ này không chỉ giúp ứng viên cải thiện mức thu nhập mà còn mở rộng cơ hội nghề nghiệp.

Cụ thể trong năm vừa qua, thị trường ghi nhận số việc làm yêu cầu tiếng Trung tăng gần 50% so với năm 2024 và tăng gần 95% so với năm 2023. Trong khi đó, các ngoại ngữ khác như tiếng Nhật hay tiếng Hàn chỉ đạt mức tăng trưởng quanh ngưỡng 20%.

Số lượng việc làm yêu cầu ngoại ngữ 10 tháng đầu năm 2025 và cùng kỳ 2024, 2023.

Ở hầu hết các nhóm ngành sản xuất, kỹ thuật và kinh doanh, mức lương của ứng viên biết tiếng Trung cao hơn 10–40% so với các vị trí tương đương không yêu cầu ngoại ngữ.

Ví dụ ứng viên dưới 1 năm kinh nghiệm, không yêu cầu ngoại ngữ có thể nhận mức lương 8-12 triệu đồng, trong khi đó nếu yêu cầu tiếng Trung, mức lương có thể lên 12-18 triệu đồng.

Với ứng viên 1-3 năm kinh nghiệm, không yêu cầu ngoại ngữ có thể nhận mức lương 12–20 triệu đồng, trong khi nếu yêu cầu tiếng Trung, mức lương có thể lên 20-42 triệu đồng.

Mức lương của ứng viên yêu cầu tiếng Trung và không yêu cầu ngoại ngữ 2025.

Theo JobOKO, thực tế thị trường cho thấy nhiều ứng viên có tiếng Trung được trả lương tương đương cấp Senior dù kinh nghiệm chỉ ở mức Junior - một hiện tượng ít phổ biến ở các vị trí không yêu cầu ngoại ngữ.

Các doanh nghiệp Trung Quốc sẵn sàng chi trả mức lương cao hơn để giải quyết hiệu quả các vấn đề liên quan đến giao tiếp và vận hành, đặc biệt trong bối cảnh mở rộng hoạt động sản xuất tại Việt Nam. Xu hướng này được dự đoán sẽ tiếp diễn ít nhất trong 3 năm tới.

Thị trường việc làm năm 2026 sẽ ra sao?

Trước những biến động nêu trên, JobOKO dự báo thị trường việc làm năm 2026 sẽ bước vào giai đoạn tăng trưởng ổn định hơn sau chu kỳ tái cấu trúc mạnh mẽ của doanh nghiệp.

Nhiều ngành đã phục hồi và tăng trưởng mạnh như Xây dựng, Sản xuất, Kiến trúc và xu hướng này sẽ tiếp tục lan rộng khi kinh tế cải thiện, đầu tư mở rộng trở lại.



Điểm đáng chú ý trong năm 2026 là sự nổi lên của những vị trí “hot” , tập trung chủ yếu vào các ngành liên quan công nghệ và vận hành. Các vị trí liên quan đến AI như AI Engineer, Data Engineer hay kỹ sư bán dẫn, vi mạch trở nên phổ biến.

Hầu hết những nhân sự thành thạo công nghệ, có khả năng sử dụng AI sẽ được nhà tuyển dụng săn đón. Các doanh nghiệp có xu hướng tuyển nhân sự IT Support nhưng chỉ để support tác vụ về AI cho bộ máy nhân sự.

Ở khối vận hành, nhu cầu cao cho các vị trí sản xuất và quản lý chuỗi cung ứng dự kiến duy trì, tiếp nối mức tăng trưởng mạnh từng ghi nhận trong năm 2024. Riêng nhóm kinh doanh – đặc biệt là kinh doanh B2B – sẽ tiếp tục cạnh tranh gay gắt, khi doanh nghiệp đẩy mạnh mở rộng thị phần và gia tăng đội ngũ bán hàng.

Bên cạnh đó, các nhóm ngành hot như Kinh doanh – Bán hàng, IT – Phần mềm và Marketing – Truyền thông vẫn giữ vai trò dẫn dắt thị trường, duy trì nhu cầu tuyển dụng cao.

Đặc biệt, nhóm ứng viên có từ 1 đến 5 năm kinh nghiệm – vốn là lực lượng mà doanh nghiệp ưu tiên tuyển trong suốt năm 2024 và 2025 vì có khả năng tạo giá trị ngay, không tốn nhiều chi phí đào tạo, cũng sẽ là nhóm ứng viên được ưa chuộng trong năm 2026.

Tài chính - Ngân hàng sẽ vẫn trên đà tái cấu trúc về hoạt động, công nghệ số sẽ được áp dụng triệt để, nhân sự sẽ được giảm tối đa với những vị trí có thể áp dụng công nghệ để tự động hóa. Tuy vậy các nhóm nhân sự về kinh doanh vẫn tiếp tục được tuyển mới để duy trì khả năng cạnh tranh và mở rộng thị phần, nhóm nhân sự tài chính số, công nghệ số, dữ liệu tài chính sẽ là nhóm hot được săn đón.

Nhân sự thuộc khối hành chính - nhân sự sẽ có áp lực lớn, khó khăn cho nhân sự mới gia nhập và cả nhân sự cũ trong ngành do đà cắt giảm vẫn còn tiếp tục. Tuy vậy nhân sự thuộc bộ phận pháp chế, luật có thể nhu cầu sẽ tăng cao.

IT - Phần mềm chịu áp lực lớn từ sự phát triển của AI sẽ tác động mạnh và suy giảm nhu cầu lập trình viên ít kinh nghiệm, mới ra trường. Xu hướng chuyển đổi số vẫn tiếp diễn sẽ cần nhân sự IT nhưng tập trung vào nhóm có nhiều kinh nghiệm, có tư duy hệ thống, làm product, data, nhóm này vẫn sẽ duy trì được mức lương cao top trên thị trường và vẫn rất sôi động.

Đồng thời nóng các nhóm vị trí về công nghệ chuyên sâu cho AI, Big-Data hoặc kỹ sư công nghệ đặc thù cho các nhóm ngành như công nghệ tài chính, công nghệ y sinh học khiến lương bị đẩy cao, tỉ lệ turnover (nghỉ việc) cũng cao hơn.

Trong khi đó, Marketing năm 2026 chịu tác động mạnh từ AI: nhóm việc content, phổ thông bị cạnh tranh tăng và nhu cầu chọn lọc. Doanh nghiệp vẫn đầu tư marketing nhưng dồn trọng tâm vào Performance/Growth, Ecom, MarTech và phân tích dữ liệu, gắn KPI trực tiếp với doanh thu/lead/order. Nhóm biết đo lường – tối ưu – tự động hóa giữ mặt bằng lương tốt, nhu cầu cao.