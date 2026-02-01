Loạt xe máy điện trên 100 triệu đồng sẽ ra mắt trong năm 2026

Năm 2026, thị trường xe điện tại Việt Nam đón nhận 3 mẫu xe mới từ Honda, VinFast và Nuen. Các mẫu xe đa dạng từ đô thị, đường dài đến phong cách mô tô.

Năm 2026 được xem là cột mốc đáng chú ý của thị trường xe máy điện hai bánh tại Việt Nam. Sau phân khúc phổ thông, các hãng bắt đầu tiếp cận phân khúc xe cao cấp đắt giá hơn. Trong bức tranh đó, 3 cái tên Honda UC3, VinFast Rasad và Nuen N1-S đại diện cho ba hướng tiếp cận khác nhau.

Honda UC3: xe điện cao cấp cho người dùng đô thị

Sau giai đoạn khá dè dặt với xe máy điện, Honda đã có bước đi rõ ràng hơn khi chính thức ra mắt UC3 tại Việt Nam, đồng thời công bố các động thái liên quan hệ sinh thái sạc và đổi pin.

Honda UC3 mang kiểu dáng mới lạ, thiên hướng tương lai. Ảnh: Thairath.

Honda UC3 là mẫu xe hướng tới người dùng đô thị với kiểu dáng mới lạ. Xe sử dụng pin LFP dung lượng 3,2 kWh đặt dưới sàn, đi kèm mô tơ tích hợp bánh sau công suất tối đa 6 kW (tương đương 8 mã lực), tốc độ tối đa 80 km/h và quãng đường khoảng 120 km mỗi lần sạc theo chuẩn WMTC. Xe hỗ trợ sạc nhanh 1.200 W với thời gian sạc từ 0% lên 100% trong khoảng 4 giờ và 20-80% khoảng 2 giờ.

Honda UC3 dự kiến mở bán tại Việt Nam từ tháng 6 với nguồn hàng ban đầu nhập Thái Lan, sau đó sẽ lắp ráp tại Việt Nam. Tại Thái Lan, Honda UC3 có giá quy đổi khoảng 108 triệu đồng, nên khi về Việt Nam, mẫu xe này khó có giá dưới 110 triệu đồng.

VinFast Rasad: maxi-scooter điện nhắm trải nghiệm đường dài

Nếu Honda UC3 dành cho người dùng đô thị thì Rasad lại thể hiện hướng đi rất thực dụng của VinFast: maxi-scooter ưu tiên sự thoải mái và tính tiện dụng cho người dùng có nhu cầu di chuyển xa. Rasad là 1 trong 7 mẫu xe mới nhất vừa được VinFast công bố, dự kiến ra mắt vào quý IV năm nay.

VinFast Rasad thuộc nhóm maxi-scooter, sẽ cạnh tranh với những Honda ADV 160 hay Yamaha NMax. Ảnh: VinFast.

Theo thông tin từ VinFast, Rasad được định vị là mẫu xe tay ga thiên về đường trường, sử dụng động cơ đặt giữa, công suất tối đa 7.100 W và tốc độ tối đa khoảng 100 km/h. Các thông số này cho thấy Rasad hướng tới nhóm người dùng cần một chiếc xe mạnh hơn, ổn định hơn so với mặt bằng xe điện đô thị.

Ở phân khúc maxi-scooter, khách hàng thường quan tâm nhiều yếu tố bên cạnh tốc độ, như độ đầm chắc khi chạy đều ga, khả năng chở người và hành lý, cùng hệ sinh thái dịch vụ đi kèm gồm bảo hành, cứu hộ và hạ tầng sạc. Vì vậy, Rasad được xem là lựa chọn nâng cấp trong danh mục của VinFast, nhắm tới người dùng đi lại hằng ngày nhưng vẫn muốn đủ dư địa cho những chuyến đi cuối tuần.

Nuen N1-S: mô tô điện "thuần Việt"

Nuen N1-S là mẫu mô tô điện do startup Việt phát triển, được định vị là mô tô điện phong cách scrambler. Thiết kế của xe hướng đến sự gọn gàng, cơ bắp, nhấn vào chất mô tô với dáng ngồi thể thao và tinh thần trải nghiệm lái, thay vì thiên về tính thực dụng như các dòng xe điện đô thị.

Nuen N1-S mang kiểu dáng của một chiếc scrambler đi cùng phong cách tối giản. Ảnh: M.T.

Trang bị của N1-S ở mức cơ bản của một chiếc mô tô với phuộc trước hành trình ngược đường kính 41 mm, phuộc sau monoshock và mâm nhôm đúc 17 inch. Hệ thống chiếu sáng gồm đèn LED projector tròn, kèm đèn định vị ban ngày và xi-nhan thiết kế gọn. Cụm đồng hồ LCD kích thước nhỏ hiển thị các thông số vận hành quen thuộc.

N1-S sử dụng động cơ điện đặt giữa, công suất cực đại 32 mã lực và mô-men xoắn tối đa 190 Nm, thông số được hãng nhấn mạnh là ấn tượng hơn cả nhiều mẫu mô tô máy xăng dung tích 1.000 cc. Tốc độ tối đa công bố 130 km/h. Xe dùng pin 8 kWh, cho quãng đường 200-240 km mỗi lần sạc đầy.

Nuen N1-S được niêm yết ở mức 170-190 triệu đồng, tùy phiên bản. Mẫu xe này từng dự kiến giao vào cuối năm 2025 nhưng đã dời lịch, hiện được công bố thời gian bàn giao trong quý II/2026.