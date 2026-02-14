Thuê ô tô tự lái về quê ăn Tết: Chuẩn bị gì để đi xa an toàn, đỡ mệt?

Dịp Tết, thuê ô tô tự lái về quê giúp nhiều gia đình chủ động và thoải mái hơn nhưng người thuê cần chuẩn bị kỹ lưỡng từ trước để tránh rủi ro và giảm áp lực trong suốt chuyến đi.

Thuê ô tô tự lái về quê ăn Tết đang là lựa chọn phổ biến của nhiều gia đình vì chủ động thời gian, có không gian riêng và dễ mang theo nhiều hành lý. Tuy vậy, để chuyến đi đường dài an toàn và đỡ mệt, người thuê nên chuẩn bị kỹ lưỡng về xe, lộ trình và đồ dùng trên xe.

Đặt thuê xe từ sớm để có lựa chọn phù hợp

Tết là mùa cao điểm nên nếu đợi sát ngày, nhiều người dễ gặp cảnh hết xe hoặc chỉ còn xe không đúng nhu cầu. Vì vậy, đặt thuê từ sớm giúp có nhiều lựa chọn hơn và thường tránh được tình trạng tăng giá mạnh.

Khi thuê ô tô tự lái, cần chọn những mẫu xe phù hợp với nhu cầu, đặc biệt là khi đi cả gia đình. Ảnh: Thượng Tâm.

Anh Phạm Anh Hào ở TP.HCM cho biết Tết năm nay gia đình anh có nhu cầu về quê ở Ninh Bình. Rút kinh nghiệm những năm trước, anh đã đặt xe từ đầu tháng 11 âm lịch để chọn được xe như ý.

Vì gia đình có 5 người, anh Hào chọn Mitsubishi Xpander 7 chỗ để rộng rãi, ngồi thoải mái và chở được nhiều hành lý.

Bên cạnh việc đặt sớm, kiểm tra xe trước khi nhận là khâu không nên bỏ qua. Anh Đ.T ở phường An Phú cho biết khi thuê xe tự lái để về quê Quảng Bình, anh luôn kiểm tra tình trạng xe để đảm bảo hành trình thuận lợi. Những điểm cần rà soát gồm lốp, phanh, đèn, điều hòa, cần gạt mưa, nước làm mát và mức dầu. Nếu có thể, nên hỏi đơn vị cho thuê về lịch bảo dưỡng gần nhất và tình trạng bảo hiểm.

Dù là xe thuê, người dùng vẫn nên kiểm tra kỹ tình trạng trước khi nhận để đảm bảo chuyến đi an toàn. Ảnh: Thượng Tâm.

Để tránh phát sinh tranh cãi khi trả xe, người thuê cũng nên chụp lại hiện trạng ngoại thất, nội thất tại thời điểm nhận.

Đồng thời cần đọc kỹ hợp đồng về giới hạn số km, phí vượt km, phí trả muộn, quy định đổ xăng, trách nhiệm khi có va quẹt và hướng xử lý nếu xe gặp sự cố giữa đường. Làm kỹ ở bước đầu sẽ giúp yên tâm hơn trong suốt chuyến đi.

Xác định trước lộ trình, chủ động điểm dừng nghỉ

Với hành trình đi xa cùng gia đình, xác định trước lộ trình là việc rất quan trọng. Điều này giúp người lái chủ động thời gian, giảm mệt mỏi và hạn chế rủi ro khi gặp đoạn đường đông hoặc thời tiết xấu.

Cần xác định trước những điểm dừng, nghỉ dọc đường để chủ động về thời gian. Ảnh: Thượng Tâm.

Ngoài tuyến đường, gia đình cũng nên tính trước phương án chia người lái để đảm bảo sức khỏe.

Anh Hào cho biết nhà anh đi 5 người và có 2 người biết lái, nên cả hai sẽ thay phiên cầm lái trên chặng TP.HCM ra Ninh Bình để giảm căng thẳng, tránh mệt mỏi và giữ sự tập trung.

Khi lập kế hoạch, nên xác định trước các trạm xăng trên tuyến đường, đặc biệt nếu đi cao tốc hoặc qua đoạn ít dân cư.

Song song là các trạm dừng nghỉ phù hợp để người lớn tuổi nghỉ ngơi và trẻ em có thời gian vận động. Một lịch dừng đơn giản, đều đặn sẽ giúp cả nhà đỡ say xe và tránh mệt mỏi do ngồi lâu.

Nhiều tài xế hiện cũng chuẩn bị ứng dụng bản đồ có tích hợp cảnh báo tốc độ, camera giao thông và biển báo ra vào khu dân cư.

Các ứng dụng như Vietmap, Gofa thường được lựa chọn vì hỗ trợ cảnh báo sớm, giúp người lái chủ động giảm tốc đúng lúc.

Anh Hào cho biết anh chọn app Gofa và chi thêm khoảng 200.000 đồng để mua gói của ứng dụng nhằm tăng độ đầy đủ của dữ liệu khi đi đường dài.

Nên cài đặt sẵn ứng dụng dẫn đường có tích hợp cảnh báo tốc độ và biển báo giao thông để chủ động hơn khi di chuyển đường dài. Ảnh: Q.T.

Tuy vậy, ứng dụng chỉ mang tính hỗ trợ. Người lái vẫn cần quan sát biển báo thực tế, giữ khoảng cách an toàn và không chạy theo tâm lý vội vàng. Nếu có thể, nên chọn giờ xuất phát sớm hoặc tránh các khung giờ cao điểm giáp Tết để giảm nguy cơ kẹt xe, nhất là ở cửa ngõ thành phố và các nút giao lên cao tốc.

Chuẩn bị thuốc men và đồ ăn để phòng kẹt xe kéo dài

Đi đường dài dịp Tết thường có nhiều yếu tố khó lường như kẹt xe, thời tiết thay đổi hoặc trẻ nhỏ quấy khóc. Vì vậy, chuẩn bị thuốc men và đồ ăn trên xe giúp hành trình nhẹ nhàng hơn, đặc biệt khi đi cùng gia đình.

Nên mang theo một số loại thuốc cơ bản cho hành trình như thuốc chống say xe, thuốc hạ sốt, giảm đau để chủ động xử lý khi cần. Ảnh: Fletchers.

Anh Hào cho biết con anh còn nhỏ nên gia đình phải chuẩn bị khá nhiều thứ như thuốc thang, tã, sữa để chăm con dọc đường.

Với gia đình có trẻ nhỏ, nên mang thêm khăn ướt, khăn giấy, túi nôn, nước ấm và vài bộ đồ dự phòng. Người lớn tuổi cũng cần mang đủ thuốc cá nhân để tránh bị động khi đi qua đoạn đường xa khu dân cư hoặc gặp tình huống không kịp ghé mua.

Về đồ ăn, anh Hào chia sẻ anh chuẩn bị lương khô để phòng trường hợp không thể ghé quán ăn hoặc kẹt xe kéo dài. Bổ sung thêm kinh nghiệm, anh Đ.T cho rằng đồ ăn cũng nên chia thành các nhóm để tiện sử dụng. Một nhóm là đồ ăn vặt dùng ngay như bánh, sữa, trái cây dễ ăn và nước uống đóng chai. Nhóm còn lại là đồ ăn dự phòng cho tình huống trục trặc, sự cố có thể phải nằm đường lâu như lương khô, bánh quy, đồ hộp gọn nhẹ.

Lương khô là món dự phòng tiện lợi cho các chuyến đi xa, nhất là khi kẹt xe hoặc khó tìm điểm dừng ăn uống. Ảnh: Lương khô quân đội.

Nếu muốn kỹ hơn, tài xế có thể mang thêm một vài vật dụng cơ bản như đèn pin và bộ dụng cụ đơn giản để phòng trường hợp cần xử lý nhanh. Không phải lúc nào cũng dùng đến, nhưng có sẵn sẽ giúp bớt lúng túng khi gặp sự cố nhỏ.