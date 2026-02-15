Tổng bí thư Tô Lâm ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI tại Hà Nội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn ứng cử tại TP.HCM và Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú ứng cử tại Đà Nẵng.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử quốc gia, vừa ký nghị quyết công bố danh sách chính thức 864 người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI theo từng đơn vị trong cả nước.

Theo danh sách được công bố, Tổng bí thư Tô Lâm ứng cử tại đơn vị bầu cử số 1 của TP Hà Nội gồm các phường Ba Đình, Ngọc Hà, Giảng Võ, Hoàn Kiếm, Cửa Nam, Đống Đa, Kim Liên, Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Láng, Ô Chợ Dừa.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn ứng cử tại đơn vị bầu cử số 12 của TP.HCM gồm các xã Hóc Môn, Xuân Thới Sơn, Bà Điểm, Phú Hòa Đông, Đông Thạnh, Bình Mỹ, An Nhơn Tây, Nhuận Đức, Thái Mỹ, Tân An Hội, Củ Chi.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú ứng cử tại đơn vị bầu cử số 1 của TP Đà Nẵng gồm các phường Hải Châu, Hòa Cường, Thanh Khê, An Khê, Hòa Khánh, Liên Chiểu, Hải Vân.

Tổng bí thư Tô Lâm. Ảnh: VGP.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc ứng cử tại đơn vị bầu cử số 10 của TP Hà Nội gồm các phường Long Biên, Bồ Đề, Việt Hưng, Phúc Lợi và các xã Gia Lâm, Thuận An, Bát Tràng, Phù Đổng, Thư Lâm, Đông Anh, Phúc Thịnh, Thiện Lộc, Vĩnh Thanh.

Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang ứng cử tại đơn vị bầu cử số 6 của TP.HCM gồm các phường Tân Định, Sài Gòn, Bến Thành, Cầu Ông Lãnh, Bàn Cờ, Xuân Hòa, Hòa Hưng, Nhiêu Lộc, Diên Hồng, Vườn Lài, Phú Nhuận, Cầu Kiệu, Đức Nhuận, Tân Sơn Nhất, Tân Sơn Hòa, Chợ Quán, An Đông, Chợ Lớn, Bình Tây, Bình Tiên, Bình Phú.

Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Lê Minh Hưng ứng cử tại đơn vị bầu cử số 1 của TP Hải Phòng, gồm các đặc khu Cát Hải, Bạch Long Vĩ, các phường Đông Hải, Hải An, Hưng Đạo, Dương Kinh, Gia Viên, Ngô Quyền, Nam Đồ Sơn, Đồ Sơn và các xã Kiến Thụy, Kiến Minh, Kiến Hải, Kiến Hưng, Nghi Dương.

Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Trần Đức Thắng ứng cử tại đơn vị bầu cử số 3 của TP Cần Thơ; Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung ứng cử tại đơn vị bầu cử số 4 của TP Huế.

Các ủy viên Bộ Chính trị còn lại ứng cử về nhiều địa bàn khác nhau gồm Phó chủ tịch thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến ứng cử tại tỉnh Bắc Ninh; Trưởng Ban Chính sách, Chiến lược Trung ương Nguyễn Thanh Nghị ứng cử tại tỉnh Đắk Lắk.

Trưởng Ban Nội chính Trung ương Lê Minh Trí ứng cử tại tỉnh Đồng Nai; Chánh Văn phòng Trung ương Đảng Phạm Gia Túc ứng cử tại tỉnh Hà Tĩnh.

Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Công an, ứng cử tại tỉnh Hưng Yên; Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Trần Sỹ Thanh ứng cử tại tỉnh Lạng Sơn; Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh Đoàn Minh Huấn ứng cử tại tỉnh Nghệ An.

Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài ứng cử tại tỉnh Phú Thọ; Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam Nguyễn Trọng Nghĩa ứng cử tại tỉnh Tây Ninh.

Đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, tiếp tục ứng cử tại tỉnh Thái Nguyên; Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Trịnh Văn Quyết ứng cử tại tỉnh Tuyên Quang.

Với các ủy viên Ban Bí thư gồm Phó chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân ứng cử tại tỉnh An Giang; Phó thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà ứng cử tại tỉnh Lào Cai. Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Nguyễn Văn Quảng ứng cử tại tỉnh Lâm Đồng.